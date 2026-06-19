Súper Rugby Américas: la final Dogos XV vs. Pampas pone impronta argentina, bajo la mirada de Contepomi

En Puerto Elizabeth, Felipe Contepomi atiende varios frentes. Este viernes, en el Nelson Mandela Bay Stadium, realizará el captain’s run de Barbarians, antes del compromiso del sábado contra Sudáfrica. Al mismo tiempo, la mente del entrenador está puesta en la definición de la lista de los Pumas para la primera etapa del Nations Championship, que se desarrollará en julio en Argentina. Desde la tierra de los campeones del mundo observará la definición del Súper Rugby Américas (SRA), que tendrá lugar este viernes a partir de las 20.06, entre Dogos XV y Pampas, en Córdoba Athletic. Transmitirán ESPN 3 y Disney+.

Contepomi será el head coach del tradicional equipo multinacional en el enfrentamiento con Sudáfrica y convocó a varios de sus dirigidos en la selección argentina. Tomás Albornoz, Guido Petti Pagadizábal, Mayco Vivas, Franco Molina, Pedro Delgado y Leonel Oviedo fueron incluidos en el plantel de 23 jugadores liderado por el neozelandés TJ Perenara. Salvo Petti Pagadizábal, todos tienen un denominador común: participaron en el Súper Rugby Américas, una vidriera cada vez más visible con un evidente dominio argentino, más allá de su expansión en el 2026 con una mayor distribución de jugadores.

“Es un torneo que va creciendo. Tiene atractivo. Buen juego, buen rugby. Y se juega con una intensidad que se asemeja a la de un torneo profesional de alto nivel”, subrayó el entrenador nacional. “El techo del torneo es infinito. En estos torneos a veces el crecimiento es más lento, pero éste va mejorando año tras año. Permite que haya un camino bien claro para el que decida y pueda ser profesional. Para nosotros, que estén las cuatro franquicias argentinas en las semifinales está buenísimo”, agregó Contepomi.

A la distancia, Felipe Contepomi estará atento a lo que suceda en la final del Super Rugby Américas JUSTIN TALLIS - AFP

Los equipos de cuatro de las uniones de rugby del país responden a varias pautas que analiza el preparador de los Pumas. “Hay parámetros que queremos que cumplan los equipos, como la intensidad. Es un desarrollo para ir teniendo jugadores que sigan nutriendo a los Pumas. No imponemos la manera de jugar, pero no queremos que ellos vayan en contra de lo que busca el seleccionado, como en el scrum, en los hábitos de lanzamiento”, puntualizó Contepomi. En ese sentido, la versión 2026 del SRA creció en la intensidad de juego, con menos interrupciones y mayor ritmo.

Dogos XV cumple todos los parámetros como para sentirse favorito. Fue el mejor equipo de la etapa regular, se sostuvo en la semifinal ante Tarucas, este viernes volverá a beneficiarse del factor de la localía y sabe lo que es afrontar finales: ésta será la cuarta en sus cuatro años de existencia. Además, suele dar un plus ante Pampas, contra el que tiene una rivalidad marcada desde el primer año de competencia (2023). De once enfrentamientos, el equipo de Córdoba se impuso en nueve, sumó un empate y apenas sufrió una caída. Es una tendencia consolidada a lo largo de las temporadas, que incluye tres triunfos en duelos de eliminación directa. La de ahora será la segunda final entre ambos, luego del éxito por 37-23 conseguido en la cancha de CASI en 2024.

Dogos va en busca de su segundo título en el Super Rugby Américas Maximiliano Aceiton / Gaspafotos

En cuanto a los nombres propios, Faustino Sánchez Valarolo y Nicolás Roger, por el lado del local, y Santiago Pernas, en el visitante, ya han sumado minutos en los Pumas bajo la tutela de Contepomi, como Santiago Cordero, que ya se retiró del rugby internacional. Además, Mateo Soler y Agustín Fraga fueron citados en condición de invitados. Otros que pueden aparecer en las próximas convocatorias son Nicolás Viola, Matías Medrano, Lucas Marguery y Tobías Wade, este último, de gran paso por los Pumas 7s y con rendimientos sobresalientes en su primera temporada en el Súper Rugby Américas.

Pampas intentará romper estigmas y ahuyentar viejos fantasmas frente a la franquicia más exitosa de Argentina. En cuanto al juego, ésta no es su mejor temporada, pero el equipo obtuvo una dosis de madurez para sacar adelante partidos cerrados, como la semifinal contra Capibaras XV (19-11). Juan Manuel Leguizamón encontró en Estanislao Renthel un factor diferencial como apertura: a veces el 10 es desordenado, pero tiene un poder de quiebre que alimenta el fuego de su conjunto.

Agustín de Vértiz, una de las figuras de Dogos XV, que volverá a ser local en el Córdoba Athletic Club Maximiliano Aceiton / Gaspafotos

Se espera una cancha de Córdoba Athletic llena, en un torneo en el que el espectáculo, a pesar de las palabras de Contepomi, aún no está a la altura y no logra calar hondo en el público de rugby, más allá de los aires renovados con Tarucas (Tucumán) y Capibaras XV (Litoral). Después de 58 partidos, la sexta realización completa del campeonato profesional de Sudamérica llega a su fin, y los frutos para Argentina serán vistos más adelante si la base de los Pumas sigue agrandándose. A más de 8000 kilómetros, el director técnico de los Pumas estará atento a los acontecimientos.

Patea Santiago Pernas, wing de Pampas Magui Tudor / Gaspafotos / Super Rugby Américas

Las formaciones de Dogos XV vs. Pampas