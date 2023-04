Sábado perfecto de Alumni: ganar el clásico contra Belgrnao, afianzarse en el Top 12 y confirmar que el nuevo pateador es muy bueno

escuchar

Hay una jugada que resume a la perfección esta nueva versión del clásico entre Alumni y Belgrano. A los 26 minutos, en pleno ataque, el visitante se disponía a anotar el primer try con el resultado 9-3 en contra. Tras una secuencia corta con los forwards, el capitán Francisco Ferronato perdió el control de la pelota a cinco metros de la meta y el conjunto local inició el contragolpe en su propio in-goal. De Santiago Ambroa a Franco Sábato. Del wing a Ignacio Cubilla, que tomó la marca y asistió a Bautista Canzani. El 10 ubicó un kick al fondo, y capturó Santiago Pernas, debutante en el in-goal en primera, nada menos que en un clásico. El back se llevó el balón con el pie y logró el primer try entre la imprecisión de Belgrano y la contundencia de Alumni.

Desde 2014 el conjunto blanquirrojo no cae como local ante el rival de toda la vida, y salió victorioso en siete de los últimos nueve enfrentamientos en general. Fue inteligente y ejecutó muy bien las patadas en el primer tiempo, cuando tuvo viento en favor. Ambroa, Máximo Provenzano y Canzani manejaron estratégicamente esa faceta para ubicar el juego en campo ajeno. “Hicimos un muy buen primer tiempo y aprovechamos el viento. Sabíamos que en el segundo tiempo se nos iban a venir. Saben a qué juegan, pero supimos aguantar”, analizó Canzani, apertura que viene siendo vital para su equipo: en las últimas dos fechas había convertido penales sobre la hora para superar a Hindú y San Luis.

Canzani pateó bien tanto tácticamente como a los palos. Leonardo Leveroni/Prensa URBA

En el clásico, el 10 sumó 18 puntos con el pie y quedó como máximo goleador del Top 12 con 73 puntos, superando a Gonzalo Gutiérrez Taboada, que tiene 72. “Por suerte, esta vez no me tocó patear en la última. Trato de no pensar mucho en las patadas, porque hacerlo es una presión que puede jugar en contra. Siempre pienso en positivo y en que la pelota tiene que entrar para ayudar al equipo”, comentó Canzani.

Nacido en 1998, Bautista está afianzándose en la primera de Alumni tras la partida de Joaquín Díaz Luzzi al rugby francés. Además, luego de la primera fecha se hizo cargo de los envíos a palos, función que cumplía el experimentado Santiago González Iglesias (ingresó en la segundo mitad tras jugar el viernes por Sudamérica XV). Canzani resultó una de las figuras del clásico, junto a Ambroa, clave en la conducción y autor de un try que puso a Alumni arriba por 23-3 antes del descanso.

Alumni le ganó a Belgrano en una de las fortalezas del Marrón: el scrum; el juez Damián Schneider fue testigo cercanísimo. Leonardo Leveroni/Prensa URBA

En la segunda etapa llegó de a momentos la reacción de Belgrano, pero éste nunca logró meterse de lleno en el partido. Descontaron Augusto Vaccarino y Ferronato luego de sendos line-outs, pero los visitantes dilapidaron muchas oportunidades en los últimos metros. Al capitán le robaron dos pelotas cerca del in-goal en la mitad inicial, y Joaquín Moro consiguió un try que no fue convalidado, por un knock-on previo. En el segundo tiempo, Juan Manuel Zaballa tuvo una chance clara, y sobre el final, cuando el Marrón quiso meterse con el scrum, se fue con un penal en contra. Finalizó con cinco infracciones en esa formación, una cifra muy alta al tratarse de una de sus fortalezas.

Alumni ingresó superó veces con la pelota la línea de los 22 metros ajenos, contra nueve ocasiones en que entró su rival. Fue clínico para marcar puntos y manejar el resultado con un plantel experimentado. Al triunfo lo remató Sábato, con olfato y sabiduría para recoger una patada de Ignacio Milou al fondo.

Compacto de la victoria de Alumni en el clásico

En cinco fechas, el ganador ya superó a SIC, Hindú y Belgrano, tres aspirantes a ingresar a las semifinales. Le sacó el invicto a su clásico adversario y el próximo fin de semana visitará a Newman, el puntero y el único que ganó todos sus encuentros. Intentará dar otro paso para seguir en alza.

Síntesis de Alumni 33 vs. Belgrano 17

Alumni: Máximo Provenzano; Franco Sábato, Alejo González Chávez, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Santiago Ambroa; Tobías Moyano, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Nicolás Promanzio y Manuel Mora, Francisco Bottoni, Tomás Bivort y Francisco Oliva.

Máximo Provenzano; Franco Sábato, Alejo González Chávez, Franco Battezzati (capitán) y Santiago Pernas; Bautista Canzani y Santiago Ambroa; Tobías Moyano, Juan Patricio Anderson e Ignacio Cubilla; Nicolás Promanzio y Manuel Mora, Francisco Bottoni, Tomás Bivort y Francisco Oliva. Cambios: PT, 29 ́minutos, Santiago Alduncín por Mora; ST, 5, Juan Cruz Bottoni por Oliva; 10, ́Ignacio Milou por Promanzio; 26. ́Santiago González Iglesias por Battezzati y Tomás Passerotti por Ambroa.

Entrenadores: Rodrigo Jiménez Salice y Lucas Chiocarelli.

Belgrano: Pedro Arana; Tobías Bernabé, Tomás Teglia, Santino Ruzzante y Felipe Adrogué; Martín Arana e Ignacio Marino; Matías Filgueiras, Joaquín Moro y Joaquín De la Serna; Augusto Vaccarino y Ramón Duggan; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán).

Pedro Arana; Tobías Bernabé, Tomás Teglia, Santino Ruzzante y Felipe Adrogué; Martín Arana e Ignacio Marino; Matías Filgueiras, Joaquín Moro y Joaquín De la Serna; Augusto Vaccarino y Ramón Duggan; Lisandro García Dragui, Francisco Lusarreta y Francisco Ferronato (capitán). Cambios: PT. 22 minutos, Luciano Tecca por Filgueiras; ST, 9, Theo Blacksley por Marino; 10, Félix Ceñal por Bernabé; 16, Juan Manuel Zaballa por Duggan, y 21, Justo Durañona por García Dragui.

PT. 22 minutos, Luciano Tecca por Filgueiras; ST, 9, Theo Blacksley por Marino; 10, Félix Ceñal por Bernabé; 16, Juan Manuel Zaballa por Duggan, y 21, Justo Durañona por García Dragui. Entrenadores: Guillermo Tramezzani, Luis Gradin y Francisco Gradin.

Primer tiempo: 2 minutos, penal de Canzani (A); 13, penal de Arana (B); 16, penal de Canzani (A); 22, penal de Canzani (A); 27, gol de Canzani por try de Pernas (A), y 40, gol de Canzani por try de Ambroa (A). Amonestados: 15, Ruzzante (B). Resultado parcial: Alumni 23 vs. Belgrano 3.

2 minutos, penal de Canzani (A); 13, penal de Arana (B); 16, penal de Canzani (A); 22, penal de Canzani (A); 27, gol de Canzani por try de Pernas (A), y 40, gol de Canzani por try de Ambroa (A). Amonestados: 15, Ruzzante (B). Alumni 23 vs. Belgrano 3. Segundo tiempo : 2 minutos, gol de Arana por try de Vaccarino (B); 18, gol de Canzani por try de Sábato (A); 25,gol de Arana por try de Ferronato (B), y 28, penal de Canzani (A). Amonestados: 37, Passerotti (A), y 39, Durañona (B). Resultado parcial: Alumni 10 vs. Belgrano 14.

: 2 minutos, gol de Arana por try de Vaccarino (B); 18, gol de Canzani por try de Sábato (A); 25,gol de Arana por try de Ferronato (B), y 28, penal de Canzani (A). 37, Passerotti (A), y 39, Durañona (B). Alumni 10 vs. Belgrano 14. Árbitro: Damián Schenider.

Damián Schenider. Cancha: Alumni.

Los resultados de la 5ª fecha del Top 12

Hindú 29 vs. San Luis 20

vs. San Luis Buenos Aires CRC 21 (B) vs. Newman 23

vs. Newman SIC 25 (B) vs. CUBA 31 (B)

vs. CUBA La Plata 38 (B) vs. Pucará 17

vs. Pucará Atlético del Rosario 28 vs. CASI 20

vs. CASI Alumni 33 vs. Belgrano 17

La tabla de posiciones

1º, Newman , con 21 puntos

, con puntos 2º, Hindú , con 19

, con 3º, Alumni , con 17

, con 4º, CUBA , con 17

, con 5º, Belgrano , con 16

, con 6º, Rosario , con 12

, con 7º, Buenos Aires , con 9

, con 8º, SIC , con 9

, con 9º, CASI , con 8

, con 10º, La Plata , con 7

, con 11º, San Luis , con 6

, con 12º, Pucará, con 2

La próxima jornada (sábado 6/5, 15.30)

Rosario vs. Hindú

CASI vs. La Plata

Pucará vs. SIC

CUBA vs. Buenos Aires

Newman vs. Alumni

Belgrano vs. San Luis