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Top 14 de URBA: Newman terminó con el invicto de Hindú por un polémico penal en la última jugada

En la primera jornada fría del certamen hubo mucho puntos y se apretó la carrera entre los cuatro primeros

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Hindú vs. Newman fue parejo y, sobre todo, incierto hasta el final; ganó el Cardenal por un penal en la última acción y terminó con el invicto del Elefante en la 7ª fecha del Top 14 de URBA
Hindú vs. Newman fue parejo y, sobre todo, incierto hasta el final; ganó el Cardenal por un penal en la última acción y terminó con el invicto del Elefante en la 7ª fecha del Top 14 de URBAPablo Elías - LA NACION

La 7ª fecha del Top 14 de la Unión de Rugby de Buenos Aires, URBA, fue vibrante. Todavía lejos de la porción decisiva del certamen, los equipos jugaron sueltos y hubo muchas anotaciones. Goleadas, en algunos casos, y partidos parejos y abiertos hasta el final, en otros.

En el encuentro más saliente, Newman acabó con el invicto de Hindú, en Don Torcuato, gracias a un polémico penal de Gonzalo Gutiérrez Taboada en la última acción del encuentro: 26 a 25.

Además, SIC y CASI aprovecharon el traspié de Hindú y se subieron a la cima. El conjunto de Boulogne derrotó a La Plata por 38 a 31 en Manuel Gonnet, mientras que la Academia se impuso por 48 a 24 sobre Los Matreros, en Morón. También hubo festejos de Belgrano Athletic, que superó por 15 a 13 a Regatas en Bella Vista, y de CUBA, que venció por 42 a 33 a Los Tilos en Barrio Obrero.

La jornada dejó, además, dos goleadas contundentes. Alumni aplastó por 76 a 7 a Champagnat, que volvió a perder tras la derrota en el clásico, en Pilar, y Atlético del Rosario derrotó por 59 a 28 a Buenos Aires, en Plaza Jewell.

La victoria de CUBA ante Los Tilos

Los resultados

  • Los Matreros 24 vs. CASI 48 (B)
  • Los Tilos 33 vs. CUBA 42
  • Rosario 59 (B) vs. Buenos Aires Cricket & Rugby 28
  • Regatas Bella Vista 13 vs. Belgrano 15
  • La Plata 31 (B) vs. SIC 38
  • Hindú 25 (B) vs. Newman 26
  • Champagnat 76 vs. Alumni 7 (B)

Las posiciones

  • CASI, con 28 puntos
  • Hindú, con 28
  • SIC, con 27
  • Newman, con 27
  • Regatas Bella Vista, con 20
  • Alumni, con 16
  • Rosario, con 15
  • CUBA, con 14
  • Los Matreros, con 13
  • Champagnat, con 12
  • Los Tilos, con 10
  • Belgrano, con 10
  • Buenos Aires C&RC, con 10
  • La Plata, con 8

La próxima fecha

  • Champagnat vs. Los Matreros
  • Alumni vs. Hindú
  • Newman vs. Regatas Bella Vista
  • SIC vs. La Plata
  • Belgrano vs. Rosario
  • Buenos Aires vs. Los Tilos
  • CUBA vs. CASI

Resultados Primera A

  • Pueyrredón 38 vs. Deportiva Francesa 13
  • Universitario LP 12 (B) vs. San Cirano 19
  • San Andrés 38 vs. San Albano 21
  • Hurling 22 vs. GEBA 6
  • Lomas 31 vs. Olivos 14
  • Curupaytí 12 vs. San Luis 37
  • Pucará 39 vs. San Fernando 18

Resultados Primera B

  • Liceo Militar 31 vs. Delta 29 (B)
  • San Patricio 28 vs. Manuel Belgrano 26 (B)
  • Italiano 19 vs. Mariano Moreno 13 (B)
  • Liceo Naval 40 vs. Monte Grande 20
  • Círculo Universitario de Quilmes 32 vs. Don Bosco 23
  • Argentino 17 vs. Don Bosco 25
  • Banco Nación 50 vs. Vicentinos 29
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