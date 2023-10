escuchar

El seleccionado argentino de rugby perdió por 26-23 frente al de Inglaterra el partido por el tercer puesto del Mundial de Francia 2023 jugado este viernes en el Stade de France y se quedó con el mal trago de haber estado muy cerca. Incluso, de llevar el duelo a una prórroga, algo que se frustró con el penal fallado por Nicolás Sánchez a seis minutos del final.

En su posible despedida de los Pumas, el apertura tucumano de 35 años que es el goleador histórico del conjunto albiceleste tuvo la oportunidad de igualar el juego, falló su patada a los palos que hubiera sido el 26-26 y terminó el partido sin poder contener el llanto. Sus compañeros se acercaron a consolarlo y algunos rivales imitaron la actitud cuando fueron a saludarlo. No podía contener su desilusión. Su tristeza era la de todo el seleccionado. “No tengo claro mi futuro; voy a verlo en familia más adelante”, anticipó.

Los Pumas le dieron pelea a Inglaterra, con el que perdieron las dos veces que jugaron en Francia 2023. MIGUEL MEDINA - AFP

“Nos duele el alma. Queríamos irnos con una victoria y una medalla. Se trabajó mucho durante cinco o seis meses y queríamos cerrar bien el Mundial. Pero sólo tenemos tristeza y dolor. Somos conscientes de que teníamos todo para ganarlo, que pasaba por nosotros y no lo pudimos hacer, no tenemos excusas. Lo podíamos haber ganado y no lo hicimos”, describió Sánchez.

“Inglaterra nos complicó mucho al principio, pero sabíamos que si podíamos sacar las pelotas rápido íbamos a tener oportunidades. Tuvimos varias, sobre todo en el segundo tiempo, y no pudimos resolverlas”, amplió el tucumano, que destacó “la personalidad y la experiencia de los ‘chicos’, que tienen un gran futuro y son un orgullo para todos”. Y cerró: “Hay que trabajar más duro. No podemos poner excusas esta vez. Nos falta un escalón para estar en la elite del rugby mundial”.

La tristeza de Nico Sánchez

“Estamos tristes, pero también me siento orgulloso de cómo el equipo luchó hasta la última pelota. Se puede ganar o perder y.... nos tocó perder. Metemos un try (para pasar adelante), nos meten un try en la siguiente jugada... Hubo un poco de indisciplina; el line y el scrum anduvieron bien... Iba a ser un partido así, cerrado. En los momentos claves no pudimos aprovechar la superioridad y no pudimos confirmar los puntos que hicimos”, remarcó el capitán Julián Montoya. “Estuvimos ahí, es duro”, agregó, con la voz entrecortada por la emoción y las lágrimas.

“Ser el capitán de este equipo es el mayor orgullo que me tocó. Independientemente de ser parte del plantel, ser el capitán y ponerme esta camiseta, este equipo es lo mejor que me pasó en la vida deportivamente. Traté de hacer lo mejor que pude, con aciertos y errores. Me hubiese encantado poder liderarlos y hoy tener la medalla colgada, pero bueno... El veneno nos queda a todos y no sólo a los que tienen un Mundial por delante. Es el sentimiento de los 33 que vinimos, los que quedaron afuera y los que quieren estar acá”.

El análisis del capitán Julián Montoya

Tomás Cubelli, el medio scrum de los Pumas que anotó el primer try del equipo ante los ingleses, expuso sus primeras sensaciones ante las cámaras de ESPN: “Es difícil hacer un análisis tan pronto. Era una medalla o las manos vacías y sólo puedo sentir en este momento que no se dio, aunque seguramente nos llevemos un montón de cosas buenas. Hicieron méritos al principio del partido, pero honestamente y sin faltarles el respeto, sin mucho más que ganando unas bases y yendo para adelante. Nosotros reaccionamos pero no nos alcanzó”.

El jugador de 34 años continuó con su exposición sobre el juego de este viernes y el valor que tenía después de quedarse sin la final: “Hicimos un buen partido, pero... Seguro que nos llevaremos aprendizajes y las cosas positivas las veremos en frío. En caliente tenemos frustración por no llevarnos una medalla. Entre los muchachos vi frustración y lágrimas sinceras. Hicimos méritos para ganarlo, pero eso hay que demostrarlo en la cancha”.

Tomás Cubelli, el medio scrum de los Pumas que pudo haber cerrado un ciclo en el seleccionado THOMAS SAMSON - AFP

Y respecto de lo personal, Cubelli aseguró: “Nunca puse arriba de la mesa la posibilidad de que sea mi último partido en los Pumas. Sabía que era importante para el equipo y si pensaba en lo personal me iba a distraer del foco de preparar el partido, el más importante para la historia de este grupo. Más adelante evaluaré mis decisiones”.

La palabra de Cubelli

Otra de las figuras de los Pumas en el Mundial fue el tercera línea Marcos Kremer. El entrerriano de 26 años confesó: “Las sensaciones del partido son bastante amargas. No jugamos mal, pero tuvimos momento flojos. Fue una final y sabíamos que se iba a cerrar en los últimos minutos. Si íbamos a jugar la prórroga estoy seguro que lo ganábamos. Me duele, pero hay que seguir buscando este tipo de oportunidades para llevar al rugby argentino lo más alto posible”. En medio del balance les dejó un mensaje a los que ven en él un faro en ese deporte: “A los chicos que están por arrancar les digo que se esfuercen mucho, que hay que arriesgarse y hacer las cosas de buena manera”.

Sobre la actuación de los Pumas en el Mundial, el concordiense sostuvo: “El equipo por momentos encontró el rendimiento y por momentos, no. Nos faltó experiencia y rematar en los últimos metros. Se me hace difícil hablar de eso, pero el equipo lo dio todo, nadie se guardó nada de los 33 que vinimos. Hay que agradecerles, dimos todo lo que pudimos. Nos podemos mirar a la cara en el vestuario y decirnos que este partido fue para ellos y que no nos alcanzó, pero hay que ir a buscar el próximo Mundial en Australia”.

La decepción de Marcos Kremer, un símbolo de los Pumas que confía en que lo mejor de este grupo está por venir FRANCK FIFE - AFP

En lo personal, Kremer aseguró: “Esta camiseta es mi vida. Si no jugara en los Pumas no sé si me levantaría cada mañana a entrenar como me entreno y encaro la vida. Esto es mi vida entera. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para representar al país de la mejor manera. Se me vienen a la cabeza muchas emociones en este momento, porque hace un par de años soñaba con ponérmela una vez al menos y ahora siento que no puedo vivir sin ella”.

Y aventuró: “Hay una muy buena base y el equipo es bastante joven. En varios de los puestos claves tenemos buenos jugadores jóvenes y apuntamos al futuro que tanto queremos. El rugby argentino va a seguir subiendo su nivel y vamos a seguir buscando todo lo posible, e ilusionar al rugby amateur que tanto nos da de comer y tenemos que agradecerle”.

Otra voz que dejó sus primeras sensaciones luego de la derrota fue Mateo Carreras. “En lo personal estoy muy triste. Este no es el resultado que se merecía el equipo. Este grupo da para más y el gusto amargo del cuarto puesto no lo queríamos. Tal vez tuvimos errores no forzados y nos faltó ser constantes”, mencionó. “Antes de comenzar el partido, confiaba ciento por ciento. Es frustrante saber que estás mejor, que intentás, que le ganás el territorio o el contacto, pero se cae una pelota y volvés para atrás. Si íbamos a jugar 20 minutos más lo ganábamos porque el equipo estaba nuevo”, completó.

La mirada de Mateo Carreras

LA NACION