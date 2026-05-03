Así quedó la tabla de posiciones del Súper Rugby Américas, tras la fecha 10

Este fin de semana se disputó la décima fecha de la edición 2026 del Súper Rugby Américas, el torneo de franquicias de rugby de primer nivel de América. Dogos XV se mantiene como único líder tras derrotar de manera ajustada a Tarucas, en en un partido en el que fue superior, por 18 a 13. Además, Capibaras le ganó a Pampas XV por 28 a 21, Yacaré y Cobras Brasil empataron 25 a 25, y Selknam dio la sorpresa y venció por 41 a 26 a Peñarol.

La próxima jornada se llevará a cabo el fin de semana que viene con los siguientes compromisos: Capibaras vs. Yacaré, Selknam vs. Dogos XV, Cobras Brasil vs. Peñarol y Pampas vs. Tarucas.

Pampas y Tarucas se verán las caras en la próxima jornada del Super Rugby Américas Prensa UAR

Resultados de la fecha 10

Capibaras 28 - 21 Pampas

Yacaré 25 - 25 Cobras Brasil

Selknam 41 - 26 Peñarol

Dogos 18 - 13 Tarucas

Cronograma de la fecha 11

Capibaras vs. Yacaré - Viernes 8 de mayo a las 18.

- Viernes 8 de mayo a las 18. Selknam vs. Dogos XV - Sábado 9 de mayo a las 15.

- Sábado 9 de mayo a las 15. Cobras Brasil vs. Peñarol - Domingo 10 de mayo a las 14.

- Domingo 10 de mayo a las 14. Pampas vs. Tarucas - Lunes 11 de mayo a las 18.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Dogos XV, finalista de la última edición, es el líder de la tabla de posiciones del Super Rugby Américas SRA / Gaspafotos

Del certamen participan ocho franquicias. En la primera etapa se enfrentan todas contra todas a dos rondas y los cuatro mejores de la tabla de posiciones clasificarán a las semifinales. La definición está prevista para el 19 de junio. Todos los partidos se transmiten en vivo por la plataforma digital Disney+, mientras que ESPN emite los partidos más importantes a través de alguna de sus señales.

Tabla de posiciones

Dogos XV: 41 puntos

Pampas: 38

Capibaras: 32

Selknam: 31

Tarucas: 23

Peñarol: 21

Yacaré: 16

Cobras Brasil: 8

Tabla de campeones del Super Rugby Américas

El campeonato de rugby profesional de franquicias de América comenzó en 2020, aunque el torneo se canceló en medio de la temporada por la pandemia del Covid-19. El primer campeón se coronó en 2021 y fue Jaguares XV, en lo que, hasta 2024, cuando ganó Dogos XV, era la única celebración argentina del certamen. Luego, llegaron dos triunfos consecutivos de Peñarol de Uruguay, la primera en 2022 en la Súper Liga Americana y, la segunda, en 2023, ya bajo el nombre de Súper Rugby Américas. En 2025, en tanto, volvió a ganar Peñarol.