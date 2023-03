Rodrigo Isgró, uno de los fundamentales de los Pumas 7s: “La vida de un jugador de seven es espectacular”

escuchar

El rugby seven es un deporte donde prima la fugacidad. En un minuto se puede pasar de ganador a derrotado; en una semana, de primero a último. En ese contexto, el seleccionado argentino encontró la preciada regularidad que lo posiciona en el mejor momento de su historia, con una repercusión que excede al rugby y que lo tiene como una potencia global. Pero eso puede ser efímero, y Rodrigo Isgró, con su corta experiencia, ya parece haberlo entendido. A los 24 años, es una de las figuras salientes, no sólo de Pumas 7s sino de todo el Circuito Mundial. Un jugador completo que tiene al juego aéreo como principal virtud. La fortaleza mental y la madurez, como se desprende de esta charla, también están en su caja de herramientas. En suma, alguien en quien se materializan los valores de este equipo: trabajo, vocación de superación, compañerismo.

“La vida de un jugador de seven es espectacular, yo la disfruto mucho”, dice el mendocino Isgró, en diálogo con LA NACION. “Así como el juego del seven es rápido y dinámico, la vida también. Si estás metido, se te pasa volando. Estoy feliz con esta vida, con poder dedicarme ciento por ciento al rugby, ser jugador profesional se disfruta mucho. Hay que valorarlo”.

“Mi fuerte y lo que se ve mucho es el juego aéreo", reconoce Rodrigo Isgró Zach Franzen

La reciente conquista del Seven de Vancouver, una semana después de ser subcampeones en Los Ángeles y un mes más tarde que el título en Nueva Zelanda, dejó al equipo solo en la segunda posición de la tabla, detrás de los All Blacks 7s y cerca de la clasificación directa a los Juegos Olímpicos París 2024, aunque todavía hay cinco etapas por delante. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora consiguió la consistencia que siempre le faltó gracias a que a su aceitado sistema de juego le sumó individualidades con capacidad de desequilibrio.

Una de ellas es Rodrigo Isgró. Él reconoce, pero sólo en función del equipo: “Obviamente que las individualidades marcan un plus dentro de un equipo. Tute [Matías Osadczuk] es uno de los mejores jugadores de seven del mundo, muy completo. Marcos [Moneta] ya sabemos de lo que es capaz, Lucho [Luciano González] es un animal. Te dan un plus, pero tratamos de ser un equipo y que cada uno cumpla su rol, eso es indispensable para que todo funcione.”

-Otra de las claves del éxito es la buena combinación entre jugadores experimentados que hace mucho están en el equipo y un grupo grande de jóvenes que ejecutan el plan de juego a la perfección…

-Hay una mezcla de generaciones que está buena. Hay tres jugadores experimentados como Gastón Revol, Santi Álvarez y Germán Schulz y después están Tute Osadczuk y Lucho González, que ya tienen varios años en el equipo. Más atrás venimos Marcos [Moneta] y yo, que seríamos el nexo y por último están los más chicos. Los más grandes transmiten experiencia y seguridad, los más chicos aire fresco, alegría, inmadurez en buen sentido; es un plus. El laburo más importante que tiene este equipo es integrar al que se suma, que se acomode lo más rápido posible, que encuentre un lugar en el que esté feliz. Eso les permite expresarse después en la cancha. Es el laburo que están llevando adelante Santi y el Negro Gravano: buena onda grupal. Entramos en eso en que todo suma, todos tiramos para el mismo lado, no hay trabas en el camino.

Festejo de los Pumas 7s, en Vancouver Prensa UAR

-¿Son conscientes del momento que atraviesan?

-Estamos todos muy felices por lo que estamos viviendo. Tuvimos un comienzo de año espectacular. Venimos de dos muy buenas giras, primero campeones en Nueva Zelanda ganándole a los All Blacks en la final y después tuvimos un tropezón en Sydney. Tenemos que acostumbrarnos a estar en los primeros lugares y no desviar la cabeza. En la siguiente gira [Estados Unidos y Canadá] hicimos foco en eso y terminamos jugando dos finales, que no es nada fácil, nada común. Fue increíble cómo lo vivimos de principio a fin. A diferencia de la gira anterior, tuvimos constancia y regularidad en los dos torneos. Siempre poniendo adelante al equipo, que es la forma que tenemos de encarar este proceso.

-En Vancouver ganaron muchos partidos por escaso margen. ¿Eso habla de la mentalidad del equipo?

-Ciento por ciento. En Vancouver fuimos de menos a más. Hicimos un esfuerzo increíble. Jugamos sábado y domingo en Los Ángeles y ya el viernes estábamos jugando de nuevo, con un avión en el medio. Tuvimos regularidad todo el torneo, siempre con la cabeza bien arriba. Laburamos partido a partido. No hablamos de resultado, sino de acciones. Dar todo por el que tengo al lado, acciones particulares. Se refleja lo que hizo cada uno por el equipo.

-¿Se sienten candidatos cada vez que empieza un torneo?

-Creo que sí. Hace tiempo que se vienen viendo esos resultados. Es lo que se ve después de un largo proceso de mucha preparación, mucho laburo. Desde antes de los Juegos Olímpicos que Santi [Gómez Cora] viene preparando esto. Después de Río 2016 hubo un cambio grande del seven en la Argentina. Más allá del recambio, eso se mantuvo. Los valores que tiene el equipo son los mismos. El ambiente que hay dentro del grupo es lo más importante: respeto, amistad, compañerismo… querer mejorar. No nos conformamos. Nos damos cuenta de que los resultados vienen, que podemos pelear ahí arriba. Es cuestión de hacer carne, de acostumbrarnos a saber que podemos ganar y que no sea un hecho aislado ganarle a Fiji y a Nueva Zelanda y el equipo lo está logrando. Estamos mirando más allá.

-¿Qué tan importante fue la medalla de bronce en Tokio para este momento del equipo?

-Es difícil de expresarlo. Al pasar todo tan rápido es difícil hacer análisis de los logros y las cosas no tan buenas. Jugar un Juego Olímpico era impensado para mí. Mi sueño era jugar en los Pumas, pero me encontré con esto que es una locura. Ahora que estoy un poco más asentado disfruto cosas de otro lado, me doy cuenta del lugar en el que estoy y me siento agradecido. Lo de los Juegos Olímpicos fue una locura, un sueño. Hicimos una preparación durísima por la pandemia y coronarlo con una medalla fue increíble. Marcó un antes y un después. Ya se venía haciendo un gran laburo, pero fue el puntapié para darnos cuenta que podíamos pelear arriba de igual a igual. Lo que nos faltaba era ganar esa regularidad.

Rodrigo Isgró estuvo en el CASI mirando el encuentro entre Pampas y Dogos por el Super Rugby Américas MAURO ALFIERI

-Se viene Hong Kong [del 31 de marzo al 2 de abril], que es el certamen más emblemático del Circuito. ¿Con qué objetivos van?

-El objetivo principal es terminar entre los cuatro primeros para clasificarnos a los Juegos Olímpicos. Al ser tan dinámico todo, no bien dejamos atrás Vancouver nos pusimos a pensar en Hong Kong, donde nos tocó un grupo muy difícil, con rivales directos a la clasificación [Fiji y Samoa, además de Canadá]. Hong Kong es un torneo mítico, de los más lindos. Contentos con la cabeza enfocada en lo que tenemos que hacer nosotros.

“Gómez Cora se fijó en mí por mi juego aéreo”

Formado en Mendoza Rugby, club al que regresa a ayudar cada vez que puede, jugó en los Pumitas en el Mundial de Rosario 2019 (equipo que compartió con otras estrellas como Marcos Moneta, Juan Martín González, Mateo Carreras, Thomas Gallo e Ignacio Mendy) y llamó la atención de Gómez Cora por su capacidad de juego aéreo. Hoy, los Pumas 7s tienen estadísticamente más chances de recuperar una salida propia que de perderla gracias a la gran capacidad de salto y coordinación de Isgró. Los rivales ya casi ni le saltan y van directamente a buscar el rebote, cuando no la toma con las dos manos. Pero también se destaca en la recuperación de pelotas en el ruck, aspecto que le valió al equipo cerrar más de un partido clave en la última jugada. Además, es uno de los trymen del equipo.

“Mi fuerte y lo que se ve mucho es el juego aéreo. Es de lo que más me gusta practicar y me siento cómodo. A partir de ahí arranca el juego”, continúa Isgró. “Santi se fijó en mí por mi juego aéreo. El seven es un desarrollador de jugadores. Mejora las destrezas, el pase, el tackle, el ruck, pescar… pulís al máximo cada una de las destrezas. Estoy en ese camino de seguir desarrollándome como jugador. Dar por el de al lado, sumar desde donde me toque. Si tuve buenos torneos fue con ese sentido.”

-¿Es algo que practicás especialmente o te sale natural?

-Sé que es mi manera de aportarle al equipo. Lo practico mucho, lo disfruto. Siempre estoy buscando detalles para seguir creciendo y mejorando. Analizo a otros equipos, me entreno, disfruto. Nunca se acaban los detalles, está bueno, es divertido.

-Los rivales se avivaron y ya casi ni saltan y van a la segunda pelota…

-Justamente esta mañana tuvimos un zoom de juego aéreo y le ponemos foco a eso. Tuvimos muchos errores abajo, perdimos 4 de 15 salidas así. Tenemos que mejorar eso. Son muchos factores los que influyen en el juego aéreo: no sólo está el que salta, sino el que patea, que para mí es el más importante, el buscador contrario, el que va al rebote.

"Analizo a otros equipos, me entreno, disfruto", cuenta Isgró Mark Metcalfe - Getty Images AsiaPac

-¿Cómo es el día a día de un jugador de seven?

-La vida de un jugador de seven es espectacular, yo lo disfruto mucho. En la primera parte del año la dedicamos a viajar, las tres cuartas partes las pasás afuera. En Buenos Aires nos entrenamos lunes, martes, jueves y viernes, una semana con la academia y la otra una concentración nacional. Después vienen giras de tres semanas en las que se juegan dos torneos. Así como el juego del seven es rápido y dinámico, la vida también. Si estás metido, se te pasa volando. Además, estudio Administración de Empresas en la Siglo XXI, con una beca total gracias a un convenio con la UAR. Si estás organizado, hay tiempo para todo, incluso para descansar y recuperar el cuerpo.

-El año pasado, cuando tuviste oportunidad, volviste a tu club a jugar un partido clave para evitar el descenso. ¿Qué significa Mendoza Rugby para vos?

-Soy un fanático del club, me encantaría poder jugar. Hoy me toca estar acá y estoy súper agradecido. Creo que estamos en una posición muy importante. El seven ya es profesional en Argentina y hay que respetar el lugar que a uno le toca. Jugar en tu club sería correr un riesgo. Siempre lo más cerca posible del club, sumar mi granito de arena. El año pasado, cuando terminó el contrato con la UAR, hubo una brecha de una semana hasta la renovación y se dio la posibilidad de jugar con mi club, con mis amigos. Hablé con Santi y me dijo que no había problema, él sabe lo importante que son los clubes para nosotros.

-Dijiste que de chico tu sueño era jugar en los Pumas. ¿Ese sueño sigue vigente?

-Hoy mi cabeza está ciento por ciento en el seven. Quieras o no, estoy en los Pumas al vestir la camiseta argentina todos los meses. Lo disfruto a morir. Soy muy feliz y lo disfruto mucho. Es donde más feliz y más cómodo me siento. Los Pumas es mi sueño de toda la vida, soy el hincha número 1, tengo amigos en el equipo que me llenan de orgullo. Me encantaría en algún momento estar en ese lugar y representar esa camiseta.

🇦🇷Descomunal lo de Rodrigo Isgró en los últimos dos minutos contra Canadá.



👉Ganó el duelo y apoyó el descuento de los Pumas 7s.

👉Anotó este try espectacular para empatar.

👉Recuperó la salida en el try de Moneta para ganar.pic.twitter.com/WrIs8wKLtL — Periodismo Rugby (@Perrugby) January 27, 2023

Tres hombres bajo la lupa de Rodrigo Isgró

Gastón Revol: “Es un ejemplo de dar y enseñar. Es increíble todo lo que le da al equipo. Constantemente está enseñando y guiando. Dice que hay que correr y es el primero que corre, que hay que tacklear y es el que más se golpea. Enseña con el ejemplo. Uno lo ve y dice: si él, que tiene 36, lo hace, no puedo aflojar.

“Es un ejemplo de dar y enseñar. Es increíble todo lo que le da al equipo. Dice que hay que correr y es el primero que corre, que hay que tacklear y es el que más se golpea. Enseña con el ejemplo. Uno lo ve y dice: si él, que tiene 36, lo hace, no puedo aflojar. Marcos Moneta: “ Mone es mi mejor amigo, una locura. Venimos compartiendo equipos desde hace mucho tiempo: Pumitas, el Sudamericano, el Mundial Juvenil, Pumas 7s. Es el significado de lo que es la alegría, siempre feliz, siempre contento. Es increíble lo buen compañero que es. Transmite felicidad, nunca está de mal humor. Como jugador no hace falta que diga nada: es el mejor del mundo. Me sorprende todos los días. No es normal.

“ es mi mejor amigo, una locura. Venimos compartiendo equipos desde hace mucho tiempo: Pumitas, el Sudamericano, el Mundial Juvenil, Pumas 7s. Es el significado de lo que es la alegría, siempre feliz, siempre contento. Es increíble lo buen compañero que es. Transmite felicidad, nunca está de mal humor. No es normal. Santiago Gómez Cora: “Es la cabeza de todo. Siempre me impresionó la pasión que tiene por todo esto, lo que ha laburado por Pumas 7s. Todo lo que ha dejado, todo lo que ha dado. Es un ejemplo de dar. En una charla en una ronda le dije que me impresionaba la locura que tiene por este juego, por seguir creciendo y mejorando. Transmite lo que es el sentido de pertenencia. En el último tiempo logró que Pumas 7s fueran reconocidos a base de resultados y no hablando. Eso es lo que es él, una gran persona. Está en todas, siempre dispuesto a hablar sea de rugby o no. Tenemos una relación cercana que da confianza.