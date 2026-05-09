Los Pumitas cayeron ante Australia en la despedida del Rugby Championship M20

Se les podría endilgar pecados de juventud si no fuera porque, justamente, eso es lo que son. Los Pumitas pagaron cara su inexperiencia y al final de cuentas fueron las fallas en los metros y minutos cruciales lo que los distanció de la victoria. La caída ante Australia por 32-30, que marcó su despedida en el Rugby Championship M20, dejó al equipo con un sabor agrio por el resultado, pero con buenas expectativas de cara al Mundial de Georgia.

La selección argentina de menores de 20 años desperdició seis claras oportunidades de try en los últimos cinco metros del terreno. En cambio, su par australiano fue letal cada vez que avanzó al campo rival y marcó con facilidad al inicio del partido, al final del primer tiempo y al comienzo del segundo. En ese aspecto mental estuvo la diferencia de un partido en que los Pumitas fueron firmes en las formaciones fijas y lograron hilvanar muy buenas jugadas colectivas en ataque, además de una gran reacción al final.

Pedro Coll fue uno de los mejores, un jugador con proyección a la selección mayor MICHAEL SHEEHAN B

Después del memorable primer triunfo en la historia de la categoría ante Nueva Zelanda el domingo pasado, una victoria con punto bonus incluido habría dejados al equipo que conduce Nicolás Fernández Miranda expectante de cara a un posible título en el certamen que se disputa en Gqeberha (ex Port Elizabeth), Sudáfrica, a la espera de que los Baby Blacks vencieran en el segundo turno a la selección local, que hasta aquí había evidenciado estar un escalón por encima de todos los rivales.

La hazaña no estuvo lejos. Después de ir perdiendo por 29-10 al promediar la segunda mitad, los Pumitas tuvieron un gran cierre y apoyaron tres tries de muy buena factura colectiva en los últimos 15 minutos. Incluso Manuel Giannantonio tuvo la chance de empatarlo a falta de un minuto y medio luego de la conquista del wing Benjamín Ledesma Arocena, pero falló una conversión accesible.

“Arrancamos haciendo las cosas que queríamos hacer. No pudimos marcar antes, creo que nos faltó convicción”, analizó el segunda línea Joaquín Pascual Viale. “Las oportunidades estuvieron y no las tomamos al 100% por un par de destalles. Me quedo con el segundo tiempo, donde fuimos a buscar el resultado”.

🇦🇷💨 ¡CONTRAGOLPE LETAL DE LOS PUMITAS!



El equipo argentino jugó rápido, combinó buenos pases en velocidad y Benjamín Ledesma Arocena firmó su try para el equipo argentino frente a Australia.



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Los Pumitas tuvieron más posesión (56%), más quiebres (9 a 4), corrieron más con la pelota en las manos (630 contra 360m) y dieron más off-loads (18 a 8), lo que habla de una superioridad que no se reflejó en el score, el dato más importante.

En definitiva, fueron las ocasiones desperdiciadas en extremo ataque lo que privó a los chicos argentinos de una victoria. Australia golpeó de entrada: en la primera que tuvo quebró por el centro de la cancha y llegó al try, a los 4. Pero luego la Argentina asumió el control del partido y se puso en ataque, muy bien comandado por el medio-scrum rosarino Juan Preumayr. Pedro Coll imprimió potencia y off-loads en el centro de la cancha y Luciano Avaca convirtió cada contraataque en acción de peligro a pura velocidad. Hubo buenos lanzamientos desde mitad de cancha y efectividad en el line-out para aprovechar los penales. Sin embargo, en 10 minutos hubo cuatro situaciones claras de try desperdiciadas en las postrimerías del in-goal. El empate llegó a los 28, tras una gran combinación Preumayr-Avaca por el ciego y que definió el hooker Manuel Cúneo.

El final del primer tiempo y el inicio del segundo, instancias clave de cada partido, coincidieron con el momento de mayor desconcentración de los argentinos. Los Wallabies lograron imponerse en el contacto, generaron quiebres en el centro de la cancha (el tackle que fue voraz todo el partido falló en ese lapso) y en 10 minutos lograron tres tries y forzaron una amonestación que resultaron decisivos (29-10).

Benjamín Ledesma Arocena, polifuncional back del SIC, anotó dos de los cuatro tries argentinos MICHAEL SHEEHAN B

Los Pumitas fallaron un par de situaciones más adentro del in-goal rival, pero tuvieron la fortaleza mental para reaccionar y ponerse en situación de dar vuelta el partido. No alcanzó.

“El balance es positivo. No arrancamos de la mejor manera, pero supimos levantar la vara, levantar en los entrenamientos y supimos hacer lo que entrenamos”, sintetizó Pascual Viale. “Es una lástima este último resultado, pero el balance es bueno.”

La derrota dolerá por algún tiempo. Pero resulta un gran aprendizaje de cara al gran objetivo de este año: el Mundial M20 de Georgia, a disputarse del 27 de junio al 18 de julio. Después de un inicio desconcertante en el certamen, por la endeblez defensiva que mostraron ante Sudáfrica, el equipo se recompuso y demostró tener tanto valentía para jugar en este nivel internacional como calidad individual para fortalecer las bases del rugby argentino.

La síntesis

Argentina M20: Simón Pfister; Benjamín Ledesma Arocena, Pedro Coll, Benjamín Ordiz y Luciano Avaca; Federico Serpa y Juan Preumayr; Jerónimo Sorondo, Federico Torres y Tomás Dande (c); Bautista Benavides y Joaquín Pascual Viale; Bautista Salinas, Manuel Cúneo Camargo y Benjamín Farías Cerioni.

Entrenador: Nicolás Fernández Miranda

Cambios: ST 4m, Nicolás Cambiasso por Cúneo Camargo y Fabrizio Cebrón por Farías Cerioni; 12, Toribio Latorre por Dande y Franco Marizza por Sorondo; 20, Ignacio Zabella por Preumayr; 22, Ramón Fernández Miranda por Torres; 26, Federico Narváez por Salinas; 37, Manuel Giannantonio por Serpa.

Australia M20: Chayse Geros; Tai Taka, Leo Jaques, Josh Takai y Cooper Watters; Jonty Fowler y Sam Blank; Tom Robinson (c), Eli Langi y Luca Cleverley; Kenneth Harris y Will Ross; Edwin Langi, Ewald Kruger y Jacob Job.

Entrenador: Chris Whitacker.

Cambios: ST 16m, Isaac Fonua por Harris y Angus Grover por Blank; 17, Charlie Hollyman por Kruger, Jasper Asi por E. Langi y Nick Hill por Job; 20, Toby Brial por Cleverley.

PT: 4m, gol de por try de E. Langi (Aus); 29, gol de Serpa por try de Cúneo Camargo (Arg); 32, try de Jaques (Aus); 36, penal de Serpa (Arg); 38, try de Robinson (Aus).

Amonestado: 31m, Benavides (Arg).

ST: 2m, try de Kruger (Aus); 8, gol de Fowler por try de E. Langi (Aus); 26, gol de Serpa por try de Ledesma Arocena (Arg); 30, try de Cebrón (Arg); 34, penal de Fowler (Aus); 36, penal de Serpa (Arg); 38, try de Ledesma Arocena (Arg).

Cancha: Nelson Mandela Bay Stadium, Gqeberha.

Árbitro: Christopher Allison (Sudáfrica).