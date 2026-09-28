Una lesión que preocupa, regresos y el sensacional try de Santiago Carreras: lo mejor de los argentinos en Europa

La genialidad de Santiago Carreras se llevó todos los flashes de un fin de semana cargado de acción para los jugadores argentinos en Europa. Con vueltas notorias y también con sinsabores que le traen dolores de cabeza a Felipe Contepomi. Pero, sobre todo, con tries: diez pumas marcaron en el último fin de semana de septiembre en el que se disputó la cuarta fecha del Top 14 y se dio el puntapié inicial de la Premiership y el United Rugby Championship.

“Esa es una de las cosas más geniales que vi en una cancha de rugby” describió Danny Care sobre el try de Santiago Carreras, que interceptó una pelota con el pie, la agarró y se dirigió debajo de los palos. “Son momentos con los que sueñas: dos contra uno para los Quins... Santi Carreras, qué inteligencia, que calidad… Como Enzo Fernández. Y luego la carrera para llegar hasta el final. Para mí, ese es el try de la temporada en la primera fecha", agregó el ex medioscrum inglés.

This Santi Carreras interception deserves your full attention 🤯



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Carreras fue elegido mejor jugador del partido porque, además, funcionó a la perfección como segundo lanzador en la victoria de Bath 33-17 sobre Harlequins. En el conjunto de Londres, Pedro Delgado apoyó su primer try en la liga inglesa, mientras que Boris Wenger, Guido Petti y Rodrigo Isgró ingresaron en el segundo tiempo.

Luego de sumar minutos en un amistoso, Juan Martín González regresó oficialmente en Saracens y cumplió una aceptable tarea en el triunfo 40-38 ante Leicester Tigers. El tercera línea apoyó un try, no tuvo mucho protagonismo en ataque, aunque sí en defensa, con 16 tackles en los 54 minutos que estuvo en la cancha. La otra gran novedad en Inglaterra subyace en el retorno de Pedro Rubiolo, un indiscutido en el pack, que fue titular en el triunfo de Bristol Bears 34-24 ante Sale Sharks. El rafaelino se recuperó de una lesión en la rodilla y sumó 61 minutos. Dos piezas importantes para reforzar a los forwards de los Pumas de cara a los últimos compromisos de noviembre ante Irlanda, Italia, Francia y otro rival a definir.

Saracens are off to the perfect start 🔥



Juan Martin Gonzalez gives the Sarries the lead after only 2 minutes of play 👏



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La noticia adversa para Felipe Contepomi y su staff llegó desde Francia, con la imagen de Joaquín Oviedo llorando desconsoladamente al dejar el terreno de juego. El octavo se retiró en el minuto 50 sin poder apoyar el pie y luego regresó del vestuario con muletas y una férula. “Va a ser difícil para él; es una lesión bastante importante”, anticipó el entrenador Laurent Labit luego del resonante triunfo 38-25 sobre Bordeaux Begles. Se teme una fractura o dislocación, aunque se realizará estudios para conocer con mayor precisión la gravedad. Ignacio Ruiz también se retiró por un golpe, aunque no sería delicado.

🦵🙏 En la victoria de Perpignan ante Bordeaux, Joaquín Oviedo abandonó el campo de juego a los 50 minutos del segundo tiempo tras recibir un tackle desde atrás y sufrir una lesión en su tobillo izquierdo.



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En Francia brilló Tomás Albornoz, decisivo en el triunfo de Toulon 28-10 sobre Vannes. El apertura venía de fallar un drop para ganar en la última jugada hace una semana, pero esta vez fue fundamental para la primera victoria en la temporada. A 60 metros de su ingoal se jugó una patriada con un kick al fondo, les ganó la carrera a los defensores y apoyó su quinto try en el club. “Ante todo, me gusta su temperamento. Me gusta como asume responsabilidades cuando es necesario. Transmite confianza y energía a quienes lo rodean”, valoró Franck Azema, entrenador asistente. “Es simplemente mágico. Tiene un factor X y lo necesitamos. Incluso cuando las cosas no funcionan bien en conjunto, logra cosas mágicas”, destacó Juan Ingacio Brex. El tucumano condujo bien y explotó los espacios con sus ataques.

En una nueva jornada del Top 14 también apoyaron tries Julián Montoya, en Pau, Bautista Delguy, en Clermont, Juan Martín Scelzo, en el Stade Francais, y Gerónimo Prisciantelli, en Racing 92. Bautista Bernasconi e Ignacio Mendy marcaron en el empate de Benetton ante Dragons por el United Rugby Championship.

El try de Bautista Delguy

¿Un nuevo jugador híbrido para los Pumas?

Una de las noticias más resonantes del fin de semana fue el cambio de puesto de Justo Piccardo, que formó como ala en Montpellier. El centro, que en su etapa en el SIC también se desempeñó como wing, ocupó el rol de tercera línea por primera vez en su carrera. Por su contextura física (1,83 y 112 kg) tiene las condiciones para cumplir esa función y lo hizo de buena manera en la caída 40-18 ante Montpellier; fue el jugador con más ataques (16), completó 10 tackles y recuperó tres pelotas en 70 minutos.

“Está preparado para jugar en esa posición. Lo vimos un poco desequilibrado en un levantamiento del line que terminó en penal, pero va a aprender rápido”, dijo en la previa su entrenador Joan Caudullo. El rol del “jugador híbrido”, ese que puede desempeñarse tanto de back como de forward, viene tomando fuerza en el rugby. André Esterhuizen, de los Springboks, es el nombre más fuerte, aunque también Ben Earl en Inglaterra o Leicester Fainga’anuku, que está temporada rotó en Crusaders. Habrá que ver cómo evoluciona Piccardo en Montpellier en un puesto superpoblado en los Pumas. No así el de centro, en el que no hay variantes de calidad más allá de Santiago Chocobares y Matías Moroni.

En frente, con la camiseta 7, se destacó Efraín Elías, uno de los que más terreno está ganando. Volvió a cumplir una buena producción en el poderoso Toulouse, que por momentos brilló de la mano de Antoine Dupont y Romain Ntamack. La ductilidad con las manos de Elías se adaptan a la perfección al ADN del último campeón de Francia, que también contó con Santiago Chocobares y Tomás Rapetti.