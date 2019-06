Gonzalo Quesada, el entrenador de Jaguares, se molestó por la acusación del australiano Phil Kearns de que la UAR engañó a la Sanzaar para participar en el Súper Rugby. Crédito: Mark Tantrum / AFP

31 de mayo de 2019 • 22:32

Jaguares juega este sábado frente a Reds en Australia, país desde el cual llegó una frase muy crítica para con la franquicia de la UAR respecto a su participación en el Súper Rugby. "Creo que Argentina fue muy inteligente y engañó al resto de la Sanzaar porque va a tener un equipo magnífico para el Mundial", disparó Phil Kearns, el exjugador de los Wallabies.

"Esto es una competición provincial. Hay que tener un equipo provincial en ella. De eso se trata. No de tener un equipo nacional", justificó el exhooker. Jaguares tiene una gran mayoría del plantel de los Pumas, el seleccionado argentino, y es la única franquicia de su país en el Súper Rugby.

Gonzalo Quesada, el entrenador de Jaguares, reaccionó a la crítica de Kearns. "Me quedé sorprendido y un poco decepcionado por esos comentarios. Lo que es decepcionante es que diga algo como que hicimos trampas o engañamos a la Sanzaar o que era una estrategia. La idea era tener un equipo argentino y mejorar. Estamos progresando cada año", sostuvo el preparador, según lo publicado por el diario Sydney Morning Herald. "Y estamos realmente agradecidos. Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda fueron muy generosos dándonos la oportunidad de jugar este torneo", manifestó Quesada.

Jaguares interviene desde 2016 en el campeonato del hemisferio austral, que ese año se amplió a 18 equipos, pero luego volvió a tener 15 (perdieron su lugar los sudafricanos Southern Kings y Cheetahs y el australiano Western Force). En los primeros dos años no se clasificó; en el siguiente llegó a los cuartos de final, y en este, hasta antes del encuentro con Reds, se ubica tercero en la tabla general, muy cerca del acceso a los playoffs. El último sábado venció por 23 a 15 a Waratahs en Sydney, Australia.

El australiano Phil Kearns en 1999, durante su época de jugador; el exhooker fustigó a Jaguares por considerarlo un seleccionado nacional que toma parte en un certamen de uniones provinciales. Crédito: Dave Caulkin / AP

Quesada argumentó por qué, según entiende, la UAR no está tomando una ventaja indebida de su participación en la competencia más fuerte del mundo fuera del nivel de seleccionados. "No tenemos suficientes jugadores para contar con más de una franquicia. No tenemos la infraestructura ni los jugadores. Nos esforzamos para tener un equipo competitivo. Esa es la realidad", expresó el exapertura, molesto por aquella frase de Kearns. "No sé si la opinión de Phil es compartida por otros australianos. Me gustaría conocer si mucha gente en Australia piensa que Jaguares no debería estar en el Súper Rugby", sostuvo Quesada.

Su equipo, mientras tanto, justifica con rendimiento y resultados su presencia en la elite.