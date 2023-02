Selknam le hizo precio a Pampas: las razones de una derrota que no es inesperada, pero que duele en el alma

escuchar

Rápidamente Pampas comprobó que si pretende ser competitivo en el Super Rugby Americas primero debe conformarse en tanto equipo. En la segunda fecha, el equipo chileno de Selknam estableció las diferencias entre un plantel que viene trabajando en conjunto hace cuatro años y otro que, pese al talento individual, todavía tiene un largo camino de maduración y presenta falencias en aspectos fundamentales del juego.

La victoria por 34-20 del equipo chileno en Santiago ante uno de los dos representativos argentinos de la competencia regional volvió a dejar de manifiesto el crecimiento del equipo dirigido por el santafesino Nicolás Bruzzone, subcampeón de la versión 2022 y conformado el 95% del seleccionado que el año pasado logró la clasificación a un Mundial por primera vez en su historia y en Francia 2023 será rival de los Pumas. Fue la cuarta victoria consecutiva en la competencia ante un equipo argentino, luego de las tres conseguidas el año pasado ante Jaguares XV.

Esta vez, la superioridad fue aún mayor. Selknam evidenció tener una estructura mucho más sólida, con formaciones fijas confiables y un juego de forwards dominante. A partir de allí, con gran conducción del medio-scrum Benjamín Videla perforaron constantemente por el eje profundo a una defensa argentina endeble en ese costado del juego y desnudaron otras falencias de los dirigidos por Carlos Ignacio Fernández Lobbe: falta de definición en los últimos metros, endeblez mental para afrontar situaciones adversas, formaciones fijas inconsistentes, indisciplina.

Pampas, frente a Selknam, en una clara derrota

No se puede soslayar el hecho de que Selknam es un equipo que viene trabajando con el mismo plantel desde hace cuatro años y que ha utilizado a este certamen como plataforma para su despegue internacional, que alcanzó su pináculo con la clasificación a Francia 2023, el objetivo final de su participación aquí. El equipo argentino, en cambio, apenas es una continuidad a medias de lo que fue Jaguares XV el año pasado. A la sangría que padece el rugby argentino por la fuga de talentos hacia el exterior se sumó este año que el plantel se dividió en dos con la conformación de Dogos XV de Córdoba. Otra vez es barajar y dar de nuevo. Así y todo, se trata de los mejores exponentes del rugby local, que tiene mucha más tradición, recursos y cantidad de jugadores que Chile. Esperar otro desempeño no implica ser exitista.

La superioridad de Selknam fue total e incluso la diferencia podría haber sido mayor de no haber sido por un par de distracciones sobre el final. Pampas había insinuado buenas cosas en los primeros 20 minutos, pero falló en los últimos metros, pagó con puntos sus errores y nunca se repuso anímicamente. Buenos movimientos de pelota con mucha dinámica propiciaron un par de quiebres para los argentinos en ese lapso, pero apenas se conformaron con tres puntos, un penal errado y dos oportunidades desperdiciadas en los últimos cinco metros. La segunda resultó letal. El asedio propició la amonestación al fullback chileno Francisco Urroz, que cortó con knock-on intencional una jugada de try, pero el line-out a cinco metros terminó con penal en contra y de esa acción devino la primera conquista de los chilenos: una gran combinación atacando por el eje pegado a las formaciones y que concluyó con tres off-loads consecutivos para que Rodrigo Fernández apoyara abajo de los palos. El doble golpe repercutió en el ánimo de los argentinos, que perdieron el foco y rápidamente sufrieron otro try, esta vez producto del pick-and-go.

Una deslucida tarea de Pampas en el Súper Rugby Américas

Al inicio del segundo tiempo ocurrió algo similar. Esta vez con un juego más cerrado, Pampas se acercó gracias a un try de Santiago Ruiz y volvió a estar en ventaja numérica, pero con uno menos otra vez fue Selknam el que facturó, también dos veces seguidas. Punto bonus y partido liquidado. Pampas le puso emoción con dos tries consecutivos, uno de intercepción (Benjamín Elizalde) y otro una avivada de Paco Lamas al jugar rápido el line-out tras la errática salida subsiguiente para ponerse a nueve (29-20) con 10 minutos por jugar. Esos 10 minutos, no obstante, fueron un monólogo de los chilenos, que incluso llegaron una vez más a cruzar el in-goal.

En los seis enfrentamientos anteriores ante equipos argentinos (llámense Ceibos, en 2020, o Jaguares XV, en 2021 y 2022), Selknam había marcado dos tries como máximo, y en una sola oportunidad. Esta vez hicieron cinco. Prueba del crecimiento de unos y la encrucijada a la que se enfrentan otros.

La síntesis de la derrota de Pampas

Selknam (34): Francisco Urroz; Nicolás Garafulic, Matías Garafulic, Santiago Videla y Pablo Casas; Rodrigo Fernández y Benjamín Videla; Ignacio Silva, Joaquín Milesi y Clemente Saavedra; Pablo Huete y Santiago Pedrero; Iñaki Gurruchaga, Tomás Dussaillant y Javier Carrasco.

Francisco Urroz; Nicolás Garafulic, Matías Garafulic, Santiago Videla y Pablo Casas; Rodrigo Fernández y Benjamín Videla; Ignacio Silva, Joaquín Milesi y Clemente Saavedra; Pablo Huete y Santiago Pedrero; Iñaki Gurruchaga, Tomás Dussaillant y Javier Carrasco. Cambios. Primer tiempo: 30m, José Ignacio Larenas por Casas. Segundo tiempo: 4m, Raimundo Martínez por Huete; 14; Diego Escobar por Dussaillant; 17, Salvador Lues por Carrasco, Lukas Carvallo por B. Videla y Lucas Bordigoni por Gurruchaga; 24, Tomas Orchard por Milesi; 26, Diego Warnken por Fernández

30m, José Ignacio Larenas por Casas. 4m, Raimundo Martínez por Huete; 14; Diego Escobar por Dussaillant; 17, Salvador Lues por Carrasco, Lukas Carvallo por B. Videla y Lucas Bordigoni por Gurruchaga; 24, Tomas Orchard por Milesi; 26, Diego Warnken por Fernández Pampas (20): Juan Ignacio Landó; Benjamín Elizalde, Felipe de la Vega, Manuel Alfaro y Tomás Passaro; Joaquín de la Vega y Rafael Iriarte; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz (C) y Nicolás D’Amorim; Federico Lavanini y Manuel Bernstein; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Miguel Prince.

Juan Ignacio Landó; Benjamín Elizalde, Felipe de la Vega, Manuel Alfaro y Tomás Passaro; Joaquín de la Vega y Rafael Iriarte; Jerónimo Ureta, Santiago Ruiz (C) y Nicolás D’Amorim; Federico Lavanini y Manuel Bernstein; Javier Coronel, Ramiro Gurovich y Miguel Prince. Cambios. Segundo tiempo: Javier Corvalán por Prince, Rodrigo Fernández Criado por Lavanini y Eliseo Morales por Iriarte; 17m, Joaquín Lamas por Alfaro y Lorenzo Colidio por Bernstein; 26, Matías Medrano por D’Amorim (temporario); 30, Rodrigo Pérez Boulan por Gurovich; 35, Medrano por Coronel; 37, Tomás Suárez Folch por Ureta.

Javier Corvalán por Prince, Rodrigo Fernández Criado por Lavanini y Eliseo Morales por Iriarte; 17m, Joaquín Lamas por Alfaro y Lorenzo Colidio por Bernstein; 26, Matías Medrano por D’Amorim (temporario); 30, Rodrigo Pérez Boulan por Gurovich; 35, Medrano por Coronel; 37, Tomás Suárez Folch por Ureta. Los tantos. Primer tiempo: 7m, penal de Landó (P); 20, gol de S. Videla por try de Fernández (S); 27, gol de Urroz por try de Saavedra (S); 33, penal de Urroz (S);

7m, penal de Landó (P); 20, gol de S. Videla por try de Fernández (S); 27, gol de Urroz por try de Saavedra (S); 33, penal de Urroz (S); Amonestado : 14m, Urroz (S).

: 14m, Urroz (S). Segundo tiempo: 3m, gol de Landó por try de Ruiz (P); 16, try de N. Garafulic (S); 22, try-penal (S); 27, try de Elizalde (P); 29, try de Lamas (P); 32, try de M. Garafulic (S).

3m, gol de Landó por try de Ruiz (P); 16, try de N. Garafulic (S); 22, try-penal (S); 27, try de Elizalde (P); 29, try de Lamas (P); 32, try de M. Garafulic (S). Amonestados : 2m, Silva (S); 9, Saavedra (S); 22, Coronel (P)

: 2m, Silva (S); 9, Saavedra (S); 22, Coronel (P) Cancha : Estadio Municipal La Pintana, Santiago, Chile

: Estadio Municipal La Pintana, Santiago, Chile Árbitro: Damián Schneider (Argentina)