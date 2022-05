Messi en Montpellier - PSG, en vivo

Ausente el suspendido Neymar, en la posición de N° 9, Lionel Messi se reencontró con el gol en el comienzo del partido ante Montpellier que sirve más para beneficioso de inventario que como acontecimiento trascendente. Con Kylian Mbappé como su socio y asistente, Leo convirtió dos tantos en los primeros 20 minutos. Un doblete, el primero personal en la Ligue 1, que estira a seis tantos en 25 partidos.

Con el título de liga asegurado hace tres fechas, lo más importante para Paris Saint Germain, mientras gana 1-0, pasa más por ir desentrañando su futuro en cuanto a la composición del plantel que por la rutina de completar un calendario al que le quedan dos fechas. El fixture le marca que este sábado visita Montpellier, 13°, también sin exigencias, ya asegurada su permanencia a la categoría y sin posibilidades de acceder a las copas europeas.

Messi, de zurda junto a un palo

Las dueños qataríes de PSG, que han dejado trascender que podría dejar la propiedad del club tras el Mundial de Qatar por el descontente de muchos hinchas, no anunciarán las decisiones para la próxima temporada hasta que finalice la actual, dentro de una semana. Si bien le queda un año de contrato, es casi seguro que no continuará Mauricio Pochettino. En los últimos días se mencionó a Marcelo Gallardo como uno de los candidatos. Finalizado su contrato, tras siete años en el club emigrará Ángel Di María, por quien Juventus empezó negociaciones. Y la gran incógnita: ¿qué pasará con Kylian Mbappé? Debe renovar contrato y todavía no hubo acuerdo, con Real Madrid nuevamente a la expectativa para incorporarlo, como ocurrió hace un año.

El encuentro tuvo un tono relajado desde el arranque, sin la tensión que supone algo definitorio.

Las formaciones

Le 11 de départ du MHSC



Bertaud

Souquet

Esteve

Thuler

Ristić

Cozza

Ferri

Chotard

Mollet

Delaye

Mavididi#MHSCPSG pic.twitter.com/RV3rBITbW6 — MHSC (@MontpellierHSC) May 14, 2022

PSG se une a la lucha contra la homofobia