Último tren al Mundial: Australia es la gran oportunidad para los que buscan un lugar en el plantel de los Pumas

Ya fuera por necesidad o elección, durante dos años Felipe Contepomi encaró un profundo recambio en los Pumas. El período de pruebas se abre por una ventana más. Con 17 bajas, la serie de dos partidos ante Australia se presenta como una inmejorable oportunidad para un nutrido grupo de jugadores de ganarse la consideración del entrenador de cara al Mundial 2027. Los duelos del sábado próximo en Jujuy (desde las 16) y siete días más tarde en Mendoza (18) devienen, entonces, en el último tren con destino a Brisbane.

La lógica indica que, después de estos dos Test Matches, y hasta el debut del 4 de octubre del año próximo, ante Canadá, en el Brisbane Stadium, Contepomi podrá contar con todo el plantel a su disposición. Tanto la ventana XL de noviembre, extendida con una semana adicional de entrenamientos y un partido extra que definirá las posiciones finales del Nations Championship en Londres, como el Rugby Championship 2027, que se jugará en formato íntegro gracias a que el Mundial se juega un mes más tarde que de costumbre, servirán para terminar de afinar la lista. Ya no habrá espacios para pruebas o experimentos.

Tomás Rapetti es una de las gratas apariciones en la primera línea, uno de los puestos más fluctuantes Rodrigo Néspolo

En sus dos años y medio de mandato, Contepomi conformó una base amplia. Así y todo, hay posiciones en el 15 inicial que todavía no están enteramente cubiertas, y otras donde la lucha por ser la segunda o tercera alternativa sigue abierta.

Una primera línea inconsistente: el puesto de pilar es el menos estable de todos. Gallo y Joel Sclavi (ausentes en esta ventana) aparecen más consolidados, pero tampoco tienen nada garantizado. Detrás aparece un grupo grande con posibilidades de hacerse un lugar. Boris Wenger y Tomás Rapetti están más firmes, pero deben seguir rindiendo examen. Pedro Delgado tuvo rendimientos fluctuantes. Francisco Moreno causó una buena impresión en su debut ante Springboks y seguirá creciendo con su pase a Red Bull Newcastle. Rodrigo Martínez regresó después de cinco años y arranca de atrás.

el puesto de pilar es el menos estable de todos. Gallo y Joel Sclavi (ausentes en esta ventana) aparecen más consolidados, pero tampoco tienen nada garantizado. Detrás aparece un grupo grande con posibilidades de hacerse un lugar. Boris Wenger y Tomás Rapetti están más firmes, pero deben seguir rindiendo examen. tuvo rendimientos fluctuantes. causó una buena impresión en su debut ante Springboks y seguirá creciendo con su pase a Red Bull Newcastle. regresó después de cinco años y arranca de atrás. Falta un hooker: Ignacio Ruiz tuvo un partido consagratorio ante Springboks y despejó, si había, cualquier duda sobre su valía. Pero Contepomi no encontró un tercer hooker detrás de él y de Julián Montoya. Bautista Bernasconi fue el apuntado, pero las lesiones sólo le permitieron jugar cuatro partidos (25 minutos en total). Leonel Oviedo, la única alternativa en el actual plantel, no pasó el examen en Vélez. En la semana estuvo entrenándose el cordobés de Capibaras Agustín Vaca, de la misma camada que Ruiz y Bernasconi.

Efraín Elías es una de las seis alternativas que pueblan una nutrida segunda línea Prensa UAR

Abundancia en la segunda línea: como pocas veces en la historia, los Pumas gozan de abundancia de jugadores en la segunda línea. Ante Springboks, Tomás Lavanini regresó después de un año y lo hizo en gran forma, aportando soluciones en el scrum y el maul. Ahora tiene el desafío de rubricarlo ante un equipo más dinámico como los Wallabies. El regreso de Franco Molina y la apuesta por el dúctil Efraín Elías hacen más ardua la competencia.

como pocas veces en la historia, los Pumas gozan de abundancia de jugadores en la segunda línea. Ante Springboks, regresó después de un año y lo hizo en gran forma, aportando soluciones en el scrum y el maul. Ahora tiene el desafío de rubricarlo ante un equipo más dinámico como los Wallabies. El regreso de Franco Molina y la apuesta por el dúctil hacen más ardua la competencia. La tercera línea, superpoblada: así como la lucha por la titularidad en la primera línea es ardua, con cinco jugadores en altísimo nivel (Oviedo, González, Matera, Kremer y Santiago Grondona), la pelea por acoplarse al grupo es igualmente intensa. En esta serie hay cuatro jugadores en pugna. Benjamín Grondona , por recorrido en el equipo, está un paso al frente, apenas por delante de Joaquín Moro, también con muchas concentraciones encima y cuya temporada en Leicester no se puede obviar. Desde atrás, Juan Martín Scelzo aporta potencia, y Juan Penoucos , dinámica.

así como la lucha por la titularidad en la primera línea es ardua, con cinco jugadores en altísimo nivel (Oviedo, González, Matera, Kremer y Santiago Grondona), la pelea por acoplarse al grupo es igualmente intensa. En esta serie hay cuatro jugadores en pugna. , por recorrido en el equipo, está un paso al frente, apenas por delante de Joaquín Moro, también con muchas concentraciones encima y cuya temporada en Leicester no se puede obviar. Desde atrás, aporta potencia, y , dinámica. Un solo medio-scrum: Gonzalo García se adueñó de la 9. Detrás de él, un mar de incógnitas. Tanto Simón Benítez Cruz como Agustín Moyano, los apuntados a cubrir el puesto, continúan en proceso de afianzamiento. Los dos demostraron que tienen condiciones para jugar en el máximo nivel, pero también evidenciaron rendimientos irregulares y no dieron garantías en el uso del pie. Gonzalo Bertranou sólo jugó un partido en 2025 (ante Inglaterra, en La Plata), aunque estuvo con el equipo para el duelo en Twickenham ante Springboks y en la ventana de noviembre, y volvió a ser convocado. Debería tener otra oportunidad ante los Wallabies.

El ex Pumas 7s Agustín Fraga podría tener su oportunidad de debutar en los Pumas en la serie ante Wallabies Prensa UAR