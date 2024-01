escuchar

Por novena vez consecutiva, los Pumas 7s están en los cuartos de final de una etapa del Circuito Mundial de Seven. El regreso a la acción luego de un hiato más largo del acostumbrado de siete semanas encontró al equipo que conduce Santiago Gómez Cora en plena forma. En el primer día de acción del Seven de Perth, goleó a España y Canadá para asegurarse un lugar entre los ocho mejores. La última vez que fallaron en pasar la etapa de clasificación había sido precisamente un año atrás en Australia.

En aquel certamen, que a diferencia de éste se disputó en Sydney, los Pumas venían de ganar en Nueva Zelanda una semana atrás tras derrotar a los All Blacks 7s en la final, pero derrotas ante Gran Bretaña y el local en la zona marcaron que al equipo le faltaba madurez, que consiguieron en los torneos sucesivos. Llegaron a cinco finales en seis certámenes, de las que ganaron tres para finalizar segundos en la tabla general de la temporada 2022/23. “Tenemos que normalizar estar en cuartos de final”, había dicho Gómez Cora durante la mini pretemporada realizada en Pinamar en diciembre, aprovechando el inusual largo descanso entre una etapa y otra, instancia que sirvió para seguir afinando la orquesta.

La arenga de los jugadores, antes de arrancar

Después de comenzar la nueva campaña de manera impecable, con un subcampeonato en Dubai y el título en Sudáfrica para liderar las posiciones, los Pumas 7s ratificaron el rumbo con un gran comienzo en Perth, a la altura de los pergaminos obtenidos en el pasado reciente. En el debut golearon 28-5 a España y cerraron el día con un éxito 29-5 ante Canadá, suficiente para pasar a cuando todavía resta el partido ante Sudáfrica, que definirá primero y segundo de la Zona A.

La Argentina disfrutó del regreso de Rodrigo Isgró, quien estrenó el título de Mejor Jugador de Seven del Mundo. Merced a su participación en Francia 2023, el mendocino había tenido descanso en las primeras dos ruedas. Rápidamente validó sus pergaminos con un par de recuperaciones de salidas aéreas (su marca registrada), un off-load para el try de Osadczuk, una asistencia con el pie a Moneta que él mismo rubricó en el in-goal, otro try desbordando por la punta… todo su repertorio al servicio del equipo.

“Estoy muy contento, feliz de estar de nuevo con el equipo y de disfrutar una semana más con ellos adentro de la cancha, volver a viajar, volver a compartir momentos”, contó Isgró a LA NACION mientras se sumergía en una pileta de hielo para recuperarse de una jornada de máxima intensidad. “Durante la semana estuve bastante tranquilo. Venía con muchas ganas de jugar, un poco sobrepasado de energía, y estos días traté de bajar un poco para canalizar esa energía y usarlas en el momento de entrar a la canchas. "

En definitiva, todo el equipo tocó al compás de Gómez Cora. La orquesta sigue armónica y el equipo se consolida como uno de los candidatos a pelear por el título en la última etapa en Madrid y, más importante, la medalla dorada en París 2024. Marcos Moneta, con una anotación por partido, aportó su acostumbrada cuota de try. Gastón Revol, que jugó los 14 minutos ante Canadá, demuestra estar un paso antes que el resto a sus 37 años. Matías Osadczuk, Germán Schulz y Santiago Álvarez hacen todo bien. Lo mismo Luciano González, que todavía no apareció en su esplendor en Perth.

“Es increíble cómo está jugando el equipo, cómo funciona el plan de juego y cómo corregimos esos detalles que trabajamos en la pretemporada en Pinamar”, continuó Isgró. “Fue un gran primer día. Ya estamos pensando en mañana. Tenemos un partido difícil, una revancha de la final que perdimos en Dubai, así que estamos pensando en pasar la página de lo que hicimos hoy y enfocarnos en Sudáfrica”.

Queda un partido para cerrar la zona, el sábado a la 1.38 de la madrugada, ante Sudáfrica, el escolta de Pumas 7s en el Circuito. Los cuartos de final se disputarán desde las 7.10 para cerrar el segundo día de acción, mientras que el domingo se disputarán semifinales (a las 2.10) y final (6.35).

La derrota de Nueva Zelanda ante Francia (33-17) fue el resultado más resonante del viernes, pero los All Blacks se recuperaron venciendo a Samoa 17-12 con un try en la última jugada del tiempo suplementario. El parejísimo Grupo C cerró su día con victoria de Fiji ante Francia también en suplementario (26-21). Además, Estados Unidos sorprendió al local (19-14). Mientras tanto, los Pumas 7s siguen tocando.