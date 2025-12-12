Tomás Albornoz fue anunciado como jugador de Toulon y otro Puma será su reemplazante en Benetton

Aún le queda un puñado de partidos en Benetton, pero Tomás Albornoz ya conoce su nuevo destino. En unas semanas emigrará a Francia para desempeñarse en Toulon, lo que implica un salto enorme en su carrera. El nivel superlativo en los Pumas y en Italia lo llevaron a uno de los protagonistas del Top 14, que busca romper la hegemonía de Toulouse.

El acuerdo entre Albornoz y Toulon estaba cerrado desde hacía unos meses, pero tuvo varias idas y venidas. En un principio se iba a sumar después de la participación de los Pumas en el Rugby Championship 2025, pero el equipo italiano intentó retenerlo hasta junio de 2026. Finalmente, con un resarcimiento económico, llegaron al acuerdo para que se mude en los últimos días de diciembre para estar disponible en enero.

“Es un gran honor unirme al Rugby Club Toulonnais, un club histórico que todo jugador del mundo del rugby conoce. Siento un gran respeto por esta institución y por el ambiente único del Stade Mayol. Llegó con el deseo de dar lo mejor de mí, de seguir mejorando y de contribuir a las ambiciones del club”, señaló el apertura en un comunicado. También saludo a los hinchas en un video.

El traspaso implica un salto de calidad para un jugador vital en la estructura de los Pumas. A pesar de algunas lesiones que le hicieron perder continuidad en 2025, el tucumano se afianzó como el 10 de la selección argentina posMundial de Francia 2023. Le dio un mayor volumen de juego al equipo y en ningún momento le pesó la responsabilidad en la conducción.

“Es un jugador que ha demostrado, tanto a nivel de club como con los Pumas, una consistencia impresionante y la capacidad de impulsar el juego de su equipo”, lo elogió Laurent Emmanuelli, director deportivo de Toulon. “Su perfil encaja a la perfección con nuestro proyecto: ambición, exigencia y compromiso total. Tomás es un competidor y un líder. Estamos convencidos de que aportará un gran valor a nuestro plantel”, añadió.

Con 28 años y en plena madurez, firmó su contrato hasta 2030, lo que le dará estabilidad en un club con ambiciones. Caracterizado por sus fichajes galácticos en la década del 2010, Toulon conquistó tres veces consecutivas la Copa de Europa y también ganó el Top 14 de la mano de Jonny Wilkinson. Ahora, sin ese perfil alto, pero con un plantel competitivo, intentarán adueñarse del Bouclier de Brennus.

La temporada pasada quedaron eliminados en las semifinales y ahora marchan terceros. Todavía están un escalón detrás de Toulouse y Bordeaux Begles, pero sostuvieron la base y sumaron refuerzos de calidad; hace unos meses se incorporó el ítalo-argentino Juan Ignacio Brex, también procedente de Benetton.

¡Felicitaciones, Cepi! ¡Lo mejor en esta nueva etapa! https://t.co/NvWO3iPI3s — Los Pumas (@lospumas) December 12, 2025

El jugador formado en Tucumán Rugby acumula 68 partidos y 379 puntos en la franquicia de Italia que compite en el United Rugby Championship. Arribó al viejo continente en el 2021 luego de participar con Jaguares XV de la primera competencia completa de la Superliga Americana de Rugby. Su consolidación en Italia le abrió la puerta a los Pumas, aunque Michael Cheika decidió no incluirlo en el plantel de Francia 2023. Prácticamente, no tuvo oportunidades en la previa de la gran cita mundialista.

El club decidió presentarlo con un video muy original, jugando con el nombre del seleccionado de Rugby argentino, “Puma”, y comparándolo justamente con los movimientos del felino.

Albornoz se sumará a una lista de grandes aperturas argentinos que lucieron la 10 del Toulon. El primero fue Gonzalo Quesada, en el epílogo de su carrera, cuando el club estaba en la segunda división. Luego pasaron Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y Nicolás Sánchez. El tucumano competirá por el puesto con Paolo Garbisi, una de las figuras de Italia, que también puede desempeñarse ocasionalmente como centro y a fin de temporada dejará el club.

El salto de Tomás Albornoz al Top 14 le abre la puerta a Europa a otro apertura argentino; si bien no fue anunciado oficialmente, Nicolás Roger será su reemplazante en Benetton. El santiagueño tuvo una extensa carrera en distintos clubes y equipos profesionales hasta que este año explotó en Tarucas y se ganó el llamado a los Pumas. Debutó ante Inglaterra en julio, fue convocado al Rugby Championship y a la ventana de noviembre, pero no ingresó. A los 25 años se integrará a un plantel que cuenta con sus compatriotas Thomas Gallo, Bautista Bernasconi, Nahuel Tetaz Chaparro, Tomás Montilla, Giuliano Avaca e Ignacio Mendy.

Hace una semana, Tomás Albornoz acertó un drop de 50 metros en el Ellis Park. Este sábado será titular ante Perpignan, en la Challenge Cup, para empezar a despedirse de un equipo que marcó un quiebre en su carrera profesional. En menos de un mes dará el siguiente paso que tanto necesitaba.