Pumas confirmados: el regreso de un histórico y una nueva estrategia para enfrentar a Inglaterra

En medio de la efervescencia mundialista, los Pumas tienen todo listo para medirse ante Inglaterra, en un encuentro que se palpita caliente en la previa y se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero, el sábado a partir de las 16:10, por la tercera fecha del Nations Championship. La rivalidad ante Inglaterra y la necesidad de los dos equipos del triunfo, son condimentos necesarios de un nuevo choque ante la Rosa.

Con dos modificaciones en el equipo titular, Felipe Contepomi eligió una base similar a la que derrotó a Gales el último fin de semana, aunque con otro enfoque en los relevos: en lugar de cinco forwards y tres backs entre los suplentes, eligió seis forwards y dos backs, en una estrategia pensada en el desgaste físico que provocará la batalla de los forwards. Además, en los encuentros ante Escocia y Gales, en ambos se quedó corto de delanteros e Ignacio Ruiz terminó ingresando como tercera línea por los golpes de Pablo Matera, ante Escocia, y Franco Molina, frente a Gales. Esta situación provocó que Julián Montoya no fuera reemplazado en ambos compromisos, algo inusual en el puesto de primera línea.

Felipe Contepomi, entrenador de Los Pumas Juan Gasparini / Gaspafotos / Pr - www.gaspafotos.com

En el pack de forwards de reservas estará Pablo Matera, el jugador con más tests en la historia de los Pumas, acompañado de varios regresos. Efraín Elías volverá luego de sumarse tarde al plantel, por estar involucrado en la definición del Top 14 con el Toulouse. Es uno de los grandes proyectos del rugby argentino, aunque recién disputará su tercer partido: estuvo en el histórico triunfo ante los All Blacks en Wellington, en 2024, y en la remontada memorable ante Escocia, a fines de 2025. Luego de una fructífera temporada en el Toulouse, procurará consolidarse a nivel internacional. En el pack de reservas también retornarán Joaquín Moro y Pedro Delgado, el crédito local. El santiagueño debutó en el mismo escenario, con una victoria ante los Springboks en 2024. Ignacio Ruiz y Boris Wenger completan ese banco de impacto, mientras que Simón Benítez Cruz (le volvió a ganar la pulseada a Agustín Moyano) y Lucio Cinti serán los backs de relevos.

En el equipo titular, la gran novedad es la inclusión de Matías Moroni, que llevará la camiseta 13, su predilecta. El año pasado, el experimentado centro fue omitido en el plantel del Rugby Championship. A base de buenos rendimientos en Bristol Bears, su fuerte carácter y personalidad, y su regularidad en los Pumas se ganó una buena chance, luego de ingresar desde el banco frente a Escocia y Gales. Además, conoce bien a los ingleses, por su actualidad en Bristol y su pasado en Leicester Tigers (fue entrenado por Steve Borthwick, actual head coach de la Rosa). La ausencia de Santiago Chocobares por lesión también le abrió un lugar en una posición en la que no hay demasiado recambio. Será su test número 97 y estará en el centro de la cancha con Justo Piccardo, una de las figuras frente a Gales y candidato a ser titular cuando regrese Chocobares. El del sábado será su tercer cotejo juntos como centros titulares: habían formado frente a Escocia e Inglaterra en la última ventana de noviembre.

Juegan 23, alienta un país. 🇦🇷



¡Todos juntos el sábado! 🏉



🏉 Nations Championship

🆚 Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

📅 18 de julio

⏰ 16:00 h

🏟️ Estadio Único Madre de Ciudades

🎟️ Conseguí tu entrada exclusivamente por Ticketek pic.twitter.com/ycXawx3CVl — Los Pumas (@lospumas) July 16, 2026

La otra novedad entre los titulares subyace en la inclusión de Mayco Vivas como pilar izquierdo por sobre Boris Wenger. El rafaelino ofrece más actividad en el juego suelto, pero su debilidad es el scrum; tendrá un desafío mayúsculo ante Joe Heyes, uno de los mejores forwards ingleses. También afrontará un gran reto Tomás Rapetti, el joven pilar que estará enfrente del mañoso Ellis Genge. El pilar de 21 años jugó su primer test como titular ante Gales, estuvo a la altura, pero ahora tendrá una competencia de mayor nivel.

Por una lesión sufrida en el gemelo derecho, Franco Molina no estará disponible y la segunda línea seguirá compuesta por Guido Petti y Matías Alemanno. Los buenos rendimientos de Marcos Kremer, Santiago Grondona y Joaquín Oviedo, el mejor de los dos primeros partidos, los mantienen entre los titulares por sobre Pablo Matera.

Gonzalo García-Tomás Albornoz ya sale de memoria en la pareja de medios, al igual que Santiago Carreras como fullback mientras no esté disponible Juan Cruz Mallía. Bautista Delguy se impuso nuevamente en lugar de Rodrigo Isgró. Su convicción y solvencia en el juego aéreo es fundamental para medirse ante un equipo que suele planificar su estrategia a partir del juego con el pie.

El histórico Matias Moroni será titular ante Inglaterra este sábado MICHAEL BRADLEY - AFP

De los convocados para toda la primera etapa del Nations Championship, Gerónimo Prisciantelli, Nicolás Roger y Leonel Oviedo son los que se quedarán sin sumar minutos, además de Agustín Fraga y Juan Penoucos, que estuvieron en condición de invitados. En los partidos por los puntos, Contepomi tomó la decisión de poner lo mejor a disposición y en los amistosos ante Australia y Sudáfrica rotaría más jugadores. Ante Inglaterra será un choque crucial para alimentar el momento de fervor del deporte argentino y para mantenerse expectante en la tabla.

Las formaciones confirmadas: