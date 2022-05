Superliga Americana: Jaguares volvió a caer frente a Selknam, en un anticipo de la semifinal

Superado primero física y luego tácticamente, Jaguares volvió a sucumbir ante Selknam, equipo que, si las últimas dos fechas transcurren por los carriles normales, será el rival en semifinales. A esta altura de la Superliga Americana de rugby, es justo sentenciar que la franquicia chilena es superior a la argentina.

En la primera rueda, Selknam fue el responsable de infringirle la primera derrota en la historia a Ceibos/Jaguares XV. Esta vez, el éxito por 23-10 fue todavía más lapidario, no tanto por el score final como por la superioridad que imprimió.

Selknam está conformado por la base del seleccionado chileno que en julio buscará la clasificación al Mundial por primera vez en su historia, en un duelo de ida y vuelta con Estados Unidos. A juzgar por lo que demostró en esta octava fecha, tiene buenas posibilidades de lograrlo.

Jaguares cayó frente a Selknam, que tiene la base del seleccionado chileno Prensa UAR

Los chilenos basaron su dominio en la imposición física, ya que ganaron el punto de contacto tanto en ataque como en defensa, instancia en la que recuperaron muchas pelotas, incluidas un par clave en extrema defensa, cuando el partido todavía tenía desenlace incierto. Esa superioridad la trasladaron al scrum y al line-out, también fundamentales en el triunfo, pero sobre todo al juego táctico. Tanto en el uso del pie (recuperaron varias pelotas que pusieron en el cielo) como en el orden y la disciplina, especialmente en los últimos 20 minutos del partido, cuando lo sentenciaron con gran aplomo.

Jaguares jugó bajo la lupa del nuevo entrenador de los Pumas Michael Cheika y sus asistentes Andrés Bordoy y Juan Martín Fernández Lobbe, presentes en el estadio Charrúa de Montevideo. No obstante, esto no puede ponerse como condicionante. Decir que su presencia intimidó a los jugadores argentinos sería obviar la campaña que vienen realizando, muy por debajo de lo que las individualidades y su jerarquía indica. La indisciplina (dos amonestados), la pérdida de la pelota en el contacto en situaciones clave, la fragilidad de las formaciones fijas y el juego aéreo y la imposibilidad de generar inercia para que los backs levanten vuelo, excepto un par de jugadas aisladas del mejor de los argentinos Agustín Segura, repitieron un patrón común.

Jaguares volvió a repetir errores en la derrota frente a Selknam Prensa UAR

El triunfo le permitió a Selknam asaltar la segunda ubicación, sobrepasando a Jaguares XV. Los dos ya tienen un lugar entre los cuatro mejores y, con su victoria en la previa ante Olimpia Lions, Peñarol quedó a un paso de garantizarse la primera ubicación, por lo que es factible que argentinos y chilenos vuelvan a cruzarse en semifinales.

El dominio de Selknam en el primer tiempo fue casi total. Salió a jugar con mayor ímpetu y a imponer condiciones desde la fuerza física. Jaguares defendió con entereza, pero no fue suficiente para frenar el impulso de los chilenos, que forzaron un exceso de penales (7 en ese parcial). Sumado a un juego con el pie más efectivo, logró trasladar el juego al campo rival y así se adelantó en el marcador. Un try por la vía del line y el maul, un arma que le funcionó a la perfección, y un penal para adelantarse 8-0, ventaja que podría haber sido superior de no ser por la ineficiencia en los envíos a los palos de Francisco Urroz (falló dos penales y un gol en ese parcial). Luego el fullback afinó la puntería y terminó siendo decisivo.

Jaguares quedó lejos en el juego frente a la franquicia chilena Prensa UAR

Jaguares encontró su momento al final del primer tiempo y lo capitalizó. Un penal ganado en un scrum, que mejoró con el ingreso de Nicolás Revol por la amonestación de Mayco Vivas, derivó en el descuento, también con la fórmula del line y el maul. Tuvo la chance el equipo argentino de estirar ese envión al inicio de la segunda mitad, pero el árbitro le denegó insólitamente un try legítimo y luego desperdició la siguiente oportunidad a centímetros del in-goal.

La frustración costó doble ya que Selknam respondió recuperando la iniciativa y con dos penales estiró la ventaja (14-7). Lo mismo ocurrió con un par de avances más, no tan profundos. En los últimos 20 minutos, Selknam cerró con gran aplomo y sentenció el partido gracias a la puntería de Urroz.

Todo indica que volverán a verse las caras. Si Jaguares quiere que la tercera sea la vencida, es mucho lo que debe mejorar.

