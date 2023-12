escuchar

Sólidos, contundentes y agresivos. Los Pumas 7s mostraron sus credenciales en el torneo de Dubai, en el fin de semana que se dio inicio a una nueva temporada del renovado SVNS, el circuito de seven que engloba a los mejores seleccionados del mundo. Los conducidos por Santiago Gómez Cora, subcampeones en la temporada 2022/23, no pasaron sobresaltos para derrotar a España por 26-12 y Australia 31-14, y asegurarse un lugar en los cuartos de final, una sana costumbre en estos tiempos. A las 13.22 se medirán ante Irlanda -el rival más duro de la zona, que también ganó sus dos partidos- para intentar cerrarlo con otra victoria, crecer en confianza y esperar con un mejor cruce. “Estamos felices, pero tenemos otro partido importante hoy. Ahora a descansar y a prepararlo”, expresó luego de la victoria Germán Schulz.

Marcos Moneta, durante el triunfo de los Pumas 7s ante Australia, en el Seven de Dubai Juan Gasparini

Para superar a Australia, los Pumas 7s tuvieron un primer tiempo casi perfecto, con obtención, control de la pelota, circulación y eficacia. El score lo abrió Luciano González, pero el autor intelectual fue Marcos Moneta que, tras la salida de un scrum, agrupó dos defensores y le sirvió el try al riojano, que unos minutos más tarde le iba a hacer una devolución de favores. Moneta volvió a ser vital en este arranque de campeonato y ante Australia anotó un hat-trick. “Marcos es nuestro factor X y cuando tiene la pelota es mejor para nosotros”, resumió con una sonrisa Schulz. El capitán Santiago Álvarez Fourcade también apoyó el suyo, luego de recuperar una salida de mitad de cancha. El seleccionado argentino marcó una diferencia grande de 26-0 en los primeros siete minutos, que supo defender con oficio en la segunda etapa. Fue el triunfo número 34 en 74 enfrentamientos con los de Oceanía.

España, el primer paso

Más temprano, en el primer turno, los Pumas 7s superaron a España por 26-12. Les costó hacer pie en la primera parte, más allá de la gran conquista que armaron entre Alejo Lavayén y Santiago Mare, la apuesta en la conducción de Santiago Gómez Cora en el arranque de la temporada. Uno joven y explosivo como Lavayén y otro pensante como Mare, que después de buscar su oportunidad en el rugby de 15, se reincorporó al seven para intentar estar en París 2024.

Agustín Fraga, de los Pumas 7s durante el triunfo ante España Juan Gasparini

Esa primera mitad la rompió otra genialidad de Marcos Moneta, que esquivó tres tackles, pasó hasta al árbitro y se dirigió directo al ingoal rival. “Terminamos un poco cansados, al menos hablo por mí. Fue un partido duro, el primero de una linda temporada. Todos los primeros partidos son difíciles, estamos felices por la victoria”, sostuvo el elusivo wing, que es una de las estrellas de la modalidad. “Hicimos una larga pretemporada de cuatro meses y la terminamos con los Juegos Panamericanos en el que ganamos la medalla de oro. Estamos felices de estar acá nuevamente”. En el segundo periodo, los conducidos por Santiago Gómez Cora lograron el control de las salidas y, en consecuencia, tuvieron la posesión de la pelota. A pura potencia, Luciano González estiró la diferencia luego de sacarse a tres rivales de encima en una jugada de primera. Dos minutos después, llegó el de Matteo Graziano, que definió debajo de los palos una buena combinación del equipo.

Marcos Moneta, durante el triunfo de los Pumas 7s ante España, en el Seven de Dubai Juan Gasparini

En un torneo en el que no cuentan con Rodrigo Isgró, elegido mejor jugador del mundo de 2023, el camino de los Pumas 7s seguirá ante Irlanda, en busca de asegurar el primer puesto del Grupo B. Los europeos, que también ganaron sus dos primeros encuentros, disfrutan el regreso estelar de Terry Kennedy, autor de cuatro tries. Será una buena medida antes de los cuartos de final.

Un circuito con nuevo formato

El tradicional World Seven Series fue renombrado como SVNS y se reducirá de once a siete etapas, sumado a la gran final en Madrid. Dubai (2 y 3 de diciembre), Ciudad del Cabo (9 y 10 de diciembre), Perth (26 al 28 de enero), Vancouver (23 al 25 de febrero), Los Ángeles (2 y 3 de marzo), Hong Kong (5 al 7 de abril) y Singapur (3 al 5 de mayo) serán las sedes. La Serie Final se llevará a cabo en el Estadio Cívitas Metropolitano de Madrid del 31 de mayo al 2 de junio de 2024 y tendrá dos definiciones: los mejores ocho seleccionados de la temporada pelearán por el título, mientras que los últimos cuatro se medirán ante los mejores cuatro del Seven Challenger, una especie de Segunda División, con el objetivo de mantener la categoría. Por primera vez todos los torneos serán con seleccionados masculinos y femeninos el mismo fin de semana.

El hat trick de Moneta ante Australia