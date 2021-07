Tokio 2020: los Pumas 7s cayeron frente a Fiji y disputarán la medalla de bronce con Gran Bretaña

La potencia física de Fiji fue demasiado para la valía del seleccionado argentino de rugby sevens y la ilusión de la medalla dorada terminó en semifinales. Tras la derrota por 26-14, los Pumas 7s irán por la medalla de bronce a las 5.30 de la mañana argentina, ante Gran Bretaña.

El enfrentamiento por el tercer puesto será una revancha del increíble partido jugado en Río de Janeiro 2016, cuando por los cuartos de final los británicos ganaron en tiempo suplementario con try de oro luego de que el encuentro terminara 0-0 en el tiempo regular.

El segundo try argentino

Segundo try de Los Pumas - Versión correcta

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora se recuperaron de un comienzo adverso y se pusieron arriba al término del primer tiempo, pero luego cometieron dos errores que los isleños capitalizaron merced a su poderío físico.

Fiji es la mayor potencia en la especialidad. En Río 2016, el rugby le dio al país la única medalla en su historia, la dorada, al derrotar a Gran Bretaña en la final. Además, el equipo oceánico había sido el verdugo de Pumas 7s en los cuartos de final del último Mundial, San Francisco 2018, que conquistó Nueva Zelanda.

Para este partido y para el próximo, la Argentina perdió a su líder, Gastón Revol, suspendido por cuatro encuentros luego de la expulsión frente a Sudáfrica, y a Matías Osadczuk, uno de sus mejores valores, lesionado en el mismo encuentro en una rodilla. Gómez Cora los reemplazó con Rodrigo Isgró y Lautaro Bazán Vélez en el equipo titular.

Rodrigo Isgró, detenido por un tackle de Fiji, el campeón olímpico vigente y ahora finalista en Tokio. Santiago Filipuzzi / Enviado Especial - LA NACION

La semifinal empezó complicada para los Pumas. Desde el inicio Fiji tuvo la pelota y no se la dejó tocar a los argentinos. Con base en la potencia, consiguió dos tries en cuatro minutos y se adelantó a 12-0. Recién a partir de la salida posterior los Pumas tuvieron posesión y lograron hacer su juego de tenencia y verticalidad. Tras varias fases llegó un descuento de Marcos Moneta, por el centro de la cancha, y tras recuperar la salida, con la misma fórmula llegó el segundo try, obra de Ignacio Mendy; la esquinada conversión de Santiago Mare puso a Pumas 7s en ventaja por 14-12 al entretiempo.

La Argentina tuvo posesión al inicio de la segunda mitad, pero desperdició un ataque profundo (penal por off-side tras un kick). El contragolpe de Fiji fue letal. Luego de recuperar otra vez la pelota en un line-out que arrojaron los argentinos, los isleños llegaron de nuevo al try, gracias a la potencia de Semi Radradra, que quebró varios tackles antes de sellar el 26-14 final.

El try fijiano decisivo

Cuarto try de Fiji

El equipo celeste y blanco formó con Isgró, Santiago Álvarez (capitán) y Lucio Cinti; Bazán Vélez, Mare, Mendy y Moneta. Ingresaron Germán Schulz, Felipe Del Mestre, Luciano González y Rodrigo Etchart.

Los Pumas 7s venían de lograr un notable pase a las semifinales al derrotar en los cuartos a Sudáfrica con un jugador menos desde el minuto 2, por la expulsión a Revol, y con cinco jugadores en la última acción del partido por una tarjeta amarilla a Bazán Vélez.

En la definición, a las 6, Fiji procurará refrendar la medalla dorada ante Nueva Zelanda, el campeón mundial, que venció por 29-7 a Gran Bretaña en la primera semifinal.