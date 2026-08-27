Copa Sudamericana: así fue la dramática tanda de penales entre River e Independiente Santa Fe en el Monumental

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe en el Monumental. Tras el empate 1-1 alcanzado en los 90 minutos, el conjunto colombiano se impuso por 8-7 en una extensa y dramática definición por penales que tuvo 22 ejecuciones y recién se resolvió con los remates de los arqueros.

Thiago Almada abrió la tanda y convirtió el primer penal de River, mientras que Maximiliano Lovera hizo lo propio para Santa Fe. Ángel Correa volvió a poner en ventaja al Millonario y Dani Torres estableció el 2-2. Luego, Nicolás Otamendi acertó su disparo y Santiago Beltrán contuvo la ejecución de Olivera al arrojarse hacia su derecha.

Después llegó el turno de Joaquín Freitas y convirtió el cuarto penal de River. Luis Palacios anotó para el conjunto colombiano y volvió a igualar la tanda. De esa manera, Rafael Santos Borré tuvo la posibilidad de definir la serie, pero estrelló su remate en el palo.

Franco Fagúndez, autor del empate de Independiente Santa Fe durante el partido, volvió a superar a Beltrán y mantuvo con vida a su equipo. Antes de regresar junto a sus compañeros, el delantero abrazó al arquero de River.

ASPRILLA LE CONTUVO EL PENAL A GONZÁLEZ



El arquero colombiano usó los pies para atajar el remate del defensor.



La serie está: River 5-5 Independiente Santa Fe.



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La definición ingresó entonces en la etapa de un penal por equipo. Lucas Martínez Quarta, protagonista de la jugada que había derivado en el empate del conjunto colombiano, malogró su tiro. Jhojan Torres podía sellar la clasificación de Santa Fe, pero Beltrán volvió a responder: se lanzó otra vez hacia su palo derecho y contuvo el remate.

Fausto Vera convirtió para River e Iván Scarpeta sostuvo la igualdad para el equipo visitante. Luego, Asprilla contuvo el remate de Facundo González, pero Beltrán volvió a aparecer inmediatamente después: esta vez se arrojó hacia su izquierda y atajó la ejecución de Angulo. Fue su tercera atajada en la tanda.

⚪🔴⚪ UN SABOR TOTALMENTE AGRIDULCE: Santiago Beltrán atajó tres penales en la definición, pero falló uno clave y River se quedó afuera ante Santa Fe. ¡Igual se fue aplaudido por los hinchas!



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Marcos Acuña y Helibelton Palacios anotaron sus respectivos penales, al igual que Maximiliano Meza y Christian Mafla. Con la serie igualada 7-7 y después de que ya hubieran pateado todos los jugadores de campo, llegó el turno de los arqueros.

Durante la tanda de penales, Beltrán había contenido tres remates y había arengado a varios de sus compañeros antes de sus respectivas ejecuciones. Finalmente, el arquero inició la carrera, pero perdió estabilidad cuando estaba por golpear la pelota: se resbaló y su disparo salió muy por encima del travesaño. Pese al fallo, recibió el aplauso de los hinchas que permanecían en el Monumental.

RIVER, ELIMINADO POR PENALES ANTE SANTA FE



A pesar de las atajadas de Beltrán, el Millonario quedó afuera tras una larga tanda.



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Asprilla quedó entonces frente a la oportunidad de definir la serie. El arquero de Independiente Santa Fe convirtió su ejecución y sentenció el 8-7 que clasificó al conjunto colombiano y eliminó a River de la Copa Sudamericana.

Santiago Beltrán se lamentó por haber quedado eliminado pese a atajar tres penales del equipo colombiano Gustavo Garello - AP

La tanda tuvo un total de 22 lanzamientos e igualó la mayor cantidad de disparos desde los once metros registrada en una tanda de un partido por Copa Sudamericana, establecida por Club Guaraní y Unión San Felipe en 2010. Además, Beltrán se convirtió en el primer arquero de River en atajar tres penales en una misma tanda de la Libertadores o la Sudamericana.

Independiente Santa Fe, por su parte, mantuvo su efectividad perfecta en este tipo de definiciones en copas organizadas por Conmebol: ganó las cuatro definiciones por penales que disputó en la Copa Sudamericana. Anteriormente había superado a Millonarios en 2018, a Huracán en la final de 2015 y a Deportivo Cali en 2011.