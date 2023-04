Jerónimo Ureta, el héroe de Pampas en la agónica victoria sobre Peñarol en el Super Rugby Americas: “Este partido demostró para qué estamos”

escuchar

El vestuario empezó a vibrar debajo de la tradicional tribuna de cemento del CASI. La victoria ante Peñarol desató un festejo enardecido en los jugadores de Pampas. Justificado. Seis partidos tardaron en encontrar consistencia en su juego. Justo a tiempo, en la última fecha de la primera etapa del Super Rugby Americas, para enderezar el rumbo e ilusionarse con llegar lejos, cuando dos fechas atrás estaban fuera de la zona de playoffs. Justo a tiempo, también, llegó el try de Jerónimo Ureta, el héroe en la noche sanisidrense con su conquista a 100 segundos del final para imponerse 20-19 al último campeón.

“El inicio del certamen nos costó, pero fue una etapa de construcción para arrancar la segunda etapa de la mejor manera. Este partido demostró para qué estamos, y creo que estamos para mucho más y vamos a mejorar en la segunda mitad”, sentencia el tercera línea surgido de Newman, que regresó al sistema de seleccionados de la UAR tras dos años de ausencia y rápidamente se convirtió en una de las figuras del equipo.

Ni en las victorias ante Cobras, Raptors y Yacaré, y menos en las derrotas ante Selknam y Dogos XV había logrado Pampas conjugar un juego sólido, aunque algunos chispazos de buen rugby permitían anticipar que, incrementando la intensidad y siendo más agresivos en defensa, tenían pasta para ser protagonistas, como se corresponde a cualquier equipo argentino en una competencia regional.

Jerónimo Ureta volvió a jugar el Super Rugby y sueña con levantar la copa con el equipo argentino. Rodrigo Nespolo - LA NACION

Esta vez, Pampas jugó un gran partido en defensa y tuvo el temple para revertir, en los últimos 20 minutos, una desventaja de nueve puntos (19-10) luego de que Peñarol, que llegaba con siete victorias seguidas y tiene a varios mundialistas del seleccionado en su plantilla, tuviera un pasaje de superioridad fundamentado en su scrum. En ese epílogo incidió también el aliento de la gente, que por primera vez en tres partidos en el CASI, se hizo sentir e incidió en lo que ocurría adentro de la cancha.

“La gente nos viene acompañando desde el primer partido. Por cómo se dio y sobre todo esos últimos 10 minutos, nos apoyó más que nunca y nos ayudó a buscar ese try”, aceptó Ureta, de 26 años. “Parte de la victoria fue por el aliento y el apoyo de la gente de fuera. Se sentía el apoyo. Es algo muy lindo que el público se sienta identificado con el equipo, espero que podamos seguir dándoles buenos partidos como el del miércoles y que nos sigan viniendo a ver.”

Después de jugar en Ceibos en la frustrada liga de 2020, Ureta puso en pausa su carrera profesional para terminar sus estudios en Administración de Empresas en la Universidad del Salvador y se enfocó en Newman. Esta vez, con el título bajo el brazo, no pudo resistirse al llamado del entrenador Nacho Fernández Lobbe. Ahora, apunta a seguir ascendiendo, con los Pumas como gran meta: “Mi objetivo principal es tratar de jugar el mejor rugby posible. Me encantaría jugar en el más alto nivel. Obviamente es muy difícil, porque tenés que competir con jugadores que están en ligas top de Europa. Pero me encanta la competencia, me encanta trabajar y superarme día a día. Voy a intentar mejorar para que me tengan en cuenta. Es un sueño, como el de cualquier fanático del rugby y es una de las razones por las que acepté venir a Pampas. Por ahora disfruto de estar acá y mi objetivo es darle a Pampas todo lo que tengo y traer la copa a casa. Todo lo que venga después es un plus y va a ser más que bienvenido.”

-Después del partido se escuchaban los festejos que salían del vestuario...

-Se disfrutó de lo lindo. Tanto con la gente en la cancha como entre nosotros adentro del vestuario. El equipo necesitaba esta victoria y tiene un mejor ánimo ahora para encarar lo que resta del torneo, porque ganarle a un equipo como Peñarol que venía invicto, tiene jugadores mundialistas, venía invicto... te da un plus para encarar la segunda mitad.

-¿Cómo estás viviendo esta experiencia profesional?

-Estoy disfrutando mucho. Es muy cómodo jugar acá en Buenos Aires, jugar en el CASI, estar cerca de mi familia, mis amigos. Estoy tratando de aprovechar al máximo cada vez que se mete el staff de los Pumas a dar una mano, a corregir detalles. Con la mayoría de los chicos he jugado en contra y ahora es un placer tenerlos como compañeros porque cada uno representa lo mejor del rugby de la URBA o de su provincia. Es un gran grupo humano y lo estoy disfrutando al máximo.

-¿Seguís vinculado a Newman?

-A principio de año, como me iba a unir a Pampas iba a tener tiempo libre por la tarde pregunté en el club si había espacio en alguna de las divisiones y empecé a dirigir la M16. Es muy lindo poder transmitirles a los chicos el conocimiento y devolverle al club un poco de todo lo que me dio. Newman es mi casa, es mi familia. Acá están mis amigos, vivo en el club desde que nací. Es imposible que no esté vinculado.

Jerónimo Ureta lleva a Pampas en la camiseta y en el corazón; su alegría luego de un desenlace increíble ante Peñarol en el CASI. Rodrigo Nespolo - LA NACION

-¿Qué significa esta victoria para el equipo?

-La verdad es que al principio del torneo nos costó un poco, no supimos demostrar nuestro juego en los primeros partidos y se nos hicieron cuesta arriba algunos partidos que si jugábamos un poco mejor o éramos un poco más disciplinados el partido iba a venir. En este partido supimos que teníamos que jugar los 80 minutos, ser fuertes los 80 minutos, no parar de tacklear nunca, porque Peñarol es un equipo que juega muy bien al rugby, que se hace fuerte en las formaciones.

-¿Qué tan importante era ganar este partido?

-Es lindo cerrar la primera etapa de esta forma. Es una linda victoria. Nosotros en nuestra casa nos tenemos que hacer fuertes, tenemos que ganar. Los equipos que vengan la tienen que pasar mal, porque acá tenemos el apoyo de nuestra gente. Creo que el equipo lo va a disfrutar y es una buena manera de arrancar la segunda parte del año.

Pampas y Peñarol entregaron un final tremendo en la séptima fecha del Super Rugby Américas. LA NACION/Hernan Zenteno

-Tuvieron un gran primer tiempo en defensa y una muy buena reacción al final...

-El primer tiempo fuimos más clínicos que ellos. Supimos defender mejor, atacamos bien de a momentos, y sobre el final nos meten un try que no era merecido, porque habíamos hecho las cosas bien. La clave fue no frustrarnos. Queríamos ir a los palos para sumar de a tres, pero no vinieron las patadas; era un día complicado, con mucho viento. Seguimos insistiendo con nuestro line y maul, el pick-and-go. La clave fue no desesperarse, los delanteros hicimos lo que nos gusta que es llevar la pelota para adelante y sobre el final pudimos hacer un try y llevarnos el partido.

-¿Esto les permite encarar la segunda mitad del torneo con otra perspectiva?

-Ahora vamos a descansar. Tenemos una semana libre que es muy importante para recuperarnos, porque el torneo es muy físico, muy duro, y tenemos algunos jugadores golpeados. Una victoria importante así nos da ánimos para seguir, nos hace dar cuenta que tenemos más para jugar, tenemos un lindo volumen de juego, y nos da ganas de seguir mejorando lo que resta del torneo.