Sudáfrica conquista Europa: Sharks, campeón de la Challenge Cup sobre el Gloucester de los argentinos

El desembarco de los equipos sudafricanos al Viejo Continente alcanzó su punto más alto con la victoria de Sharks ante Gloucester en la definición de la European Challenge Cup. La conquista del segundo certamen continental en importancia exaltó el gran momento rugbístico de los campeones del mundo y dejó con las manos vacías al equipo de los argentinos.

Con Santiago Carreras como fullback titular, más el hooker Santiago Socino y el pilar Mayco Vivas desde el inicio del segundo tiempo, el conjunto inglés no tuvo anticuerpos para bancar la potencia del pack del conjunto de Durban, especialmente en el scrum, que se llevó una amplia victoria por 36-22. Se trata del primer título en una competencia continental para los sudafricanos desde su llegada en 2021.

Con medio equipo de los Springboks entre los titulares, incluida toda la primera línea (Vincent Koch, elegido Man of the Match, Bongi Mbonambi y Ox Nché) y el capitán y segunda línea Eben Etzebeth, Sharks se impuso merced al poder de su pack. De hecho, las virtudes que evidenció en el majestuoso estadio de Tottenham Hotspurs, en Londres, fueron las mismas que desplegó el seleccionado en la conquista del Mundial de Francia 2023. Aguantó en un primer tiempo en que no pudo manejar el partido y sacó rédito de los penales que forzó con el demoledor scrum para adelantarse (cuatro en el primer tiempo, seis en total). Gloucester tuvo la iniciativa en los primeros 30 minutos, pero falló cerca del in-goal rival, incluso cuando tuvo un jugador de más por la amonestación a Aphelele Fassi. En la segunda mitad, el dominio se hizo integral y terminó ganando con holgura, al punto que a poco del cierre ganaba 36-10.

El wing Makazole Mapimpi se lanza hacia el try GLYN KIRK - AFP

La utilización del pie, fiel al estilo sudafricano, también fue una de las claves de la victoria, gracias al uso y abuso del medio-scrum Grant Williams (el mismo que chocó con Juan Cruz Mallía en el Test Match en Ellis Park el año pasado), de gran actuación. En esa faceta no tuvo una buena tarde Santiago Carreras, que volvía al primer equipo tras 40 días de ausencia luego de haber sido operado de apendicitis. El cordobés comenzó bien en el juego aéreo pero tuvo dos fallas en el segundo tiempo que le costaron dos tries a su equipo: uno del fullback rival Fassi y otro del wing Makazole Mapimpi. Además, comenzó el partido asumiendo las funciones de pateador pero falló un penal accesible con el partido en cero y no volvió a intentar.

Carreras también cometió un error en el primer try del partido, cuando Gloucester dominaba las acciones. El potente octavo Phepsi Buthelezi aprovechó el envión que había logrado su equipo, quebró tres tackles y cuando le salió el jugador de los Pumas lo engañó con un pase falso, pero se guardó la pelota, aguantó otro tackle y llegó al in-goal.

Socino y Vivas ingresaron al inicio del segundo tiempo (junto con el pilar izquierdo) en un triple cambio que procuró solucionar el problema del scrum. En el primero pareció que la fórmula resultaba, ya que ganaron un penal para recuperar la pelota, pero luego Sharks volvió a dominar la formación. Al menos el ex hooker de los Pumas se despidió de los Cherry & White (la temporada que viene jugará en Bayonne) con un try sobre el final.

Werner Kok enfrenta a Adam Hastings, sobre el césped del estadio de Tottenham GLYN KIRK - AFP

Luego del desmembramiento del Super Rugby en 2020, debido a que los neozelandeses eligieron cerrarse, en 2021 los equipos sudafricanos encontraron cobijo en la United Rugby Championship (ex Pro14), que aglutina franquicias de Irlanda, Gales, Escocia e Italia. El impacto fue inmediato y en la primera temporada Stormers y Bulls alcanzaron la final, que ganó el primero. El ingreso a las copas europeas se produjo en la campaña siguiente, sin mayores resultados y con el agravante de que deben jugar en cancha neutral los partidos de playoff que les correspondería jugar en casa.

En la antesala de la European Champions Cup que el sábado definirán Leinster y Toulouse en el mismo estadio, Sharks volvió a poner al rugby sudafricano en lo más alto. Con el scrum y el juego con el pie como principales armas, como no podía ser de otra manera.

Final perfecta

El estadio de Tottenham, listo para Toulouse vs. Leinster Instagram

La final de la Champions League del rugby será una de las más esperadas de la historia, ya que enfrenta a los máximos ganadores de Europa: Toulouse, que ostenta cinco coronas, ante Leinster, con una menos. El partido más importante del rugby de clubes a nivel mundial también tendrá protagonistas argentinos: Juan Cruz Mallía será uno de los wings del campeón francés y su compañero Santiago Chocobares (centro) estará en el banco.

También en el flamante estadio de Tottenham Hotspurs, a las 10.45 de la Argentina, Leinster buscará revancha tras caer en las últimas dos finales a manos de otro equipo de Francia, La Rochelle, al que eliminó en cuartos de final. Es imposible hablar de favoritismos cuando se enfrentan dos equipos que llegan invictos y están repletos de estrellas, que acaparan el mayor caudal de jugadores a sus respectivos seleccionados. De un lado estarán Antoine Dupont y Romain Ntamak, la pareja de medios de Les Bleus, del otro Jamison Gibson-Park, Tadhg Furlong y Caelan Doris, entre varios integrantes del Trébol. En los enfrentamientos entre sí, Leinster ganó ocho contra seis de Toulouse, además de haberse quedado con los últimos cuatro cruces.

Las últimas tres Champions Cup quedaron para equipos franceses (Toulouse ganó la de 2021). Leinster no la gana desde 2018. ¿A quién le calzará mejor la corona esta vez?

