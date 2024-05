Toulouse, rey de Europa: Mallía y Chocobares se consagraron campeones de la Champions de rugby

Escuchar

Corazón y mística. En una final de 100 minutos, que se tuvo que resolver en el alargue, Toulouse aprovechó mejor sus momentos y defendió con fiereza en todos los sectores de la cancha para derribar las ilusiones de Leinster, que perdió su tercera final consecutiva. El gigante francés tuvo la templanza necesaria para rendir bajo presión y la eficacia de sus pateadores para el 31-22 final, luego del empate en 15 durante los 80 minutos del partido. Antoine Dupont, el capitán, fue la gran figura y el corazón del equipo. “Los dos últimos años fueron duros para nosotros. Este año realmente queríamos ganar la Champions”, destacó el medioscrum, luego de ser elegido como el mejor del partido.

Toulouse conquistó su sexta copa europea, que se empezó a disputar en 1996. Es la segunda desde la llegada de Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares, los argentinos que tuvieron protagonismo en el encuentro cumbre disputado en el estadio del Tottenham Hotspur. El cordobés apoyó un try al minuto de juego, que no fue convalidado porque previamente Dupont había pisado la línea de touch. Fullback en los Pumas, el jugador de 27 años arrancó como wing, pasó como centro durante el segundo tiempo y tuvo que dejar la cancha acalambrado durante el tiempo extra. Chocobares se pudo haber perdido la final por un tackle alto en la semifinal, pero finalmente quedó habilitado e integró el banco de reservas. Por la lesión de Pita Ahki, le tocó ingresar a los 22 minutos y tuvo una muy buena producción llevando la pelota adelante, con tackles ofensivos y un robo clave cerca de su ingoal. Diezmado físicamente por un golpe en la mano, el rufinense se quedó en la cancha y terminó festejando un nuevo título.

Juan Cruz Mallia remata: el argentino tuvo un gran rendimiento en la final ADRIAN DENNIS - AFP

Fue una final intensa y atractiva, aún con pocos tries. El primero llegó a los cuatro minutos del tiempo extra, con una definición de Matthis Lebel, luego de un pase de Chocobares. El otro lo marcó Johs van der Flier, de Leinster, para ponerle emoción al tramo final. El equipo francés fue implacable a los palos, con penales de larga distancia. El escocés Blair Kinghorn aportó 12 puntos con el pie, mientras Thomas Ramos, sumó 14. Toulouse se multiplicó en el trabajo defensivo, con 238 tackles en total y 13 pelotas recuperadas en los rucks. Números altísimos que explican en buena parte la victoria de un club reconocido por su juego de manos.

Antoine Dupont volvió a confirmar que es un jugador de época. De esos distintos, que no abundan. Una cabeza superlativa, con una templanza notable para mantener el foco en el juego y no desbordarse. En la derrota no se frustra y en la victoria no sobra al rival. Una máquina para cumplir casi todos los roles del juego moderno. También es un atleta fenomenal, capaz de rendir durante los 100 minutos con la misma intensidad. Hoy lució por su trabajo defensivo, con cuatro pescas fundamentales para frenar ataques rivales. También con su pie, para ganar territorio y trasladar la presión al rival. El próximo fin de semana, si el cuerpo se lo permite, cambiará de disciplina y estará con el equipo de seven de Francia para la serie final de Madrid, con la cabeza puesta en llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos de París 2024.

Leinster volvió a sufrir una definición y perdió su tercera final consecutiva en Europa, las dos anteriores ante La Rochelle. Por alguna razón no puede confirmar lo hecho durante la temporada y volvió a quedarse con las manos vacías. Un equipo que es un calco del seleccionado irlandés, con la estructura similar en cuanto a los nombres y al juego. Este año sumaron al staff de entrenadores a Jacques Nienaber, head coach campeón del mundo con los Springboks, pero tampoco lograron consagrarse en un torneo que no obtienen desde 2018. La próxima temporada sumarán a Jordie Barrett, figura de los All Blacks y RG Snyman, segunda línea de los Springboks.

El capitolio de Toulouse, el centro de la ciudad, se llenó de miles de hinchas que no viajaron a Londres, para celebrar una nueva consagración. Es un pueblo que respira rugby y lo vive al compás de un club con una idiosincrasia especial. Una forma de jugar que fomenta la iniciativa, la astucia y el riesgo, pero que hoy apeló a una enorme defensa para sostenerse en el partido. Desde que se profesionalizó el rugby, Toulouse sólo tuvo dos hombres como entrenadores principales. El legendario Guy Noves asumió ese cargo entre 1993 y 2015 y lo reemplazó Ugo Mola, otro hombre de la casa. Son los encargados de liderar y trasladar su sabiduría al equipo más ganador de Europa y Francia.

Juan Cruz Mallía y Santiago Chocobares llegaron en el 2021, luego de que se cayera el proyecto Jaguares. No pudieron arribar a un lugar mejor y ya acumulan cuatro títulos. Será una semana de festejos y luego habrá tiempo para prestarle atención en el Top 14: a dos fechas del final, Toulouse ya se aseguró un lugar en las semifinales. Van por más gloria.

La síntesis

Leinster: Hugo Keenan; Jordan Larmour, Robbie Henshaw, Jamie Osborne y James Lowe; Ross Byrne y Jamison Gibson-Park; 8 Caelan Doris (capitán), Will Connors y Ryan Baird; Jason Jenkins y Joe McCarthy Tadhg Furlong, Dan Sheehan y Andrew Porter.

Ingresaron: Rónan Kelleher, Cian Healy, Michael Ala’alatoa, James Ryan, Jack Conan, Luke McGrath Ciarán Frawley y Josh van der Flier

Toulouse: Blair Kinghorn; Juan Cruz Mallia, Paul Costes, Pita Ahki y Matthis Lebel; Romain Ntamack y Antoine Dupont (capitán); Alexandre Roumat, Jack Willis y François Cros; Emmanuel Meafou y Thibaud Flament; Dorian Aldegheri, Peato Mauvaka y Cyril Baille.Ingresaron: Julien Marchand, Rodrigue NetiJoel Merkler, Richie Arnold, Joshua Brennan, Paul Graou, Santiago Chocobares y Thomas Ramos.

Primer tiempo: 5 minutos penal de Kinghorn (T), 7´penal de Kinghorn (T), 18´ penal de Byrne (L), 36´penal de Kinghorn (T), 43´ penal de Byrne (L). Resultado parcial: Leinster 6-9 Toulouse.

Segundo tiempo: 6 minutos penal de Byrne (L), 58´ penal de Kinghorn (T), 65´ penal de Byrne (L), 70´ penal de Ramos (T), 77´ penal de Frawley (L). Resultado parcial: Leinster 9-6 Toulouse.

Primer tiempo extra: 4 minutos gol de Ramos por try de Lebel (T), 8´ penal de Ramos (T), 13´ gol de Frawley por try de van der Flier (L). Resultado parcial: Leinster 7-10 Toulouse.

2´ amarilla a Lowe (L), 10 roja a Arnold (T)

Segundo tiempo extra: 2´penal de Ramos (T), 5´ penal de Ramos (T). Resultado parcial: Leinster 0-6 Toulouse.

Árbitro: Matthew Carley (Inglaterra)

Estadio: Tottenham Hotspur