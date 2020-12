Loffreda, Matera y Ledesma, nombres propios de la inesperada crisis de los Pumas

Como en alguna moderna serie de ciencia ficción, a los Pumas les gustaría poder manejar el tiempo. Volver unos días atrás. Repensar la situación, comprar 23 camisetas por 300 dólares australianos (221 dólares estadounidenses), estamparlas con el número diez y alguna referencia a Diego Maradona. Tal vez todo esto se hubiera evitado. Aunque es cierto que eso no haría desaparecer los mensajes racistas que los por entonces jóvenes jugadores escribieron allá entre 2010 y 2012. Esa realidad no se iba a borrar. El mismo ejercicio podría hacerse, entonces, para avanzar en el tiempo hasta salir de este huracán en el que se encuentran metidos desde hace cuatro días, en una situación que amenaza con salirse de control. Ver si es posible que algún día esta pesadilla termine. Hoy, la relación entre los jugadores y el staff y la dirigencia es tirante. La desconfianza crece y el grupo cree que los que conducen le soltaron la mano en un momento difícil.

Tras la suspensión de Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino, el malestar del plantel argentino en Australia fue en crecimiento permanente. Las primeras reuniones fueron duras y apuntaron a intentar entender cómo de repente se metieron en esta inesperada situación. Se habló de campaña en contra, de una investigación sistemática, se sospecha de todo. Pero la elección fue asumir la responsabilidad. Los tres implicados pidieron disculpas.

Lo que no sabían, todavía, eran las medidas que la Unión Argentina de Rugby iba a tomar. En un primer momento, esperaban que la aplicación de la sanción le correspondiera al head coach, Mario Ledesma, pero fueron los directivos los que revocaron la capitanía de Matera y suspendieron a los tres.

El enojo fue tan grande que en las primeras charlas entre jugadores algunos estaban dispuestos a renunciar al seleccionado en apoyo de sus compañeros castigados y no presentarse a jugar en el último partido ante Australia. La implicancia de una medida tan severa tendría alcances impensados. ¿Qué pasaría con la relación con Nueva Zelanda y Australia, los actuales socios del Tri-Nations? ¿Cómo afectaría semejante incumplimiento la credibilidad de la selección argentina para el futuro?

Pero luego de pasar por ese estado de ebullición inicial, se empezaron a repasar algunas de las decisiones que los depositaron en este torbellino. Y una declaración de Marcelo Loffreda, el manager del equipo, con ESPN, fue la que más furiosos puso a los jugadores. Al exentrenador del equipo que ganó la medalla de bronce en 2007 le preguntaron qué pensaba del homenaje a Maradona hecho por los jugadores. Y contestó: "Hay distintas interpretaciones. Nosotros cuando decimos algo es para tratar de llegar a los 45 jugadores. Pero se va a interpretar de distintas formas. La realidad es que hicimos lo que pensábamos que era lo más representativo. Esto fue convenido y aprobado con su capitán. Creímos que lo que nosotros habíamos preparado era lo correcto. Por supuesto que va a haber opiniones encontradas, pero no a todos se los puede contentar. Estamos tranquilos con nuestra conciencia porque hicimos lo que creímos conveniente. La UAR, que tenía a Maradona como un gran amigo y una persona cercana que siempre nos ha apoyado depositó en nosotros la confianza para realizar este homenaje. Pero fundamentalmente quiero resaltar que internamente hubo un homenaje profundo y afectivo".

La forma en la que utiliza las frases en plural y participa a todo el equipo, fue lo que más molestó a los jugadores. En las últimas horas, dos fuentes vinculadas con el plantel le confirmaron a LA NACION que Loffreda fue el que les transmitió a los jugadores que la cinta negra era un homenaje suficiente para Maradona. Lo consideran el "ideólogo" del acto y no pueden entender que se haya desligado de la responsabilidad involucrando a todos.

LA NACION intentó comunicarse con Loffreda, pero no respondió los mensajes. ¿Acaso mintió? Seguramente no. El puede considerar que las decisiones del equipo son consensuadas y no importa cuál es el origen de una idea, sino que la mayoría, con Matera como interlocutor, aceptó la propuesta.

Los jugadores se sienten desprotegidos. Todo es desconfianza. En medio del análisis general, algunos también esperaban algo más de Mario Ledesma. Alguna frase, una declaración en defensa del grupo. Pero su pasividad también fue interpretada como una aceptación de la suspensión dictada por la dirigencia.

En medio de esa realidad la Argentina tendrá que enfrentar en tres días su último compromiso de la temporada. Un año de competencia especial y breve, que había empezado con la mayor alegría de la historia, con el triunfo ante los All Blacks, y termina en este tormento.

