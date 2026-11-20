Es un duelo de potencias. En las dos últimas temporadas ambAs dominaron de manera inobjetable, y ahora chocarán para dirimir cuál será ungido como el mejor equipo del país en este año. Tala Rugby Club, bicampeón del Top 10 cordobés, y Newman, bicampeón del Top 14 de Buenos Aires, protagonizarán este sábado en Villa Warcalde, Córdoba, la final del 29º Nacional de Clubes. El conjunto de Benavídez llega como campeón defensor, y el local accedió a esta definición por haber ganado de manera invicta el Torneo del Interior. La propuesta es inmejorable.

Tala ostenta una supremacía frente al Cardenal en este certamen: de siete enfrentamientos, el club cordobés obtuvo cuatro victorias, sufrió una derrota y registró dos empates. Por otro lado, si bien Newman perdió dos finales (2015 y 2018), ha conquistado el cetro nacional (2025, con un 38-15 a Marista), cosa que Tala nunca logró; en sus dos presencias en finales perdió ante el SIC en 2006 (36-7) y frente a Hindú en 2017 (20-10).

Urtubey y Kember son los líderes del bicampeón de Buenos Aires y el de Córdoba, que se enfrentaron siete veces por el Nacional. @unionargentina

El monarca de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) afrontará este desafío blandiendo una serie invicta de 25 partidos (solo cayó frente al SIC en la temporada); en tanto, el conjunto blanquinegro sufrió tres caídas en los 20 compromisos del Top 10 y el último fin de semana retuvo la corona al superar en la defininición a La Tablada (36-24), con una gran actuación de Agustín ‘Chino’ De Vértiz. Además, Tala ganó de punta a punta el Torneo del Interior, y con algunas goleadas impactantes (90-8 a CURNE, 79-3 a Urú Curé). Es el club más veces campeón en su provincia, con 26 estrellas.

En la víspera de esta finalísima, Santiago Piccaluga, el head coach de Newman, compartió su perspectiva: “Vamos a tener que enfocarnos muchísimo en el juego, y saber que cada situación será determinante. La única forma de competir en este tipo de partidos es estar a la altura en cada uno de los aspectos del juego durante los 80 minutos. No podemos relajarnos ni un segundo, porque esa intensidad es la que propone Tala en cada uno de sus partidos, y nosotros tenemos que responder a eso”, dijo.

La final se desarrollará en la cancha de Tala, ubicada en Villa Warcalde, noroeste de la capital cordobesa. @unionargentina

La localía es una condición beneficiosa, y sobre eso habló Horacio Ambrosio, el entrenador principal de Tala. “Jugar en casa es muy importante. Nos sentimos muy comprometidos, y ese compromiso va a suplir la semana menos de descanso que tuvimos”, manifestó. “Espero un partido de mucha intensidad, en el que se intentará mantener viva la pelota y habrá buen contacto físico. [Newman] Es un rival muy completo, que juega mucho en todos los sectores de la cancha. Tiene buen line, buen maul y una gran pareja de medios”, aludió a Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery.

El conjunto cordobés presentará dos modificaciones respecto a la alineación de la final del Top 10: el wing Valentín Soler reemplazará a Gerónimo Vittar y como pilar izquierdo estará Manuel Arroyo (saldrá Julián Escanilla). También Newman hará dos cambios: volverá a la titularidad Joaquín de la Vega (había sufrido un golpe en la cabeza) y en el centro de la cancha actuará Cruz Ulloa, que sustituirá al lesionado Simón Prince (ligamento interno de la rodilla derecha).

¡Referees para la definición del Nacional de Clubes Copa Universidad Siglo 21! pic.twitter.com/T52JQxOy5j — Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) November 17, 2026

El historial

Estos son los resultados de los partidos entre Newman y Tala por el Nacional de Clubes:

7/7/2007: Tala 31 vs. Newman 22

29/3/2014: Tala 37 vs. Newman 24

19/4/2014: Newman 12 vs. Tala 12

28/3/2015: Newman 26 vs. Tala 33

18/4/2015: Tala 20 vs. Newman 24

26/3/2017: Tala 23 vs. Newman 23

15/4/2017: Newman 17 vs. Tala 31

Las formaciones de Tala y Newman