Kylian Mbappé lideró la temporada de goles, pero cierra el año con una lesión en la rodilla que lo inquieta

Kylian Mbappé construyó una temporada sumamente destacada. Con 66 goles (entre Real Madrid y la selección de Francia) fue el mayor artillero del mundo, por encima de Harry Kane (Bayern Múnich e Inglaterra; Lionel Messi, asimismo, anotó 46 tantos entre la Argentina e Inter Miami). Sin embargo, Mbappé cierra el año con una noticia desalentadora: por un esguince de rodilla estará inactivo, al menos, durante tres semanas.

El comunicado de Real Madrid

Parte médico de Mbappé. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) December 31, 2025

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Kylian Mbappé por los Servicios Médicos del Real Madrid, se le ha diagnosticado un esguince en su rodilla izquierda”, informó en un breve texto el club blanco, añadiendo que su estado queda “pendiente de evolución”.

Una fuente cercana al jugador informó a la agencia AFP que sufre molestias en el ligamento externo de la rodilla. El goleador de Real Madrid debería perderse varios partidos de LaLiga, pero en especial la Supercopa de España que se disputará la próxima semana (7-11 de enero) en Arabia Saudita. También queda en el aire su participación en el encuentro de Liga de Campeones del próximo 20 de enero contra su exequipo, Mónaco.

El récord de goles de Mbappé

Kylian Mbappé led the way in 2025 🎯 pic.twitter.com/z7bvkACdcs — B/R Football (@brfootball) December 31, 2025

“El futbolista, al parecer, sentía que no podía acelerar en las carreras y ahí empezó a preocuparse. Ha jugado todos los partidos en lo que llevamos de temporada y su rodilla ha terminado de resentirse”, publicó el diario Marca.

En la Casa Blanca están inquietos: Mbappé se unió a las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. Es todo un contratiempo para el entrenador Xabi Alonso (actualmente cuestionado por los hinchas) para el arranque de año, en el que pierde a su mejor jugador de lo que se lleva disputado de temporada, tramo en el que anotó más del 50 por ciento de los 52 goles que marcó su equipo entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones. Vale recordar que el argentino Franco Mastantuono también se perdió varios partidos por una traicionera pubalgia.

Desde el inicio de la temporada, Mbappé encadenó numerosos partidos con Real Madrid, siendo la referencia ofensiva del club. El 20 de diciembre igualó el récord de Cristiano Ronaldo (de 2013) de número de goles (59) anotados en un año natural con el club madrileño.