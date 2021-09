Top 12 de la URBA. El SIC se sentía superior, pero le faltaba sacarse la espina en el clásico con el CASI: cómo se vivió la gran revancha

“Éstos son partidos únicos que no se olvidan nunca en la vida y hacerlo sin público habría sido difícil. Por suerte pudieron estar los hinchas locales y los visitantes desde afuera…”, celebró el octavo Tomás Meyrelles tras el 41-15 del SIC sobre el CASI. Y no hay mayor prueba que sus frases para asegurar que volvió el gran clásico y que también volvió su folclore.

Es que si bien la actual normativa sólo permite que en el Torneo de la URBA puedan presenciar los partidos hinchas del club local, en este caso la parcialidad zanjera, la picardía de un grupo de hinchas de la Academia hizo que se organizaran con tal de poder ver el clásico desde la calle. ¿Cómo hicieron? Pura viveza criolla, ya que la mayoría de ellos se ubicó en la caja de un camión y en el techo de una casa rodante, ambos vehículos estacionados sobre la calle Darragueira. El resto de los hinchas estuvieron distribuidos sobre Blanco Encalada, improvisando plataformas que les dieran ese metro de altura extra para poder asomarse sobre el alambrado. Eso no fue todo, ya que durante la salida de los equipos al campo de juego, hubo detonaciones de fuegos artificiales y cubrieron media cancha con humo negro, en alusión a uno de los colores de su camiseta.

En el comienzo, lo poco que logró hacer Atlético se encontró con una pared; luego la Academia emparejó. rodrigo Nespolo

Ya con el colorido garantizado, el SIC fue una aplanadora de entrada, nomás. Es que así salió el local a confirmar que va en serio en su candidatura de retener el título obtenido en 2019. Y así aplastó a su clásico rival y obtuvo envión para seguir peleando en lo más alto del Top 12 de la URBA. El campeón, que ayer lució una camiseta alternativa de color negro, disfrutó y todavía disfruta al máximo el haber dado la vuelta olímpica hace dos años, porque había reunido más méritos que ninguno para conseguirlo, pero le había quedado pendiente ganarle al rival de toda la vida, que lo había vencido en los dos duelos de dicha temporada.

Fortaleza, astucia y velocidad

Por eso, ayer entró en la cancha decidido a saldar ese pagaré. Y para ello fue a buscar el triunfo desde el mismísimo kick off. En ese sentido, a su habitual fortaleza defensiva le agregó más astucia y velocidad para madrugar al CASI. Así llegaron los tries desde muy temprano: tres de Meyrelles, uno de Mateo Madero y otro de Jacinto Campbell. Para un categórico parcial de 34-8 completó cifras el apertura Joaquín Lamas, con tres conversiones y un penal, mientras que el visitante sólo pudo anotar mediante un penal de Martín Roger y un try de Matías Phelan. Al minuto del segundo período, Lamas desbordó por la izquierda y apoyó un try que sentenció las ilusiones de remontada del CASI. La victoria era sólo cuestión de tiempo y ajustar en defensa para no sufrir algún embate ofensivo de la Academia, que recién en el final pudo anotar un nuevo try por medio del ingresado Jerónimo Solveyra.

Compacto de SIC vs. CASI

“Tratamos de dejar en claro la diferencia entre uno y otro equipo, y creo que lo hicimos muy bien”, expresó el apertura Joaquín Lamas, autor del último try zanjero y quien puso en palabras lo que reflejó esta goleada en el adelantado de la séptima fecha que fue transmitido por primera vez por la plataforma Star+. Es que el clásico confirmó el gran momento por el que transita el SIC, quizá intentando convertirse en un equipo de época, y que el CASI no logra levantar cabeza. Con esta suma ya seis derrotas sobre siete partidos del Top 12.

“Era lo único que nos había quedado pendiente del torneo pasado, así que hubo revancha. Es una victoria más que nos da envión anímico, porque siempre es mejor trabajar con victorias que con derrotas”, celebró el fullback Gastón Arias alejándose por unos instantes del festejo en la cabecera que ocupó la parcialidad local.

Una celebración tras otra: con seis tries, una cifra inusual para un solo equipo en un clásico, SIC resultó muy superior. Rodrigo Nespolo

Este triunfo, el número 53 del SIC en el clásico contra 69 del visitante, se ubica entre las máximas goleadas de los de Boulogne ante su rival de siempre. Más allá de esta de ayer, se destacan otras dos así en el mismo escenario: 32-3 el 29 de julio de 1973 y un 55-18 el 28 de agosto de 2004. Como visitante, sus mejores triunfos en cancha del CASI fueron por 26-6 el 2 de junio de 1985, por 23-7 el 23 de julio de 2005 y por 38-12 el 2 de octubre de 2010.

“En un clásico nunca se espera esta diferencia, pero la conseguimos y estamos contentos por eso”, apuntó Meyrelles, que se destacó en un SIC que rozó la perfección con el timing perfecto: justo para ese partido que piden ganar los hinchas. “Teníamos una espinita clavada de las dos veces que nos habían ganado y ahora debemos seguir por este camino después de un triunfo muy lindo”, cerró, tras la goleada de su equipo…y el regreso del folklore.

Agustín Figuerola volvió a ser titular, tras mucho tiempo fuera del club; el talento del medio-scrum no fue suficiente para CASI en el clásico en la cancha del archirrival. rodrigo Nespolo

La síntesis de SIC 41 vs. CASI 15

: Gastón Arias; Jacinto Campbell, Carlos Pirán, Justo Piccardo y Mateo Madero; Joaquín Lamas y Juan Soares Gache; Tomás Comissati, Tomás Meyrelles y Alejandro Daireaux; Marcos Borghi y Lucas Sommer; Segundo Aguilar, Andrea Panzarini y Marcos Piccinini. Entrenadores: Santiago González Bonorino y Lucas Cilley.

Cambios: ST, 8 minutos, Federico Haedo por Daireaux; 21, Mateo Albanese por Soares Gache; 25, Juan Francisco Pachano y Gonzalo Hughes por Piccinini y Aguilar, y 39, Agustin Corral por Comissati.

: Tobías Casaurang; Tomás Descalzo, Benjamín Belaga, Matías Phelan y Joaquín Palisa; Martín Roger y Agustín Figuerola; Agustín Posleman, Vicente Boronat y Luis Briatore; Tomás Carman y Leo Mazzini, Ignacio Nieto Sánchez, Facundo Scaiano y Martín Brousson. Entrenador: Patricio O’Reilly.

Cambios: ST, 1 minuto, Bautista Bernasconi por Scaiano; 8, Hugo García por Nieto Sánchez; 15, Jerónimo Solveyra por Palisa, y 26, Joaquín Sáez por Posleman.

Primer tiempo : 3, 6 y 29 minutos, goles de Lamas por tries de Meyrelles –2– y Madero (S); 16, penal de Roger (C); 19, penal de Lamas (S); 24, try de Meyrelles (S); 32, try de Campbell (S), y 39, try de Phelan (C). Resultado parcial : SIC 34 vs. CASI 8.

: 3, 6 y 29 minutos, goles de Lamas por tries de Meyrelles –2– y Madero (S); 16, penal de Roger (C); 19, penal de Lamas (S); 24, try de Meyrelles (S); 32, try de Campbell (S), y 39, try de Phelan (C). : SIC 34 vs. CASI 8. Segundo tiempo : 3 minutos, gol de Lamas por try propio (S), y 38, gol de Roger por try de Solveyra (C). Amonestados : 30 minutos, Pachano (S). Resultado parcial : SIC 7 vs. CASI 7.

: 3 minutos, gol de Lamas por try propio (S), y 38, gol de Roger por try de Solveyra (C). : 30 minutos, Pachano (S). : SIC 7 vs. CASI 7. Cancha : SIC.

: SIC. Árbitro: Pablo Deluca (h.).