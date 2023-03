Pampas superó a American Raptors pero sigue en amplia deuda en su juego

escuchar

La Catedral del rugby se iluminó en la noche veraniega de los primeros días de marzo. El CASI recibió por primera vez al Super Rugby Americas, luego de dos años de burbujas y partidos en el exterior en la Superliga Americana de Rugby en 2021 y 2022. Los cubrepostes y la ambientación arriba de los vestuarios del CASI fueron reemplazados por los de Pampas, la franquicia que tiene base en Buenos Aires e hizo su debut como local. Dieciséis clubes estuvieron representados entre los 23 jugadores, y de aquellos 16, 11 son equipos de URBA. Acudieron 2480 espectadores a San Isidro en un clima familiar, que se repetirá este sábado cuando la mayoría de los clubes locales juegue amistosos de pretemporada.

Los 80 minutos entre Pampas y American Raptors fueron opacos, carecieron de ritmo y hubo desorden generalizado. Nunca se terminó de armar el partido. Fue friccionado y repleto de imprecisiones en ambos lados. En ese contexto, el visitante tomó la iniciativa en el comienzo. A los dos minutos marcó un try-penal, producto del empuje del maul y un derrumbe que le valió la tarjeta amarilla a Nicolás D´Amorim. El plan del equipo estadounidense fue claro: ejercer presión a partir del pie de Lucas González Amorosino, ex Puma que a los 37 años sigue haciendo de las suyas. El 10 es el cerebro del conjunto que tiene sede en Denver y además de llevar adelante la estrategia sumó 9 puntos con patadas.

A los 37 años, el ex rugbier de lo Pumas Lucas González Amorosino contribuye con estrategia y puntos a American Raptors. SRA / Gaspafotos

El juego de Pampas no fluyó y en la primera mitad no se sostuvo en casi ningún aspecto. Sufrió en el line-out, fue superior en el scrum y vulneró la defensa recién a los 30 minutos, por medio de Benjamín Elizalde, luego de una gran asistencia de Joaquín De la Vega Mendía. El apertura sumó 8 tantos en la primera parte y ambos cuadros se fueron al descanso igualados en 13.

Dos jugadas puntuales marcaron la desorientación de los jóvenes de Pampas. En la última acción del primer tiempo, con dos jugadores más por las amonestaciones a Shawn Clark y Michael Grandy, decidieron buscar tres puntos cerca de los palos en lugar de sacar provecho a esa ventaja numérica. Y en la última del partido pudieron ir en busca del punto de bonus ofensivo –el triunfo no corría riesgo–, pero despejaron afuera. Signos de falta de confianza para animarse a jugar más.

Una linda noche en la cancha de CASI contextualizó Pampas vs. American Raptors, el primer partido del cuadro argentino como local. SRA / Gaspafotos

En la segunda etapa el visitante se quedó sin energía y Pampas sacó la ventaja en un lapso de cinco minutos. A los 20 De la Vega Mendía definió la mejor maniobra colectiva de la noche, en la que participaron también Rafael Iriarte y Benjamín Elizalde. Luego acertó la conversión del try de maul anotado por Ramiro Gurovich. El número 10, autor de 17 tantos, es una de las buenas novedades en este inicio de campeonato. En un contexto pobre y sin muchas pelotas de calidad, se las ingenia para sacar agua de las piedras.

Tras un 2022 en el que protagonizó la Major League Rugby, de Estados Unidos, integrando Rugby ATL, De la Vega Mendía volvió a Hindú en el segundo semestre, se consagró campeón y en 2023 decidió de quedarse en Argentina y ser uno de los conductores del conjunto de Buenos Aires. “Es el puesto en el que me gusta y estoy acostumbrado a jugar, y estoy mejorando. Los entrenadores me ayudan a mejorar, a conducir mejor al equipo. Es un rol difícil, pero me gusta asumirlo”, expresó el back, que en Hindú suele desempeñarse como centro por la presencia de Santiago Fernández.

Compacto de la victoria de Pampas

Pampas está en formación, pero American Raptors atraviesa un proceso mayor de construcción. Está conformado por muchos jugadores que están sumando sus primeros encuentros de rugby y vienen de otras disciplinas, como el fútbol americano y las artes marciales mixtas, acompañados por rugbiers experimentados que cumplen el papel de líderes y guías en la cancha: hubo charlas de los argentinos Martín Landajo, González Amorosino y Diego Fortuny y el uruguayo Diego Magno para acoplar a un equipo muy físico pero indisciplinado. Las 20 infracciones y las tres tarjetas amarillas lo alejaron de la chance de llevarse su primera victoria en el torneo.

Pampas tendrá fecha libre el próximo fin de semana, aunque seguramente afrontará un amistoso. Servirá para ajustar el juego y un sistema que en las tres fechas iniciales fue deficiente. Ignacio Fernández Lobbe y el resto del staff tienen mucho trabajo por delante.

Síntesis de Pampas 27 vs. American Raptors 16

Pampas: Juan Ignacio Landó; Benjamín Elizalde, Felipe De la Vega, Manuel Alfaro y Tomás Passaro; Joaquín De la Vega Mendía y Eliseo Morales; Santiago Ruiz (capitán), Jerónimo Ureta y Nicolás D’Amorim; Rodrigo Fernández Criado y Lorenzo Colidio; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Miguel Prince.

Cambios: ST, 13 minutos, Matías Medrano por Prince y Rafael Iriarte por Morales; 20, Manuel Bernstein por Colidio; 30, Federico Lavanini por Fernández Criado y Santiago Castro por Alfaro; 32, Martín Villar por Coronel, y 37, Valentino Minoyetti por Gurovich.

American Raptors: Jerad Latu; Ryam James, Dominick Iacovino, Feofaaki Pulu y Seimou Smith; Lucas González Amorosino y Martín Landajo; Ronan Murphy, Siaki Vikilani y Shawn Clark; Diego Magno y Michael Grandy (capitán); Juan Echeverría, Diego Fortuny y Payton Telea-Ilalio.

Cambios: ST, Tommy Clark por Vikilani; 7, Ma’ake Muti por Echeverría; 15, Sebastián Otero por Telea-Ilalio; 20, Uatesoni Filikitonga por Iacovino y Franco Palillo por Fortuny; 66, Ethan McVeigh por Landajo, y 30, William Crawford por Grandy.

Primer tiempo: 2 minutos, try-penal (AR); 14, penal de González Amorosino (AR); 19, penal de De la Vega Mendía (P); 23, penal de González Amorosino (AR); 30, gol de De la Vega Mendía por try de Elizalde (P), y 41, penal de De la Vega Mendía (P). Amonestados: 2, Damorím (P); 34, Clark (AR), y 37, Grandy (AR). Resultado parcial: Pampas 13 vs. American Raptors 13.

Segundo tiempo: 5 minutos, penal de González Amorosino (AR); 20, gol de De la Vega Mendía por try propio (P), y 25, gol de De la Vega Mendía por try de Gurovich (P). Amonestados: 7, Clark (AR). Resultado parcial: Pampas 14 vs. American Raptors 3.

Árbitro: Matías Esteban (Uruguay).

Matías Esteban (Uruguay). Cancha: CASI.