Seven de Burdeos: triplete de Moneta para los Pumas 7s por el honor, pero lejos del título

Echada la suerte, sólo queda jugar por el honor. Tras la dura eliminación doble que les había causado la derrota ante Nueva Zelanda en el primer partido de la jornada, a los Pumas 7s no les quedó otra misión que jugar por la camiseta. En la semifinal por el 9º puesto del Seven de Burdeos, la selección argentina de juego reducido derrotó por 26-17 a Uruguay con otra destacada actuación de Marcos Moneta, autor de tres tries.

Mañana, la Argentina despedirá la temporada enfrentando a Alemania en el partido por el 9º puesto a las 6.56.

Lucho González anotó un gran try, fiel a su estilo a pura potencia Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

“No es lo que queríamos, pero así es el seven”, se resignó Moneta. “Si hacíamos un try más contra Nueva Zelanda habríamos eliminado a Sudáfrica y estaríamos peleando por el título. Ahora tuvimos que jugar este partido contra Uruguay, estamos contentos con la victoria y nos queda un partido más”, se consoló.

La caída más temprano ante Nueva Zelanda había dejado a los Pumas 7s no sólo sin chances de pelear por la medalla de oro en Burdeos sino, más importante, de eliminar al puntero Sudáfrica e ir por el título de la temporada.

Matteo Graziano busca apoyo; uno de los jugadores que ganó muchísimo protagonismo esta temporada Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

Moneta llegó a 199 conquistas en su carrera en el Circuito Mundial y es el máximo anotador de la temporada y de la etapa de Burdeos. Salió a jugar este partido con una sola misión: el in-goal de enfrente. Y tras un inicio dubitativo de la Argentina, en el que cedió un try en la primera acción, fue él quien marcó el camino a la victoria: tres conquistas (más una de Luciano González, el otro as que tiene el equipo), sentenciaron la historia (26-17) en un desolado Stade Atlantique.

Sobre el final sobrevino cierto relajo y Uruguay consiguió descontar peligrosamente, aunque no le alcanzó. Los uruguayos quedaron sin chances de quedar entre los primeros ocho, que se aseguran un lugar en la División I para la temporada 2026/27.

Lo mejor del triunfo

Los Pumas 7's se impusieron 26-17 ante Uruguay

“Fue una buena temporada. Empezamos con el pie izquierdo, fue difícil con siete u ocho jugadores nuevos y tuvimos que rearmar el equipo”, resumió Moneta. “Empezamos bien el World Championship, con un segundo y un tercer puesto, y ahora no superamos la zona de grupos por pequeños detalles. El seven es así. Cada partido cuenta.”

En los cuartos de final de la lucha por el título, Sudáfrica se tomó revancha de Fiji (que lo había derrotado más temprano en el último partido de la zona y casi lo elimina) y con la clasificación a semifinales se aseguró el título de la temporada por segundo año consecutivo. Al contrario de lo ocurrido en 2025, lo hizo merecidamente, ya que conquistó cuatro de los ocho certámenes disputados hasta aquí.

En semifinales se enfrentará al local a las 8.14 del domingo, mientras que Nueva Zelanda y España lucharán por ser el segundo finalista, a las 8.36.

La mejor actuación de las chicas

Dos victorias ante Sudáfrica en un día rubricaron la mejor actuación de las Yaguaretés en la temporada. Estos triunfos le permitieron definir, el domingo a las 6.34 frente a Gran Bretaña, el 9º lugar del Seven de Burdeos.

Virginia Brígido se escapa rumbo al try; las chicas argentinas alcanzarán su mejor ubicación en la historia en el Circuito Mundial Ignacio Gasparini / Gaspafotos /

Temprano en la mañana, las chicas argentinas, que juegan por primera vez el nivel máximo del Circuito Mundial, cerraron su participación en la zona con un triunfo ante las sudafricanas por 17-5 (el viernes habían caído ante Nueva Zelanda y Francia). No alcanzó para terminar como una de las dos mejores terceras y debieron jugar las semifinales por el 9º puesto, donde otra vez les cayó en suerte enfrentar a Sudáfrica. En esta segunda ocasión, el triunfo fue por 22-17.

Las Yaguaretés superaron 22-17 a Sudáfrica

Tanto en Hong Kong como en Valladolid las Yaguaretés habían finalizado en el 11º lugar. Ahora se aseguraron terminar al menos en el 10º y pueden aspirar a terminar la temporada en el 9º puesto de la tabla general como mejor resultado.