Top 13 de la URBA. CUBA lo hizo de nuevo y amargó a Newman: lo superó con claridad y le sacó el invicto al puntero

Fue otra jornada de grandes emociones, como nos viene acostumbrando este Top 13 de la URBA. Al igual que en la semifinal del año pasado, aunque con mayor holgura, CUBA fue la “bestia negra” de Newman. Aquella vez, por las semifinales, Newman llegaba como el mejor equipo del campeonato, perfilado para pelear por el título tan ansiado, y Universitario lo amargó con un try en el final de Lucas Piña. Este sábado, en Villa de Mayo, por la octava fecha de la etapa de clasificación y con una tremenda demostración de rugby, CUBA le sacó el invicto al vencer con claridad por 39-25, incluso teniendo mayor ventaja (39-13) hasta cerca del final.

“Fue un partidazo, muy duro, con Newman. Era un choque con mucho clima ya desde la previa. Se vio el hambre que tiene este equipo de competir. Lo vivís en la semana a un partido tan especial. Newman no te perdona los errores. Lo trabajamos bien y el try a los 14 segundos mostró lo que nos propusimos: estar concentrados de entrada, a sacar diferencia desde el comienzo. Siempre presionando en defensa. Jugamos el partido que queríamos, que nos propusimos. En defensa y en formaciones fijas fuimos superiores, fueron nuestras banderas de triunfo. Ahora a disfrutar y pensar a futuro. Tenemos dos fines de semana libres para prepararnos”, sostuvo Segundo Pisani, capitán de CUBA. Lo de las dos semanas libres es porque el fin de semana próximo no habrá fecha, y en la reanudación, el 28 de mayo, Universitario quedará libre en la novena jornada.

Segundo Pisani, ala y capitán de CUBA, al ataque; lo espera Jerónimo Ureta, de Newman LANACION/Santiago Filipuzzi

¿Qué pasó por el lado de Newman, cómo sintieron el primer traspié del campeonato? “Ellos tienen buenas posiciones fijas, vienen trabajando hace tiempo. Fueron muy sólidos. No tenemos que desesperarnos por esta derrota, seguir trabajando y apostar por lo que vendrá. Uno siempre quiere ganar, toda la vida, pero se puede corregir. Entramos a ganar, a veces se da, otras no. Pero siempre con objetivos claros. Estamos tranquilos”, dijo Alejandro Urtubey, capitán de Newman.

No menos atractiva resultó la propuesta en Don Torcuato, entre dos equipos que suelen brindar encarnizados partidos. Era paliza de Hindú en el primer tiempo, con una ventaja de 29-10 mediante dos tries de Torcuato Pulido y con una notable actuación del apertura y exPuma Santiago Fernández. Pero todo lo bueno que hizo Hindú en esa etapa inicial, el CASI lo redujo en 7 minutos en el segundo período, para concretar tres tries y pasar al frente por 31-29. A los 15, nuevamente Hindú aprovechó un maul a la salida de un line para volver a tomar las riendas, aprovechando que el rival se quedó con uno menos.

Luego, Hindú retomó el dominio, en un auténtico partidazo que tuvo nada menos que 11 tries, con el destacado desempeño de Santi Fernández, autor de 20 puntos. Así, Hindú terminó con una muy buena victoria por 50-36 que le permitió posicionarse en el cuarto lugar.

Torneo de la URBA Hindu recibe al CASI Rodrigo Nespolo

Otro de los partidazos de la soleada jornada se disputó en Virrey del Pino, donde Belgrano Athletic derrotó a Pucará por 39-28. El conjunto de Burzaco sigue sin levantar cabeza y está en los últimos puestos, con apenas una victoria en siete encuentros, mientras que Belgrano pugna por clasificarse.

Con mucho fragor y mentalidad ofensiva: así se jugó Hindú-CASI Rodrigo Nespolo

A la hora de ofrecer un encuentro de alto vuelo y muchos puntos, en Rosario no pueden quejarse de la producción que ofrecieron Atlético y Buenos Aires Criquet & Rugby Club. Plaza viene siendo una de las revelaciones del certamen y selló su cuarto triunfo en siete partidos, aunque le costó, y mucho, doblegar al último del campeonato. Finalmente, se impuso por 38-34.

En el clásico platense, Los Tilos logró una muy buena victoria sobre San Luis por 21 a 12, mientras que Alumni dio otro paso clave en busca de avanzar a la siguiente etapa del torneo: en Bella Vista, aventajó a Regatas por 25-10, su sexto éxito en ocho cotejos, lo que le valió saltar al segundo lugar. Para el San Isidro Club, que marchaba como uno de los escoltas de Newman con 22 puntos, quedar libre le significó retroceder al quinto lugar

Los resultados

Los resultados de la octava fecha fueron los siguientes:

CUBA 39 vs Newman 25

Hindu 50 vs CASI 36

Atlético del Rosario 38 vs Buenos Aires CRC 34

Regatas Bella Vista 10 vs Alumni 25

Los Tilos 21 vs San Luis 12

Belgrano Athletic 39 vs Pucara 28

Libre: SIC.

Las posiciones

Las posiciones quedaron de la siguiente manera:

1°, Newman, con 28 puntos (7 Partidos jugados)

2°, Alumni, con 26 puntos (8 PJ)

2°, CUBA, con 26 puntos (8 PJ)

4°, Hindú, con 25 puntos (7 PJ)

5°, SIC, con 22 puntos (7 PJ)

6°, Atlético del Rosario, con 18 puntos (7 PJ)

7°, Belgrano, con 18 puntos (8 PJ)

8°, CASI, con 14 puntos (7 PJ)

9°, Los Tilos, con 12 puntos (8 PJ)

10°, Regatas, con 11 puntos (7 PJ)

11°, San Luis, con 8 puntos (7 PJ)

12°, Buenos Aires, con 7 puntos (8 PJ)

13°, Pucará, con 6 puntos (7 PJ)

La próxima fecha

Este será el programa de la novena fecha del Top 13, por jugarse el sábado 28 de mayo: