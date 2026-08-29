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Top 14 de la URBA: Newman venció a Hindú y SIC aprovechó el golpe para meterse entre los cuatro
CASI y Alumni también consiguieron amplias victorias para seguir arriba; Los Tilos también ganó y mantiene sus aspiraciones
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La pelea por el ingreso a las semifinales del Top 14 de la URBA sumó un nuevo capítulo en una 20ª fecha que modificó el escenario entre los perseguidores. Newman volvió a ratificar su condición de líder con un contundente 40-20 sobre Hindú en Benavídez y SIC aprovechó la caída del conjunto de Don Torcuato con un aplastante 71-19 a La Plata. El resultado llevó al equipo de Boulogne al cuarto puesto, con 62 unidades, apenas una más que Hindú.
La jornada también tuvo la consolidación de CASI como escolta, tras el 50-17 a Los Matreros. Alumni, por su parte, superó por 48-5 a Champagnat y quedó tercero. Mientras, Los Tilos venció 44-29 en su visita a CUBA y tampoco cedió terreno. Más atrás, Regatas Bella Vista dio otro de los golpes del sábado al imponerse por 26-8 como visitante de Belgrano Athletic, mientras Buenos Aires Cricket & Rugby logró remontar en el final por 37-34 a Atlético del Rosario, que al menos rescató el bonus defensivo.
Newman volvió a demostrar por qué domina el Top 14. En un partido más parejo de lo que expresa el 40-20 final, el líder fue mucho más eficaz que Hindú, jugó un muy buen primer tiempo y construyó una diferencia que después administró, incluso pese a conceder varios penales y sufrir dos tarjetas amarillas. El conjunto de Don Torcuato recién consiguió ingresar en las 22 rivales cerca de la media hora y nunca pudo aprovechar del mismo modo sus oportunidades.
En el complemento, Newman bajó la intensidad y debió defender durante algunos pasajes, pero su organización, la jerarquía de sus reemplazos y, sobre todo, la contundencia le permitieron controlar el resultado. Simón Prince apoyó dos tries y Beltrán Salese, tres, en otra tarde que reafirmó la profundidad del plantel de Benavídez. Con 85 puntos y 16 victorias consecutivas, el puntero se acerca cada vez más a las semifinales; Hindú, en cambio, quedó con 61 y fue desplazado de los cuatro primeros.
SIC fue una máquina ofensiva ante La Plata y consiguió la goleada más amplia de la fecha: 71-19. Ignacio Bottazzini resultó determinante con cinco tries, mientras Ignacio Pietranera aportó tres. El conjunto de Boulogne tomó el control durante la primera mitad y no disminuyó su intensidad pese a la amplia diferencia. El resultado tuvo además un enorme valor en la tabla. SIC llegó a 62 puntos y aprovechó la derrota de Hindú para saltar al cuarto puesto, uno por encima del conjunto de Don Torcuato. A seis fechas del cierre de la etapa regular, quedó plenamente instalado en la zona de semifinales, aunque solo con un punto de ventaja.
CASI necesitó un tiempo para imponer la diferencia que existe entre ambos en la tabla. Los Matreros sorprendió en La Catedral, reaccionó después del try inicial del local y se fue al descanso con una ventaja de 17-12. Todo cambió después del entretiempo: la Academia apoyó cuatro tries en apenas diez minutos y quebró definitivamente la resistencia del conjunto de Villa Malaver. Juan Bautista Torres Obeid y Leo Mazzini anotaron dos conquistas cada uno en un segundo tiempo arrollador. CASI terminó con ocho tries, se impuso por 50-17 y llegó a 70 puntos para sostener con firmeza el segundo puesto, aunque todavía a considerable distancia de Newman.
Alumni resolvió con autoridad su compromiso ante Champagnat y consiguió una victoria importante para no ceder terreno en una jornada marcada por el triunfo de sus competidores directos. Después de algunos minutos de reacción visitante, el conjunto de Tortuguitas tomó definitivamente el dominio y llegó al descanso con una ventaja de 24-5. Mateo Castanier fue una de las figuras con tres tries y Alumni completó una producción contundente para imponerse por 43-5. El triunfo le permitió alcanzar los 66 puntos y quedar tercero, en una pelea por las semifinales que tiene a tres equipos separados por una mínima diferencia.
Los Tilos extendió su buen momento y derrotó por 44-29 a CUBA en Villa de Mayo. Después de un primer tiempo cambiante que terminó 15-15, el conjunto platense supo sacar provecho de las tarjetas que sufrió el local y encontró los espacios necesarios para establecer la diferencia durante el complemento. Bautista Santamarina tuvo una participación decisiva, con dos tries y puntos con el pie, en otra victoria que mantiene a Los Tilos dentro de la discusión. Con 56 unidades, está sexto, a cinco de Hindú y a seis de SIC, cuando todavía quedan seis fechas de la etapa regular.
Regatas Bella Vista consiguió un valioso triunfo como visitante al superar por 26-8 a Belgrano. El primer tiempo tuvo mucha paridad y predominio de las defensas, pero el conjunto de Bella Vista logró romper el equilibrio con un try de José de la Torre y se fue al descanso arriba por 7-3. La diferencia apareció en la segunda mitad. Beltrán Landívar amplió la ventaja, Belgrano respondió con una conquista de Franco Vega, pero Regatas volvió a golpear y cerró una gran actuación con otro try de De la Torre. Llegó así a 50 puntos y superó en la tabla al conjunto de Virrey del Pino.
Los resultados de la 20ª fecha
- CASI 50 (B) vs. Los Matreros 17
- CUBA 29 vs. Los Tilos 44
- Buenos Aires C&RC 37 vs. Atlético del Rosario 34 (B)
- Belgrano Athletic 8 vs. Regatas Bella Vista 26 (B)
- SIC 71 (B) vs. La Plata 19
- Newman 40 (B) vs. Hindú 20
- Alumni 48 (B) vs. Champagnat 5
Las posiciones
- Newman, con 85 puntos
- CASI, con 70
- Alumni, con 66
- SIC, con 62
- Hindú, con 61
- Los Tilos, con 56
- Regatas Bella Vista, con 50
- Belgrano Athletic, con 47
- CUBA, con 40
- Atlético del Rosario, con 34
- La Plata, con 33
- Buenos Aires C&RC, con 29
- Los Matreros, con 28
- Champagnat, con 14
La 21ª jornada (sábado 5/9)
- Los Matreros vs. Champagnat
- Hindú vs. Alumni
- La Plata vs. Newman
- Regatas Bella Vista vs. SIC
- Atlético del Rosario vs. Belgrano Athletic
- Los Tilos vs. Buenos Aires C&RC
- CASI vs. CUBA
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