Top 14 de URBA: Newman terminó con el invicto de Hindú por un polémico penal en la última jugada

La 7ª fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, URBA, fue vibrante. Todavía lejos de la porción decisiva del certamen, los equipos jugaron sueltos y hubo muchas anotaciones. Goleadas, en algunos casos, y partidos parejos y abiertos hasta el final, en otros.

En el encuentro más saliente, Newman acabó con el invicto de Hindú, en Don Torcuato, gracias a un polémico penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada en la última acción del encuentro: 26 a 25.

Además, SIC y CASI aprovecharon el traspié de Hindú y se subieron a la cima. El conjunto de Boulogne derrotó a La Plata por 38 a 31 en Manuel Gonnet, mientras que la Academia se impuso por 48 a 24 sobre Los Matreros, en Morón. También hubo festejos de Belgrano Athletic, que superó por 15 a 13 a Regatas en Bella Vista, y de CUBA, que venció por 42 a 33 a Los Tilos en Barrio Obrero.

La jornada dejó, además, dos goleadas contundentes. Alumni aplastó por 76 a 7 a Champagnat, que volvió a perder tras la derrota en el clásico, en Pilar, y Atlético del Rosario derrotó por 59 a 28 a Buenos Aires, en Plaza Jewell.

La victoria de CUBA ante Los Tilos

Los resultados

Los Matreros 24 vs. CASI 48 (B)

vs. CASI Los Tilos 33 vs. CUBA 42

vs. CUBA Rosario 59 (B) vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 28

vs. Buenos Aires Cricket & Rugby Regatas Bella Vista 13 vs. Belgrano 15

vs. Belgrano La Plata 31 (B) vs. SIC 38

vs. SIC Hindú 25 (B) vs. Newman 26

vs. Newman Champagnat 76 vs. Alumni 7 (B)

Las posiciones

CASI , con 28 puntos

, con Hindú , con 28

, con SIC , con 27

, con Newman , con 27

, con Regatas Bella Vista , con 20

, con Alumni , con 16

, con Rosario , con 15

, con CUBA , con 14

, con Los Matreros , con 13

, con Champagnat , con 12

, con Los Tilos , con 10

, con Belgrano , con 10

, con Buenos Aires C&RC , con 10

, con La Plata, con 8

La próxima fecha

Champagnat vs. Los Matreros

Alumni vs. Hindú

Newman vs. Regatas Bella Vista

SIC vs. La Plata

Belgrano vs. Rosario

Buenos Aires vs. Los Tilos

CUBA vs. CASI

Resultados Primera A

Pueyrredón 38 vs. Deportiva Francesa 13

vs. Deportiva Francesa Universitario LP 12 (B) vs. San Cirano 19

vs. San Cirano San Andrés 38 vs. San Albano 21

vs. San Albano Hurling 22 vs. GEBA 6

vs. GEBA Lomas 31 vs. Olivos 14

vs. Olivos Curupaytí 12 vs. San Luis 37

vs. San Luis Pucará 39 vs. San Fernando 18

Resultados Primera B