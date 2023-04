Super Rugby Americas: Dogos XV no pudo con los forwards de Peñarol y dejó la punta en Montevideo

escuchar

Dogos bajó la intensidad y entregó la punta. Arrollado por el lado de los forwards, disperso mentalmente e inconsistente en los últimos metros, fue ampliamente superado por Peñarol, que en Montevideo se impuso por 33-15 e intercambió posiciones con el equipo cordobés en lo más alto del Super Rugby Americas.

Cada scrum fue un suplicio para Dogos. Fueron incontables las infracciones cometidas en esa formación, que Peñarol utilizó como plataforma de dominio psicológico y territorial. En las postrimerías del in-goal ajeno fue contundente. Así, en un partido deslucido consiguió cuatro tries que le dieron el triunfo holgado y un importante punto de bonus, con el que le sacó cuatro unidades de ventaja a su rival, desarrolladas nueve fechas.

Más allá de este factor determinante entre los ocho jugadores de adelante, Dogos lució una inconsistencia impropia del juego que en la primera rueda lo había llevado a ser el puntero de la competencia. Mostró grietas inusuales en la defensa, se excedió en faltas y tomó decisiones equivocadas con la pelota en las manos. No tuvo buen manejo del balón como para desequilibrar con los backs, y en los tres pasajes en que tuvo superioridad numérica no consiguió capitalizarla.

Peñarol fue explosivo y marcó claras diferencias en Montevideo contra Dogos XV; le había ganado también en Córdoba. SRA / Gaspafotos

De entrada, el partido se planteó como un duelo de defensas. Durante media hora ninguno logró imponer condiciones y sólo un try en el que explotó un grueso error defensivo de Dogos le dio ventaja al local. El equipo cordobés tuvo sus oportunidades, pero falló en los últimos metros, falló en algunas decisiones y erró dos envíos a los palos. Sobre el final de la primera mitad, jugando con un hombre más por la amonestación a Lautaro Simes, Peñarol obtuvo dos tries merced, principalmente, al furioso empuje de su scrum y al desconcierto en que se sumergió el adversario, además de contar con una pequeña colaboración de la inconsistencia del arbitraje. La diferencia era de 22-3 al descanso.

Dogos levantó la intensidad en el segundo período pero apenas le alcanzó para que el partido ganara en monotonía. Ésta se cortó a los 20 minutos, con un try de Carlos Deus. Con el desenlace sentenciado, el encuentro se convirtió en una sucesión de infracciones y tarjetas amarillas. En el último cuarto, Dogos consiguió dos tries, y Peñarol, dos penales que no cambiaron el rumbo del enfrentamiento.

En la ida, Peñarol se había impuesto en el duelo entre sí en la cancha de Tala por 41-35, un partido mucho más entretenido que el de esta ocasión, que Dogos dominaba pero que el cuadro uruguayo dio vuelta con dos tries sobre el final. Era la única derrota de la franquicia cordobesa hasta ahora. Luego, hace dos fechas, Peñarol perdió el invicto –ante Pampas–, lo que dejó a Dogos en la cima al término de la rueda inicial. Con una furiosa labor de sus forwards y un scrum arrollador, el equipo mirasol la recuperó. Una verdadera lección para la joven franquicia argentina.

Los delanteros de Dogos XV forzaron el error de la defensa local y lograron el try penal, en lo que luego fue derrota por 33-15 ante Peñarol.#ESPNenStarPlus pic.twitter.com/TCtif7S8P7 — ScrumRugby (@ScrumESPN) April 22, 2023

Síntesis de Peñarol 33 vs. Dogos 15

Peñarol: Rodrigo Silva; Gastón Mieres, Tomás Inciarte, Guillermo Storace y Juan Manuel Alonso; Felipe Etcheverry y Santiago Álvarez; Lucas Bianchi, Manuel Diana y Manuel Ardao (capitán); Felipe Aliaga y Juan Manuel Rodríguez; Ignacio Péculo, Guillermo Pujadas y Matías Benítez.

Cambios: ST, 7 minutos, Emiliano Faccennini por Pujadas, Mateo Sanguinetti por Benítez, Diego Arbelo por Péculo y Carlos Deus por Ardao; 17, Juan Torres por Alonso; 28, Santiago del Cerro por Silva; 29, Benítez por Mieres (temporario), y 32, Juan Zuccarino por Storace y Agustín Morales por Aliaga.

Dogos XV: Julián Hernández; Mateo Soler, Faustino Sánchez Valarolo, Leonardo Gea Salim y Lautaro Cipriani; Juan Bautista Baronio y Agustín Moyano; Efraín Elías, Ignacio Gandini y Aitor Bildosola; Franco Molina (capitán) y Lautaro Simes; Octavio Filippa, Boris Wenger y Santiago Pulella.

Cambios: PT, 28 minutos, Octavio Barbatti por Pulella; ST, 15, Manuel Todaro por Bildosola; 17, Agustín Segura por Baronio; 19, Gregorio Hernández por Simes; 22, Ramiro Valdés Irribaren por Filippa, y 30, Juan Cruz Strada por Moyano y Franco Giuduce por Cipriani.

Primer tiempo: 5 minutos, gol de Etcheverry por try de Diana (P); 14, penal de J. Hernández (D); 34, try de Alonso (P); 38, gol de Etcheverry por try de Diana (P), y 42, penal de Etcheverry (P). Amonestados: 28, Simes (D). Resultado parcial: Peñarol 22 vs. Dogos XV 3.

5 minutos, gol de Etcheverry por try de Diana (P); 14, penal de J. Hernández (D); 34, try de Alonso (P); 38, gol de Etcheverry por try de Diana (P), y 42, penal de Etcheverry (P). 28, Simes (D). Peñarol 22 vs. Dogos XV 3. Segundo tiempo: 20 minutos, try de Deus (P); 24, try-penal (D); 26, penal de Etcheverry (P); 32, penal de Etcheverry (P), y 40, try de Pretz (D). Amonestados: 11, Etcheverry (P); 19, Barbatti (D); 22, Deus (P); 25, Sanguinetti (P), y 36, Rodríguez (P). Resultado parcial: Peñarol 11 vs. Dogos XV 12.

20 minutos, try de Deus (P); 24, try-penal (D); 26, penal de Etcheverry (P); 32, penal de Etcheverry (P), y 40, try de Pretz (D). 11, Etcheverry (P); 19, Barbatti (D); 22, Deus (P); 25, Sanguinetti (P), y 36, Rodríguez (P). Peñarol 11 vs. Dogos XV 12. Estadio: Charrúa, de Montevideo.

Charrúa, de Montevideo. Árbitro: Pablo Deluca (h., Argentina)

Buen ensayo de Pampas

Pampas XV no descansó este fin de semana pese a tener fecha libre en el Super Rugby Americas. Contrariamente, tuvo un exigente ensayo frente a Black Lions, una franquicia de Georgia que el año pasado ganó una nueva competencia profesional europea con equipos del Tier 2, como Rumania, España, Bulgaria, Portugal, Israel.

¡Acá mando yo! 🐴🇦🇷🫡@Pampas_UAR puso freno a la seguidilla de victorias de @BlackLionRugby 🦁 y se impuso por 24-21 en un gran partido en @deportivafrance 👏🏽



¿Lo viste? ¿Qué te pareció el match? ¡Te leemos! 👇🏽#ElRugbyNosUne pic.twitter.com/Tdp8QgaPGV — Sudamérica Rugby (@sudamericarugby) April 21, 2023

El equipo argentino se impuso por 24-21 en la cancha de Deportiva Francesa gracias a una muy buena actuación, en la que más allá de desaprovechar algunas oportunidades con los backs se defendió con solidez, bancó la potencia del pack georgiano y venció sobre el final mediante un penal de Joaquín Lamas, de buen rendimiento (también anotó un try). En su gira por Sudamérica, Black Lions había vencido a Dogos XV por 75-21 y a Selknam, de Chile, por 33-30.