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Tala RC vs. Newman, por el Nacional de Clubes: el rugby argentino determina al mejor equipo del año
El campeón del Top 14 de Buenos Aires y el del Torneo del Interior se enfrentarán este sáado desde las 19.40, en Córdoba
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Es un duelo de potencias. En las dos últimas temporadas ambAs dominaron de manera inobjetable, y ahora chocarán para dirimir cuál será ungido como el mejor equipo del país en este año. Tala Rugby Club, bicampeón del Top 10 cordobés, y Newman, bicampeón del Top 14 de Buenos Aires, protagonizarán este sábado en Villa Warcalde, Córdoba, la final del 29º Nacional de Clubes. El conjunto de Benavídez llega como campeón defensor, y el local accedió a esta definición por haber ganado de manera invicta el Torneo del Interior. La propuesta es inmejorable.
Tala ostenta una supremacía frente al Cardenal en este certamen: de siete enfrentamientos, el club cordobés obtuvo cuatro victorias, sufrió una derrota y registró dos empates. Por otro lado, si bien Newman perdió dos finales (2015 y 2018), ha conquistado el cetro nacional (2025, con un 38-15 a Marista), cosa que Tala nunca logró; en sus dos presencias en finales perdió ante el SIC en 2006 (36-7) y frente a Hindú en 2017 (20-10).
El monarca de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA) afrontará este desafío blandiendo una serie invicta de 25 partidos (solo cayó frente al SIC en la temporada); en tanto, el conjunto blanquinegro sufrió tres caídas en los 20 compromisos del Top 10 y el último fin de semana retuvo la corona al superar en la defininición a La Tablada (36-24), con una gran actuación de Agustín ‘Chino’ De Vértiz. Además, Tala ganó de punta a punta el Torneo del Interior, y con algunas goleadas impactantes (90-8 a CURNE, 79-3 a Urú Curé). Es el club más veces campeón en su provincia, con 26 estrellas.
En la víspera de esta finalísima, Santiago Piccaluga, el head coach de Newman, compartió su perspectiva: “Vamos a tener que enfocarnos muchísimo en el juego, y saber que cada situación será determinante. La única forma de competir en este tipo de partidos es estar a la altura en cada uno de los aspectos del juego durante los 80 minutos. No podemos relajarnos ni un segundo, porque esa intensidad es la que propone Tala en cada uno de sus partidos, y nosotros tenemos que responder a eso”, dijo.
La localía es una condición beneficiosa, y sobre eso habló Horacio Ambrosio, el entrenador principal de Tala. “Jugar en casa es muy importante. Nos sentimos muy comprometidos, y ese compromiso va a suplir la semana menos de descanso que tuvimos”, manifestó. “Espero un partido de mucha intensidad, en el que se intentará mantener viva la pelota y habrá buen contacto físico. [Newman] Es un rival muy completo, que juega mucho en todos los sectores de la cancha. Tiene buen line, buen maul y una gran pareja de medios”, aludió a Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery.
El conjunto cordobés presentará dos modificaciones respecto a la alineación de la final del Top 10: el wing Valentín Soler reemplazará a Gerónimo Vittar y como pilar izquierdo estará Manuel Arroyo (saldrá Julián Escanilla). También Newman hará dos cambios: volverá a la titularidad Joaquín de la Vega (había sufrido un golpe en la cabeza) y en el centro de la cancha actuará Cruz Ulloa, que sustituirá al lesionado Simón Prince (ligamento interno de la rodilla derecha).
¡Referees para la definición del Nacional de Clubes Copa Universidad Siglo 21! pic.twitter.com/T52JQxOy5j— Unión Argentina de Rugby (@unionargentina) November 17, 2026
El historial
Estos son los resultados de los partidos entre Newman y Tala por el Nacional de Clubes:
- 7/7/2007: Tala 31 vs. Newman 22
- 29/3/2014: Tala 37 vs. Newman 24
- 19/4/2014: Newman 12 vs. Tala 12
- 28/3/2015: Newman 26 vs. Tala 33
- 18/4/2015: Tala 20 vs. Newman 24
- 26/3/2017: Tala 23 vs. Newman 23
- 15/4/2017: Newman 17 vs. Tala 31
Las formaciones de Tala y Newman
- Tala RC: Agustín de Vértiz; Luciano Avaca, Mauricio Kember (capitán), Ignacio De Vértiz, Mauricio Kember (capitán) y Valentín Soler; Facundo Ortiz e Ignacio Díaz; Mateo Cajal, Federico Simondini y Lautaro Simes; Gregorio Hernández y Santiago Vergara Paz; Enzo Avaca, Lucas Bredanini y Manuel Arroyo.
- Suplentes: Gerónimo Vittar, Ignacio Giamo, Manuel Gianantonio, Gastón Gayazabal, Farid Salazar, Tomás Acevedo, Salvador Ortiz y Julián Escanilla.
- Entrenadores: Horacio Ambrosio, Facundo Soler y Leonardo Ortiz.
- Newman: Juan Bautista Daireaux; Santiago Marolda, Cruz Ulloa, Benjamín Lanfranco y Jerónimo Ulloa; Gonzalo Gutiérrez Taboada y Lucas Marguery; Joaquín de la Vega, Rodrigo Díaz de Vivar y Faustino Santarelli; Alejandro Urtubey (capitán) y Paul Cardinal; Bautista Bosch, Beltrán Salese y Miguel Prince.
- Suplentes: Justo Ortiz Basualdo, Lucas Nava, Bautista Bonasso, Jerónimo Ureta, Francisco Lascombes, Manuel Lozano, Fermín Perkins e Isidro Bosch.
- Entrenadores: Santiago y Nicolás Piccaluga, Marcos Ayerza y Patricio O’Connor.
- Árbitro: Federico Longobardi (Rosario).
- Cancha: Tala Rugby Club, de Córdoba.
- Hora: 19.40.
- TV: ESPN 2 y Disney+.
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