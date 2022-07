Top 13 de la URBA: Cuánto siente el SIC la ausencia de los “seleccionados” y por qué avasalló a CUBA en el segundo tiempo del clásico

Recuperó su estirpe el SIC. Dio un golpe de autoridad contra el último campeón y despejó algunas dudas que surgieron luego de la dura derrota ante Newman, la fecha pasada. Con una excelente jornada de su pack de forwards, superó contundentemente a CUBA por 34 a 16 en la Zanja y quedó como el nuevo escolta de Newman, el sólido líder del presente Top 13. Esta victoria, con punto bonus, permite sacarle cuatro puntos de diferencia al conjunto universitario, el 5°, en la lucha por la clasificación a semifinales.

Como impulsado por el hechizo mágico del regreso de Joaquín Lamas, Andrea Panzarini y Mateo Albanese, quienes estaban abocados a los diferentes seleccionados nacionales, el conjunto zanjero le regaló a su gente una actuación contagiosa y esperanzadora en la fría tarde de Boulogne. Sobre todo, por la jerarquía del rival. Sin jugar del todo bien, con una primera línea imparable, fue punzante y efectivo. Justo Picardo y Carlos Pirán se divirtieron por el ciego, mientras que Joaquín Lamas no perdonó cada vez que se le presentó la oportunidad ejecutar a los palos.

Volvió Lamas y el SIC recuperó a su pateador y estretego Rodrigo Nespolo - Canon digital

“Hoy volvimos a recuperar el buen juego que nos faltó en los últimos partidos por las diferentes bajas que tuvimos. Hacía muchos años que no teníamos tantos jugadores en los distintos seleccionados. Más allá de que tenemos un plantel amplio y de muy buena calidad, Paco y Andrea son dos jugadores claves en este equipo. Y en una competencia tan exigente y desgastante como el Top 13, no contar con los mejores nos quita regularidad”, comentó Tomas Meyerelles, autor de uno de los cinco tries que marcó el SIC ante CUBA.

Sin dudas, el regreso del goleador Lamas y Andrea Panzarini le permitió al San Isidro Club recuperar el funcionamiento colectivo que no tuvo la fecha pasada, cuando fue superado por Newman. Ambas presencias fueron vitales para la ofensiva sostenida del zanjero y tuvieron incidencias directas en el resultado: el forward luchando incansablemente en los rucks y el apertura haciendo gala de su eficaz patada para sumar puntos y ganar metros en campo ajeno.

El conjunto de Villa de Mayo se fue apagando con el poco calor de la tarde. En el peor de sus atardeceres. Amagó con inventar un sol al principio, cuando luchar en los rucks era su hobby preferido, pero se estrelló como meteorito frente a la contundencia del SIC. A medida que fueron llegando los tries, la desorientación se hizo absoluta y el juego brusco, moneda corriente. Se encegueció tanto en luchar que se olvidó de jugar y ahora quedó fuera de los cuatro primeros que se clasifican a semifinales.

El try de Machiavello al comenzar el segundo tiempo marcó el comienzo de la levantada del SIC Rodrigo Nespolo - Canon digital

“Fuimos víctimas de nuestra indisciplina, hicimos muchas infracciones y le cedimos la pelota. Nos olvidamos del gran primer tiempo que hicimos. Perdimos concentración y ellos se hicieron muy fuertes en el scrum y el maul y nos pasaron por arriba”, analizó Segundo Pisani, octavo cubano. Y razón no le falta. Sobre todo, porque no supo administrar la ventaja de 10 que había sacado en el arranque del partido.

En ese lapso inicial, el SIC tuvo muchos problemas en la marca, lo que repercutió en un try majestuoso de Tomás Passaro y en varias infracciones: tres de ellas terminaron en certeros envíos a los palos por parte de Benjamín Gutiérrez Meabe. Así y todo, el equipo local logró mantenerse a flote gracias a un penal de su apertura, Lamas, y un try de Piccardo. Esto le posibilitó sumar confianza, acomodarse mejor en la cancha y terminar la etapa abajo con un esperanzador 16 a 10.

El SIC demolió a CUBA con el poder de su pack Rodrigo Nespolo - Canon digital

En el segundo período hubo otra historia. El dueño de casa reajustó la defensa y a partir de esto pudo tener el control absoluto de la pelota y el territorio. Con una muy buena labor de su primera línea, logró hacer retroceder a rival y capitalizó con mucha precisión cada ataque que generó. Y en menos de 25 minutos, con un juego arrollador, se puso al frente 34 a 16, con los tries de Ricardo Macchiavello, Federico Haedo, Tomas Meyrelles y Gonzalo Hughes. Las cuatro anotaciones, tres de ellas productos del maul, le dieron tranquilidad y soltura para administrar el resultado sin ponerlo en peligro.

“Nos costó un poco entrar en ritmo y en el primer tiempo no jugamos todo lo bien que puede hacerlo este equipo. Por suerte, poco a poco nos acomodamos y fuimos creciendo en el juego gracias al empuje de la primera línea, que luchó de igual a igual con uno de los packs más fuertes del Top 13. Este triunfo, con bonus ofensivo, es vital para nuestras aspiraciones de seguir prendido entre los cuatro que se clasifican a semifinales”, analizó Justo Picardo, uno de las figuras zanjeras ante CUBA.

Este año, el SIC le ganó los dos partidos a CUBA con claridad Rodrigo Nespolo - Canon digital

Finalistas en 2021, con la consagración de Universitario, en 2022 fue el SIC el que se quedó con las dos batallas (30-7 en Villa de Mayo). Y construye su ilusión

Las formaciones