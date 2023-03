Pumas 7s pasó a los cuartos de final en el Seven de Vancouver con otra maravilla de Marcos Moneta

escuchar

Se hizo una costumbre ver competir a los Pumas 7s en los primeros planos. La fría Vancouver no fue una excepción y en el primer día de la séptima estación del Circuito Mundial de Seven mostraron su oficio y su jerarquía para llevarse dos victorias con solvencia, sin sufrir. Los triunfos sobre Francia y Japón son un reflejo de la madurez y el nivel que sostienen las principales figuras. Luciano González volvió a tener una actuación descollante y Marcos Moneta sigue cumpliendo con su cuota de try.

El Rayo abrió el marcador ante los asiáticos, y contra el seleccionado francés mostró sus destrezas con el pie para puntear dos veces la pelota, recogerla bajo presión de los defensores y definir cerca de los palos. Una maniobra propia de un jugador de su calibre, que viene manteniendo un rendimiento brillante en 2023, similar al que lo consagró como mejor jugador del mundo en 2021.

El notable try de Marcos Moneta contra Francia

Argentina compone el grupo B en el Seven de Vancouver, en el que este sábado jugará ante Sudáfrica, a las 18.26 de Buenos Aires, con transmisión de la plataforma Star+. En la medianoche entre el viernes y el sábado se presentó frente a Francia, y los Pumas 7s tuvieron un primer tiempo casi perfecto y golpearon tres veces antes de cumplirse cinco minutos, con esa conquista de Moneta y un doblete de González, imponiendo su rigor físico. El riojano, que el último fin de semana llegó a la cifra de 100 tries en el circuito, marca la diferencia en los duelos individuales y en los últimos metros es letal. La buena defensa y el pie de Joaquín Pellandini sostuvieron la diferencia en la mitad inicial, pero Francia reaccionó y descontó con tries de Paulin Riva y Jean Pascal Barraque, aunque no logró acercarse en los minutos finales. El resultado fue 21-12. De los últimos 10 enfrentamientos entre sí en el circuito, Les Bleus ganó uno solo.

Compacto de Argentina 21 vs. Francia 12

En el primer turno, los Pumas 7s marcaron las diferencias que tienen sobre Japón y lo superaron por 31-12, luego de un inicio demoledor con tries de Moneta, González y Tobías Wade. En la segunda mitad se dio el regreso de dos jóvenes que intentan ganarse un lugar en el plantel. Tomás Elizalde volvió después de más de un año de alejamiento por diversas lesiones y lo hizo con try, y Franco Rosetto sumó uno en su primer partido del año en el Circuito. Ambos viajaron a Canadá durante la semana, a raíz de lesiones de Santiago Vera Feld y Alejo Lavayén, y son parte del recambio que el entrenador Santiago Gómez Cora aplica de a poco. Agrandar la base es uno de los grandes objetivos en este ciclo olímpico para el plantel, que en Vancouver no cuenta con Gastón Revol, el símbolo del equipo, desafectado por un problema físico.

Síntesis de Argentina 31 vs. Japón 12

Argentina afrontará el encuentro de los cuartos de final el domingo a las 0.37 o la 1.35, según el resultado que obtenga ante Sudáfrica, que igualó con Francia y goleó a Japón. Además de poder terminar primeros en la zona y facilitar el cruce de playoffs, los Pumas 7s tiene otro motivo para eliminar a ese rival de turno: los Blitzboks tienen la misma cantidad de puntos en el ranking y están igualados en la segunda posición con los argentinos. Quedarse fuera de los cuartos de final de oro los alejaría del cumplimiento del objetivo de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.

Por su parte, Uruguay dio el gran golpe del primer día de competencia en Canadá al vencer por primera vez en su historia a Fiji, por 17-14, en un grupo C que quedó abierto y liderado por Gran Bretaña. De esa zona saldrá el rival de los Pumas 7s en busca de una semifinal.

El festejo incrédulo de Uruguay

