SIC dio vuelta un 0-11 ante CUBA y reafirmó su marcha con otra victoria en el Top 14 de URBA
El conjunto de Boulogne reaccionó tras un comienzo adverso en su propia cancha, ganó por 40-25 y sigue afianzándose
- 5 minutos de lectura'
Despacito y por las piedras. San Isidro Club marcha seguro, sin premura, pisando firme. Con viento de cola o con tormenta de frente. No se abatata ni pierde la calma cuando la mano viene mal y el adversario lo desborda, como en el comienzo del duelo con CUBA por la 12ª fecha del Top 14 de URBA. El Tricolor tiene un norte y hacia él apunta. Sin vacilar, con su estilo y a su ritmo. E impulsado por esa manera de desenvolverse, dio vuelta un 0-11 que padecía a los 12 minutos de juego y lo convirtió en una contundente victoria, por 40-25, sin bonus pero con autoridad. “Fuimos construyendo ladrillo sobre ladrillo”, manifestó para LA NACION Lucas Rocha, hooker del ganador y relevo de Benjamín Chiappe en el segundo período.
CUBA empezó mejor. Concentrado. Decidido a llevarse por delante al dueño de casa en Boulogne. Y lo logró. Lo encerró en su zona de 22 metros, por la convicción general y el ímpetu particular de la tercera línea, conformada por Lucas Campion, Benito Ortiz de Rozas y Segundo Pisani. El equipo de Villa de Mayo sacó una buena diferencia, pero esa fuerza volcada sobre el campo fue diluyéndose. Como si el esfuerzo realizado hasta el momento hubiese generado el rédito suficiente para vivir de la renta.
Y frente a SIC no se puede vivir de rentas. Hay que producir y producir. Trabajar con denuedo y dedicación hasta el silbatazo final. “En estos partidos y contra estos rivales hay que correr un montón... Los ochenta minutos sin parar. Eso hicimos y por eso se nos dio”, señaló Francisco Calandra, uno de los pilares del ganador. Pilar, por el puesto que ocupa en el pack, y también, porque ayudó a sostener el consistente juego del ganador.
SIC soportó la andanada inicial de CUBA. No se apresuró, ni se desordenó. Capeó el temporal con prudencia y comenzó a hacer su juego. Pasó a dominar en el scrum, a sacar limpia la pelota del line-out; generó penales, los aprovechó, y en un cuarto de hora cambió el panorama. El viento se llevó los nubarrones y despejó el horizonte, y un sol radiante acompañó a la Zanja hasta la victoria. “Creo que dominamos las formaciones fijas y por eso terminamos imponiéndonos”, observó Rocha. “La defensa, que siempre fue nuestra bandera, volvió a darnos resultados”, completó el centro Carlos Pirán, que pasó 10 minutos fuera en la segunda etapa a raíz de una amonestación.
La remontada de SIC ante CUBA
Convencido de la idea y aferrado a sus principios, SIC barrió a CUBA y edificó el triunfo. Con tries lujosos, como el primero, conseguido a los 18 minutos. Mateo Albanese sacó la pelota de un scrum en los 22 metros propios y Francisco González Capdevila la pasó en vez de patearla. El balón llegó a una punta. Pirán y Agustín García Herdt avanzaron 40 metros y el rubio inside combinó de rever pass con González Capdevila. El fullback, explotando un espacio y sin oposición, enfiló hacia los palos.
Del corazón de Ortiz de Rozas nació la rebelión de CUBA en el segundo tiempo, pero el cuadro zanjero abortó pronto el intento de dar pelea y marcó dos tries más. Sin hesitar, SIC ganó y sigue su camino victorioso. Despacito y por las piedras. Y ya está tercero en el torneo de URBA.
Síntesis de SIC 40 VS. CUBA 25
- SIC: Francisco González Capdevila; Timoteo Silva, Nicanor Acosta, Carlos Pirán A y Bernabé López Fleming; Agustín Sascaro y Mateo Albanese (capitán); Santos Fernández de Oliveira, Tomás Meyrelles y Andrea Panzarini; Bautista Viero y Manuel Curuchaga; Benjamín Chiappe, Ignacio Noel y Francisco Calandra.
- Cambios: PT, 8 minutos, Agustín García Herdt por López Fleming; ST, 25, Tomás Legarre Matera por Curuchaga; 28, Lucas Rocha por Chiappe, y 37, Tomás Longo por Fernández de Oliveira.
- Entrenadores: Rolando Martin, Federico Serra y Gonzalo Longo.
- CUBA: Marcos Eliçagaray; Ramiro Carini, Felipe de la Vega (capitán), Rafael Benedit y Pedro Castro Nevares; Valentín Mastroizzi y Félix Corleto; Segundo Pisani, Benito Ortiz de Rozas y Lucas Campion; Santiago Uriarte y Toribio Latorre; Esteban Iribarne, Juan Pedro Garoby A y Joaquín Yakiche.
- Cambios: ST, 13 minutos, Marcos Moroni por Carini, y 25, Francisco Garoby por Iribarne y Tomás Anderlic por Juan Pedro Garoby.
- Entrenadores: Juan Capdepont y Gonzalo Begino.
- Primer tiempo: 3 minutos, try de Castro Nevares (CUBA); 8, penal de Benedit (CUBA); 12, penal de Benedit (CUBA); 16, penal de Sascaro (SIC); 18, gol de Sascaro por try de González Capdevila (SIC); 24, penal de Sascaro (SIC); 35, penal de Sascaro (SIC), y 40, gol de Sascaro por try de Panzarini (SIC). Resultado parcial: SIC 23 vs. CUBA 11.
- Segundo tiempo: 7 minutos, penal de Sascaro (SIC); 11, gol de Benedit por try de Ortiz de Rozas (CUBA); 30, gol de Sascaro por try de Acosta (SIC); 32, gol de Sascaro por try propio (SIC), y 37, gol de Benedit por try de Moroni (CUBA).
- Amonestados: 10, Pirán (SIC), y 22, Juan Pedro Garoby (CUBA). Resultado parcial: SIC 17 vs. CUBA 14.
- Árbitro: Pablo Deluca (h.).
- Cancha: SIC.
- Intermedia: SIC 41 vs. CUBA 14.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Top 14 de la URBA
Alumni, cada vez más cerca. El Top 14 tiene un nuevo puntero y un nuevo tercero: suben Newman y SIC, caen Hindú y CASI
TV y streaming del sábado. Alemania, Países Bajos, Ecuador, Cerúndolo, Top 14, US Open de golf y un posible campeón de la Liga
Siete meses de dudas. El SIC tiene una figura cuya fortaleza se refleja en lágrimas, emoción y no dar nada por perdido
- 1
Súper Rugby Américas: la final Dogos XV vs. Pampas pone impronta argentina, bajo la mirada de Contepomi
- 2
Así quedó la tabla de campeones del Súper Rugby Américas, tras el título de Pampas XV
- 3
Súper Rugby Américas: Pampas se impuso a Dogos XV en Córdoba y por primera vez es el campeón
- 4
Top 14 de URBA: Newman quedó como único puntero al vencer a CASI y por una sorpresiva caída de Hindú