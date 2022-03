Top 13 de la URBA: Belgrano lo ganó con orgullo, en una batalla sin tregua ante Atlético del Rosario

La carrera de Belgrano Athletic hacia la felicidad ya se largó. Con sufrimiento, con pasión, con agujeros negros que habrá que empezar a recubrir lo antes posible y con un juego que deberá aceitarse partido a partido. Este sábado, sin lucir, pero con la misma fortaleza de su pack, le ganó ajustadamente a Atlético del Rosario por 23 a 21 en Virrey del Pino y aspira a convertirse en uno de los animadores del Top 13.

Fueron ochenta minutos en los que no hubo tregua; un partido en el que, con errores y aciertos, se atacó de principio a fin, manteniendo hasta el último minuto la incertidumbre por el resultado final. Y más allá de los objetivos dispares que tienen Belgrano y Atlético del Rosario, primó el rugby creativo, el que busca atacar con más hombres que los que defienden, con cambios de ritmos y voluntad para no darse por vencidos.

Belgrano fue más, pero le costó imponer condiciones ante un duro equipo rosarino Hernán Zenteno - LA NACION

El parcial 17 a 16 del primer tiempo a favor de Belgrano dejó a las claras lo parejo de esos 40 minutos. Los locales lograron imponer la voluntad de ir para adelante y le sacaron máximo réditos a la potencia física de sus backs con dos tries de Adrogué y Moro. Sin embargo, el pack de forward rosarino sacó a relucir su fortaleza física y mental, y, sin renunciar a su juego ofensivo, se mantuvo a tiro del resultado con un try de Tomas Malano y un drop de Pedro Bisio.

Sin embargo, en el segundo tiempo el desarrollo del encuentro volvió a darle la espalda al conjunto rosarino, que no gana un partido en Virrey del Pino desde el año 2009. Y más allá de pasar al frente 21 a 20 con un try de Zucatto, algunas malas decisiones lo dejaron con las manos vacías. El local supo aprovechar los errores de manejos y rápidamente los capitalizó con dos penales convertidos por Beato. Así y todo, los de Plaza Jewell, lograron mantenerse en partido hasta el final y casi logran la heroica victoria con una corrida de Bisio, que a metros del ingoal fue tacleado por Juan Landó y derribó todas las ilusiones.

Atlético del Rosario estuvo cerca de quedarse con la victoria en Virrey del Pino, donde no puede festejar desde hace 13 años Hernán Zenteno - LA NACION

Así Belgrano Athletic ganó un partido desde el corazón, con el orgullo del que sabe lo que quiere y lanzó su camino al objetivo. Es verdad que no brilló, pero no dejó dudas y mostró la otra cara de un equipo quiere ser protagonista. En tanto, Atlético del Rosario acumuló la segunda derrota en el presente Top 13 y sigue sin festejar un triunfo en la élite desde el 28 de julio de 2019, cuando superó a CUBA 28 a 23 en Villa de Mayo. Esa temporada en la que terminó descendiendo, solo ganó cuatro partidos.

Atlético Del Rosario dio batalla hasta el último minuto en Virrey del Pino Hernán Zenteno - LA NACION

SÍNTESIS

Belgrano: Juan Lando; Tobías Bernabé, Tomás Teglia, Fermín Martínez y Felipe Adrogue; Tobías Beato y Ignacio Marino; Joaquín Moro, Agustín Vaccarino y Joaquín de la Serna; Adolfo Martínez y Ramón Duggan; Facundo Ferreti, Lisandro García Dragui y Francisco Ferronato (C).

Entrenadores: Diego Gradín, Luis Gradín y Guillermo Tramezzani.

Cambios: ST, 5 minutos, Agustín Rocca por Duggan; 20, Ignacio Fravre por García Dragui; 31, Joaquín Miura por Beato y, 32, Juan Cruz Rodriguez Herrera por Adrogué.

Atlético del Rosario: Martín Elías; Nicolás Casals, Federico Martín, Tomás Malanos (C) y Lorenzo Zulatto; Manuel Nogués y Pedro Bisio; Valentín Tumosa, Lucas Malanos, Santiago Casals; Octavio Capella y Matías Kremer; Roberto Almeira, Jeremías Aime y Joaquín Viola Artola.

Entrenador: Iñaki Alcaín

Cambios: ST, 30 minutos, Matias Malanos por Aime y, 40, Federico Mayol por Casals.

Primer tiempo: 2 minutos, gol de Beato por try de Moro (B); 6m, try de Adrogue (B); 12m, penal de Nogués (R); 18m, try de Adrogue (B); 20, gol de Nogués por try de Lucas Malanos (R); 29m, penal de Nogués (R); 33, drop de Bisio (R).

Segundo tiempo: 5 minutos, penal de Beato (B); 8m, try de Zulatto (R), y, 28m, penal de Beato (B).

Árbitro: Gonzalo De Achaval

Cancha: Belgrano Athletic