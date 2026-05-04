Final de Champions sin argentinos: dos figuras de los Pumas quedaron eliminadas

La Champions Cup, el torneo más prestigioso de Europa, no tendrá argentinos en la gran final por primera vez en siete años. Tomás Albornoz y Santiago Carreras, los dos Pumas que seguían con posibilidades, quedaron eliminados y no podrán levantar su primer título en Europa. Bordeaux Begles y Leinster protagonizarán la final en Bilbao, el 23 de mayo.

Se cumplió la lógica en las semifinales. Los candidatos hicieron los deberes y jugarán el encuentro decisivo. Ambos pasaron sobresaltos, pero sacaron adelante partidos complejos ante rivales con figuras de peso, de la elite mundial. Leinster sufrió hasta la última pelota para derrotar a Toulon 29-25: el equipo irlandés ganaba 29-11 a falta de 11 minutos, pero los tries de Baptiste Serin y Gaël Dréan pusieron al conjunto francés a tiro hasta el final. El visitante generó un quiebre sobre el cierre, pero cometió un error de manejo que impidió la remontada.

Tomás Albornoz fue uno de los mejores jugadores de Toulon por su rebeldía, su conducción y el atrevimiento para asumir riesgos y ser una constante amenaza con la pelota en las manos. El tucumano fue el jugador con más ataques (17), más metros ganados (101) y el tercero con más tackles superados (7) en su equipo. Salió airoso de algunos momentos de apremio, se mostró firme en defensa y aportó una asistencia con la pierna derecha en el try de Dréan. El 10 volvió al Aviva Stadium, el escenario donde brilló hace menos de un año en el triunfo de los Pumas ante los British and Irish Lions y terminó visiblemente frustrado, tras cometer un penal sobre el cierre por un tackle en el que no utilizó los brazos. No obstante, en este tramo de la temporada levantó su nivel individual en Toulon, tras un comienzo con pocas luces y rendimientos irregulares.

La gran asistencia de Albornoz

En la segunda semifinal, Bordeaux Begles superó a Bath 38-26 y va por su segundo título consecutivo en Europa. Tras derrotar en los cuartos de final al Toulouse, uno de los favoritos, dejó en el camino al último campeón de Inglaterra e intentará retener la corona. El gran partido de su capitán, Maxime Lucu, las pinceladas de Matthieu Jalibert, un nuevo try de Louis Bielle-Biarrey y el trabajo de un pack solidario y combativo fueron las claves de la victoria.

En Bath, Santiago Carreras completó los 80 minutos como fullback. El argentino brindó seguridad en el fondo de la cancha, asumió el rol de segundo lanzador, aunque terminó perdiendo algunos duelos aéreos y desperdició una chance clara de try en el segundo tiempo, tras un pase incómodo de Finn Russell. Bath se mantiene como firme candidato en la Premiership, donde pretende defender el título.

Santiago Carreras completó los 80 minutos como fullback x.com/BathRugby

Bordeaux Begles y Leinster se medirán el 23 de mayo en el Estadio de San Mamés de Bilbao, que recibirá la final de la Champions Cup por segunda vez. Luego de siete años no habrá jugadores argentinos involucrados; la última fue en el 2019, en el triunfo de Saracens, sin Marcelo Bosch ni Juan Figallo entre los convocados, ante Leinster. Al año siguiente Juan Imhoff fue titular y apoyó un try en la derrota de Racing 92 ante Exeter Chiefs. En el 2021, el Toulouse de Juan Cruz Mallía (un try) derrotó a La Rochelle de Facundo Bosch, campeón en las ediciones de 2022 y 2023. En el 2024, el Toulouse de Mallía y Santiago Chocobares volvió a coronarse y el año pasado fue el turno de Bordeaux Begles, con Guido Petti.

Leinster buscará su quinto título en la Champions Cup y romper así una racha de ocho años sin coronaciones, con muchas definiciones frustradas: perdió las finales de 2019, 2022, 2023 y 2024. Con la gran base del seleccionado irlandés intentará dar el golpe y arrebatarle la corona al campeón.

Montpellier, a la final de la Challenge Cup

La segunda Copa de Europa también tendrá a un club francés y otro irlandés. Ulster derrotó a Exeter Chiefs 29-12 y se enfrentará con Montpellier, que hizo lo propio ante Dragons por un ajustado 18-12. Domingo Miotti ingresó 44 minutos desde el banco en el ganador, que presentó un equipo alternativo porque su principal objetivo es el Top 14, torneo en el que marcha segundo y busca el acceso directo a las semifinales.

Domingo Miotti (izquierda) celebra con Auguste Cadot el pase de Montpellier a la final de la Challenge Cup GABRIEL BOUYS - AFP

Justo Piccardo no fue incluido entre los 23, mientras que en Dragons fue titular el mendocino Rodrigo Martínez, que tuvo mucha actividad en defensa con 14 tackles.

La final será un día previo al de la Champions Cup, el 22 de mayo, también en el Estadio de San Mamés de Bilbao.