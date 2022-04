Jaguares XV cambió el semblante frente a Olimpia Lions y, aún con errores, tuvo su mejor rendimiento del año

De todas las falencias que arrastraba Jaguares XV, al menos reparó la más significativa. El equipo argentino mostró otro semblante, salió a jugar desde el minuto inicial con otra actitud y logró, como no lo había hecho hasta ahora, plasmar por lapsos prolongados el juego que se propone. Persistieron algunos errores, especialmente en la definición en los últimos metros, pero alcanzó y sobró para alzarse con la victoria frente a Olimpia Lions en Montevideo, por 41-21, en la Superliga Americana de Rugby (SLAR).

Lejos de llegar al estrato de una actuación brillante, en la séptima fecha Jaguares XV ofreció el mejor desempeño en lo que va de la SLAR de 2022. Una mejoría que llega en el momento justo, un segmento de tres partidos contra los rivales más exigentes, y que tuvo como estandarte un incremento en la energía para pelear por cada pelota e ir al frente en el punto de contacto. Esto redundó en buenas acciones ofensivas de varias fases, con mucha dinámica, que recordaron la abrumadora versión de 2021. Además, la buena gestión en el scrum inclinó la cancha para el conjunto argentino y frustró los intentos de recuperación del paraguayo.

Persistieron algunos errores que impidieron que la victoria fuera más holgada y se podría haber anotado varios más que los seis tries conseguidos. El déficit más preocupante es la incapacidad de capitalizar las buenas incursiones profundas: cuatro veces en el primer tiempo Jaguares XV se fue de los últimos cinco metros sin nada y con penales en contra, y hubo un par de pérdidas de posesión más en el segundo tiempo; el maul cerca del in-goal ajeno no estuvo a la altura. Además, el conjunto negro se excedió en errores de manejo y tuvo fallas en defensa que le costaron tres tries.

Sí contó Jaguares XV con un muy buen desempeño de la pareja de medios, la de Rafael Iriarte, que levantó mucho en los últimos dos partidos, y Gerónimo Prisciantelli, que volvió a aportar argumentos como para adueñarse de la camiseta 10. También se destacaron el hooker Ignacio Ruiz; el wing Ignacio Mendy, que marcó tres tries, y el esta vez fullback Martín Bogado. El misionero quebró la defensa cada vez que tocó la pelota y volvió a cruzar el in-goal para mantenerse como el tryman del certamen, con seis conquistas.

Ataca Ignacio Mendy con apoyo de Gerónimo Prisciantelli, en el estadio Charrúa, de Montevideo. Jaguares XV

“Teníamos que mejorar en ese aspecto y salimos a marcar la cancha y hacer lo que teníamos que hacer”, dijo Prisciantelli, la figura por su desequilibrio y generación de juego. “El foco estuvo en construir el partido, laburar en defensa y golpear en ataque”.

La prueba de esta metamorfosis está en el try que obtuvo Mendy en la primera acción del partido: pelota recuperada con un scrum arrasador y, luego del penal forzado, buen line-out y buen movimiento de balón para quebrar el in-goal. El escaso 15-7 con que los de camiseta negra se fueron al descanso se explica antes por las propias falencias de Jaguares XV que por lo que produjo el equipo paraguayo, pero en la segunda mitad los jugadores de la UAR afinaron un poco las conexiones y lograron cuatro tries más.

Fue el primero de tres partidos en 12 días para Jaguares XV en la Superliga. El miércoles el equipo argentino se enfrentará con Selknam, de Chile, el que le robó el invicto y lo persigue en la tabla, y el martes siguiente con Peñarol, de Uruguay, que también le ganó y es el líder. Todavía es mucho lo que hay por mejorar, aunque también es alto el techo de este plantel. Este viernes hizo un avance importante al jugar con otra actitud. A partir de eso, cualquier cosa es posible.

Esta vez la actitud fue la correcta desde el principio y Jaguares XV consiguió una amplia victoria, que no fue mayor por errores de los que el equipo argentino aún no se deshace. Jaguares XV

Síntesis de Jaguares XV 41 vs. Olimpia Lions 21