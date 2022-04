Top 13: un partido de 84 puntos, otro de 72, dos pesos pesados que sufrieron y Michael Cheika en Belgrano vs. CASI

Siguen las buenas fechas del Top 13. Los resultados apretados y los tanteadores generosos vienen siendo una constante en la versión de 2022 del torneo de la URBA, que en su séptima jornada tuvo de todo eso. Un partido tuvo 84 puntos. Otro, 72. Tres se definieron por hasta tres tantos de diferencia. Y el restante fue un buen cruce de históricos, también prolífico en el tablero.

A esta altura del certamen, Newman es una máquina. De esos 84 tantos que hubo en Benavídez, anotó 60. Sesenta, un ochenta minutos. No por nada es holgado puntero del campeonato, aunque en un momento todavía temprano de la competencia. El Cardenal deberá ser así de consistente cuando sea tiempo de playoffs, su punto débil en los últimos años. Pucará, que venía flojo, se dio el gusto de hacerle 24 puntos al líder y mejor equipo, pero el ataque del bordó (esta vez, de blanco) está tremendo, incontenible.

Felipe Freyre obtiene unos de los ocho tries de Newman y Germán Klubus, como todo Pucará, lo padece: el Cardenal fue arrollador en Benavídez y toma cada vez más ventaja en el Top 13 de la URBA. Hernán Zenteno - LA NACION

También anduvo afilado CUBA, que anotó 42 y se dio el gusto de conseguir su primer triunfo como local en el campeonato. No le sobró tanto, porque San Luis hizo 30 tantos. Y otro que ganó por primera vez en casa es Hindú, pero no le sobró nada. Literalmente: doblegó por 27-26 al sorprendente Buenos Aires Cricket & Rugby, que viene en levantada.

Compacto de Newman 60 vs. Pucará 24

También sufrió otro serio candidato al centro, San Isidro Club, al que Regatas tuvo a maltraer todo el partido en Bella Vista. SIC ganó por 22-19 y, aun sin bonus, sigue sumando en la tabla como para perfilar su clasificación para las semifinales. Y en eso anda Alumni, que este año está mejor y que también transpiró para llevarse una victoria como visitante: en La Plata, doblegó por 30-28 a Los Tilos, que inauguró su era post Joaquín Tuculet (el ex fullback de los Pumas anunció este jueves su retiro, a los 32 años).

Facundo Camardón festeja el segundo try del local en la calle Virrey del Pino; la juventud de Belgrano superó a la juventud de CASI. Marcos Brindicci - LA NACION

El otro encuentro del día fue prácticamente un clásico, y estuvo bueno. Entre dos planteles inundados de jóvenes, en pleno recambio, Belgrano alimentó la tendencia de los últimos años y consiguió su 11er triunfo en los más recientes 13 enfrentamientos con CASI. En la calle Virrey del Pino lo superó por 37-28, en un desarrollo que siempre lo tuvo al frente desde que tomó la ventaja. Allí hubo una presencia saliente entre los espectadores: el australiano Michael Cheika, el nuevo entrenador de los Pumas, que este martes ofrecerá una conferencia de prensa. También miró el partido Tomás Cubelli, formado en Belgrano y habitual medio-scrum del seleccionado argentino.

Tan bien está Newman que en la próxima jornada no sumará puntos y no será alcanzado. El sábado próximo estará libre y pueden acercarse SIC, que recibirá a Rosario (esta vez no jugó), y Alumni, que tendrá un durísimo compromiso en su cancha contra Hindú.

Los resultados de la sexta fecha

Belgrano 37 vs. CASI 28

vs. CASI Regatas Bella Vista 19 vs. SIC 22

vs. SIC Los Tilos 28 vs. Alumni 30

vs. Alumni Newman (B) 60 vs. Pucará 24

vs. Pucará CUBA 42 vs. San Luis 30

vs. San Luis Hindú 27 vs. Buenos Aires CRC 26

vs. Buenos Aires CRC Libre: Atlético del Rosario

Las posiciones

Los cuatro primeros se clasificarán para las semifinales.

1º, Newman , con 28 puntos (6 partidos)

, con puntos (6 partidos) 2º, SIC , con 22 (6)

, con (6) 3º, Alumni , con 22 (6)

, con (6) 4º, CUBA , con 18 (6)

, con (6) 5º, Hindú , con 17 (5)

, con (5) 6º, Belgrano , con 14 (6)

, con (6) 7º, CASI , con 10 (5)

, con (5) 8º, Rosario , con 9 (5)

, con (5) 9º, Los Tilos , con 7 (6)

, con (6) 10º, Regatas , con 7 (5)

, con (5) 11º, Pucará , con 5 (5)

, con (5) 12º, Buenos Aires , con 5 (6)

, con (6) 13º, San Luis, con 4 (5)

Newman desbordó a Pucará durante todo el partido, como Bautista Daireaux a Klubus en esta acción. Hernán Zenteno - LA NACION

La 7ª jornada, el sábado 7 de mayo

Pucará vs. CUBA

San Luis vs. Belgrano

CASI vs. Los Tilos

Alumni vs. Hindú

Buenos Aires vs. Regatas

SIC vs. Rosario

Libre: Newman

La 5ª fecha de la primera A

Olivos 31 vs. Banco Nación 16

vs. Banco Nación San Patricio 11 vs. Francesa 15

vs. Francesa Pueyrredón 31 vs. Mariano Moreno 25

vs. Mariano Moreno Lomas 17 vs. Champagnat 41 (B)

vs. Champagnat Los Matreros 20 vs. San Albano 27

vs. San Albano San Cirano 41 (B) vs. San Carlos 20

vs. San Carlos La Plata 26 vs. Curupaytí 29

La 5ª jornada de la primera B