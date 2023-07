Santiago Gómez Cora, el entrenador que convierte a la previsión en medallas

escuchar

Santiago Gómez Cora disfruta de lo que sembró en los 10 años que lleva como entrenador de los Pumas 7s. Cuatro de sus muchachos están nutriendo al XV que rumbea hacia la Copa del Mundo de Francia: Juan Martín González (medallista dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018), Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Lautaro Bazán Vélez (los tres, ganadores del bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio), son una muestra de que un buen jugador preparado de manera óptima y profesional para el alto nivel puede rendir en toda especialidad.

Gómez Cora también disfruta de estar en su casa y en su cama, algo que no es habitual para él. “Estoy conociendo mi casa, mi barrio, el supermercado, ya que llevo 20 años entre aviones y hoteles”, reflexiona. Lo que para cualquier mortal puede ser un gran programa, subir a un avión y alojarse en un hotel, para una de las mentes más brillantes del rugby argentino es un descarte. “Me ofrecés eso y te digo que no. Prefiero quedarme en mi casa”, rechaza.

Gómez Cora lleva muchos años como director técnico del seleccionado de juego reducido, y su método de trabajo está viendo los mejores resultados de la historia.

Estos días de descanso concluirán dentro de una semana y media. El lunes 31 de agosto el plantel de los Pumas 7s regresará a los entrenamientos con vistas a un circuito que World Rugby modificó sustancialmente. El nuevo SVNS tendrá siete etapas y una final. Ya no habrá dos torneos por ventana, sino que habrá competencia de 12 equipos masculinos y 12 femeninos con un programa que se iniciará entre el 2 y el 3 de noviembre próximos en Dubái y concluirá entre el 31 de mayo y el 2 de junio de 2024 en Madrid, donde todos empezarán en cero en pos del título de campeón. Un año que, además, tendrá una cita excluyente: los Juegos Olímpicos de París, a partir del 26 de julio. World Rugby pretende mejor competencia y, también, mejores mercados para atrapar televisión, auspiciantes y público. No serán sedes Londres, París ni Nueva Zelanda, pero sí Ciudad del Cabo, Perth, Vancouver, Los Ángeles, Hong Kong y Singapur, además de Dubái y Madrid. Se fortalece la presencia en Norteamérica y en Asia.

“Veo positivos los cambios; ya nos los habían anunciado a fin de la temporada pasada. Siempre es más difícil jugar la segunda semana, porque tenés menos descanso y, a veces, diferencias horarias y de clima. Una gira de un solo torneo hace más competitivo a éste. Y hay más tiempo para recuperar lesionados”, me dice Gómez Cora. Y en cuanto a su equipo, agrega: “Tenemos una desventaja, la de ir dos veces seguidas a Asia [Hong Kong y Singapur], por lo cual en un lapso de 50 días tendremos 20 de jetlag y 8 arriba de aviones en el asiento 20J, pero lo sabemos antes y eso nos sirve para prepararnos. Como nuestro gran objetivo es el de los Juegos Olímpicos, quizá vayamos con dos equipos distintos a esas etapas. Lo veremos en ese momento”.

Gómez Cora festeja: Pumas 7s fue subcampeón del Circuito Mundial 2021/2022, con tres etapas ganadas sobre once, y apunta a los Juegos Olímpicos de París.

Gómez Cora prácticamente no pudo conciliar el sueño antes del partido del sábado a la mañana de los Pumas ante Australia. Su ansiedad y sus nervios estaban depositados en cómo le iría a Isgró, su pollo. “Creo que hizo un gran partido. Estaba seguro de que iba a responder. Rodri tiene dos características muy importantes para el XV: gran juego aéreo y poner siempre el equipo adelante. Que lo hayan destacado tanto Eddie Jones como [Michael] Cheika es un orgullo. Felipe [Contepomi] y yo estábamos seguros de que iba a rendir”. ¿Y la jugada que casi terminó en try? “No sé por qué pisó para adentro. Se lo pregunté después. Quizá porque en el seven lo sacaban seguido de la cancha; entonces entrenamos mucho que pisara para adentro, para que la pelota siguiera siendo nuestra. En el seven seguro que era try”, explica el preparador.

Aquel Gómez Cora jugador de Pumas 7s

Santiago Gómez Cora viajará a Francia durante la Copa del Mundo. No en el papel de hincha ni de componente del staff de los Pumas, sino para revisar las instalaciones y las canchas que será utilizadas en los Juegos Olímpicos. Ya lo hizo en 2019 en Tokio. La previsión dio sus frutos. Trajo una medalla. El objetivo es el mismo. “Además, ¿para qué romper la cábala?”, corona.

Santiago, que pasa demasiado tiempo en aviones y en el exterior, dice estar "conociendo" su casa; su viaje a Tokio en 2019 fue valioso para que Argentina consiguiera la medalla olímpica de bronce. NOELIA MARCIA GUEVARA/ AFV