Top 14 de URBA: Newman terminó con el invicto de Hindú por un polémico penal en la última jugada
En la primera jornada fría del certamen hubo mucho puntos y se apretó la carrera entre los cuatro primeros
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La 7ª fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, URBA, fue vibrante. Todavía lejos de la porción decisiva del certamen, los equipos jugaron sueltos y hubo muchas anotaciones. Goleadas, en algunos casos, y partidos parejos y abiertos hasta el final, en otros.
En el encuentro más saliente, Newman acabó con el invicto de Hindú, en Don Torcuato, gracias a un polémico penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada en la última acción del encuentro: 26 a 25.
Además, SIC y CASI aprovecharon el traspié de Hindú y se subieron a la cima. El conjunto de Boulogne derrotó a La Plata por 38 a 31 en Manuel Gonnet, mientras que la Academia se impuso por 48 a 24 sobre Los Matreros, en Morón. También hubo festejos de Belgrano Athletic, que superó por 15 a 13 a Regatas en Bella Vista, y de CUBA, que venció por 42 a 33 a Los Tilos en Barrio Obrero.
La jornada dejó, además, dos goleadas contundentes. Alumni aplastó por 76 a 7 a Champagnat, que volvió a perder tras la derrota en el clásico, en Pilar, y Atlético del Rosario derrotó por 59 a 28 a Buenos Aires, en Plaza Jewell.
La victoria de CUBA ante Los Tilos
Los resultados
- Los Matreros 24 vs. CASI 48 (B)
- Los Tilos 33 vs. CUBA 42
- Rosario 59 (B) vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 28
- Regatas Bella Vista 13 vs. Belgrano 15
- La Plata 31 (B) vs. SIC 38
- Hindú 25 (B) vs. Newman 26
- Champagnat 76 vs. Alumni 7 (B)
Las posiciones
- CASI, con 28 puntos
- Hindú, con 28
- SIC, con 27
- Newman, con 27
- Regatas Bella Vista, con 20
- Alumni, con 16
- Rosario, con 15
- CUBA, con 14
- Los Matreros, con 13
- Champagnat, con 12
- Los Tilos, con 10
- Belgrano, con 10
- Buenos Aires C&RC, con 10
- La Plata, con 8
La próxima fecha
- Champagnat vs. Los Matreros
- Alumni vs. Hindú
- Newman vs. Regatas Bella Vista
- SIC vs. La Plata
- Belgrano vs. Rosario
- Buenos Aires vs. Los Tilos
- CUBA vs. CASI
Resultados Primera A
- Pueyrredón 38 vs. Deportiva Francesa 13
- Universitario LP 12 (B) vs. San Cirano 19
- San Andrés 38 vs. San Albano 21
- Hurling 22 vs. GEBA 6
- Lomas 31 vs. Olivos 14
- Curupaytí 12 vs. San Luis 37
- Pucará 39 vs. San Fernando 18
Resultados Primera B
- Liceo Militar 31 vs. Delta 29 (B)
- San Patricio 28 vs. Manuel Belgrano 26 (B)
- Italiano 19 vs. Mariano Moreno 13 (B)
- Liceo Naval 40 vs. Monte Grande 20
- Círculo Universitario de Quilmes 32 vs. Don Bosco 23
- Argentino 17 vs. Don Bosco 25
- Banco Nación 50 vs. Vicentinos 29
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