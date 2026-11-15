San Cirano venció a Curupaytí y volvió a la elite del rugby de Buenos Aires tras una década de espera

En las horas compartidas cerca de una cancha, el entrañable José “Pepe” Conde le imbuyó una idea a su hijo Diego que lo marcó para siempre: “Este plantel es capitán de su alma, y dueño de su destino”, le dijo. Y cuando el “Gallego” (Diego) asumió la conducción de su querido San Cirano en 2024, transmitió a sus dirigidos el mantra inculcado por su padre. Ese fue el primer paso: fortificar la cultura del grupo. Por eso, lo que hoy celebran no es solo un nuevo logro, sino también el camino recorrido, la consolidación de una identidad.

Villa Celina sonríe y festeja junto a La Gloriosa 36, pero no por una conquista repentina, sino porque el esfuerzo tuvo su merecida recompensa. Atrás quedó un exigente recorrido de 28 compromisos, y ese sueño tan deseado se cumplió. Después de una década, San Cirano reconquistó su lugar en la elite del rugby de Buenos Aires. El predio de La Plata Rugby Club se tiñó de azul y verde para liberar el grito contenido y dedicarle el triunfo al querido Sebastián Xanthopoulos. En una apasionante final de la primera A, Cirano superó por 25-17 a Curupaytí y consiguió el segundo ascenso al Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA).

Patricio Crovella, capitán de San Cirano y autor de un try importante en la final, se encuentra de frente con Simón Walker, el 12 de Curupaytí; el cuadro de Villa Celina revirtió el tanteador y regresa a la máxima categoría al cabo de un decenio.

En los primeros minutos los pateadores abrieron el tanteador, con penales de Nicolás Sánchez y de Iñaki De Badiola. Rompió la paridad Nicolás Hervera, que se zambulló a toda potencia en el in-goal. El ganador tomó una estrecha ventaja (10-3), hasta que apareció el tryman del torneo. Tomás Díaz consiguió un doblete (36 conquistas en la temporada) y antes del descanso puso a Curupaytí en ganador; De Badiola consolidó la diferencia con su puntería (17-10).

En el reinicio de las acciones, los de azul y verde se mostraron más enérgicos y el capitán Patricio Crovella anotó el segundo try; poco después, Nico Sánchez acertó un nuevo penal y, a 20 minutos del epílogo, San Cirano pasó al frente por 20-17. El desenlace fue apasionante. No faltaron acciones de riesgo; como aquella en la que Francisco Calello evitó una anotación de Agustín Mariani. La pulseada era sumamente pareja, y de repente, Calello voló para adueñarse de la pelota en el aire y asistió a Sánchez, y el apertura intentó ganar terreno con un kick al in-goal, que el gladiador Valentino Larocca transformó en el try del ascenso.

“El año pasado no llegamos por poco, y para esta temporada nos pusimos como objetivo dar un paso más: nos propusimos ascender y lo logramos. Es un sueño cumplido. Esto es el trabajo de mucha gente desde hace mucho tiempo”, expresó completamente emocionado Santiago Taborda.

La victoria de San Cirano sobre Curupaytí

En 2024 San Cirano había dado batalla hasta último momento, pero terminó en el 7º puesto, cerca de los playoffs. La campaña 2025 fue positiva (5º); el equipo cayó en los play-ins contra San Luis (36-6). Y extendió el buen andar en el reciente campeonato, en cuya etapa regular registró 20 victorias y 6 caídas.

La última vez que San Cirano participó en la máxima categoría de la URBA fue en 2016, cuando la primera división estaba conformada por 20 clubes; en dicha campaña integró la zona B del grupo I, y en los nueve compromisos de la primera parte del torneo logró un solo triunfo (sobre Gimnasia y Esgrima por 28-22); por eso quedó al margen del Top 14. Nico Sánchez es el único “sobreviviente” de ese plantel.

Por su parte, también en La Plata Rugby Club, Manuel Belgrano se impuso por 22-17 a Don Bosco en la final de la primera B y sacó el segundo pasaje a la primera A. Los resultados de las otras tres finales por ascensos fueron los siguientes: en la primera C, SITAS superó a Los Molinos por 32-25, con tries de Matías Osadczuk y Axel Zapata; en la segunda, Old Georgian aventajó por 19-15 a Atlético Chascomús, y en la tercera, Arsenal Náutico Zárate venció por 24-21 a Gimnasia y Esgrima, de Ituzaingó.

El gran festejo de CASI ante SIC

"A la Raca, a la Raca", cantaron los rugbiers de CASI, como en cada coronación del club, luego de imponerse a SIC en la final de la intermedia, en Villa de Mayo. URBA Prensa

El calendario ofreció también un sábado más que atractivo en la sede de CUBA en Villa de Mayo, donde se desarrollaron las finales de otras ocho divisiones, de la intermedia hasta la menores de 22 años. Unas 4500 personas asistieron a la fiesta rugbística en el club universitario, y el acto principal fue el encuentro decisivo de la intermedia, que ofreció luego de 19 años el superclásico SIC vs. CASI.

En las últimas tres décadas, desde que en 1996 el certamen quedó en manos de la URBA, tres veces se dio una final en esta división entre los clubes sanisidrenses. Los antecedentes eran dos triunfos zanjeros (2004 y 2007), pero esta vez el Atlético revirtió la tendencia con una producción consistente y venció al San Isidro Club por 43-27 (parcial: 22-17) y se consagró campeón después de 23 años. Por eso nuevamente resonó el distintivo “A la Raca, Raca...”, particular cántico que ejecuta cada campeón del club para ofrendar a Carlos Alberto Montes de Oca lo obtenido.

Benito Paolucci trata de avanzar entre tackles de Santos Rubio y Jaime Gilligan y llega en apoyo Benjamín Rocca Rivarola, ante Juan Cruz Bergallo (7); CASI fue claramente superior a SIC, al que derrotó por 16 puntos. URBA Prensa

Los seis tries de la Academia en la coronación fueron de Nicanor Castillo, Santiago Murray, Alejo Lavayén, Francisco Lescano, Isidro Pichot y Eliseo Roger, y Felipe Carman aportó 13 puntos (cinco conversiones y un penal). Las conquistas del conjunto de Boulogne fueron de Agustín García Herdt, Jacinto Campbell y Alejo Daireaux; Agustín Sascaro anotó 12 tantos (dos penales y tres conversiones).

La última conquista de la intermedia del CASI era la de 2003, cuando las cebras igualaron en la final con Alumni (22-22) y compartieron la gloria. Este año, el Atlético había terminado primero en la tabla anual (113 puntos), y con el triunfo de este sábado sostiene una seguidilla de 16 encuentros sin derrotas; el último traspié ocurrió el 20 de junio, frente a Newman (28-13).

La celebración académica

En la final de la preintermedia A, Hindú se hizo fuerte a partir de una inquebrantable tarea defensiva y desplazó del trono de la división a Newman, al que doblegó por 20-17. Los resultados de los otros seis encuentros decisivos de la jornada en Villa de Mayo fueron los siguientes: SIC 27 vs. CUBA 18, por la preintermedia B; CUBA 47 vs. SIC 19, por la preintermedia C; SIC 25 vs. CUBA 11, por la preintermedia D; Newman 16 vs. SIC 13, por la preintermedia E (penal de Facundo Von Wuthnau en tiempo suplementario); Newman 18 vs. Los Tilos 14, por la preintermedia F, y Buenos Aires C&RC 24 vs, Hindú 17, por la menores de 22.