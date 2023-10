escuchar

Creo que el partido con Japón fue un paso adelante para los Pumas en el Mundial de Francia. Primeramente, se logró la clasificación tan ansiada; creo que había bastante presión respecto a eso. Imagino que dentro del plantel los ánimos están más calmos y hay mejor humor en general, teniendo en cuenta que ahora, con los cuartos de final, es como si se reseteara todo y la competición comenzara en cero. Ya no importan los resultados ni las formas y todos los equipos vuelven a encontrarse en las mismas condiciones.

Respecto al juego, creo que se dio un paso adelante frente a los japoneses. Se vio un equipo argentino más agresivo, que intentó jugar más, y que por momentos logró más dinámica con la pelota. Fue un partido difícil, de todas formas, porque Japón fue complicado. Por momentos dominó Argentina, y en otros, Japón fue el principal protagonista. Lo importante es que se logró la victoria y la clasificación. Adicionalmente, vimos muy buenas actuaciones de algunos jugadores que son muy importantes para afrontar con confianza los compromisos que vienen: Mateo Carreras, autor de un “hat trick” en este partido definitorio, y Marcos Kremer, que para mí es el tipo más regular y el termómetro del equipo en el Mundial. Un jugador tremendo en defensa y un laburante de esos a los que quizás se ve poco con la pelota en las manos, pero determinante para el seleccionado. También fue destacable la actuación de Julián Montoya, que levantó mucho el nivel y tuvo un gran rendimiento.

Marcos Kremer, el jugador argentino más regular en lo que transcurrió de Francia 2023; al tercera línea se lo ve poco con la pelota, pero es una fiera defensiva. SEBASTIEN BOZON - AFP

Los forwards en general dominaron a los nipones, generaron grandes diferencias en algunos mauls con los que avanzaron muchísimos metros y fueron importantes en el juego agrupado. El scrum estuvo estable, y hasta hubo un try de Emiliano Boffelli que vino de una buena jugada en esa formación. Creo que en general hubo un buen desempeño, sobre todo si tenemos en cuenta las actuaciones previas, en las que veíamos un equipo “atado”, que no tenía mucha confianza y que proponía poco juego ofensivo. El hecho de que haya marcado cinco tries es el mayor indicador de esto...

El único punto que me generó un poco de ruido es la defensa. Japón nos hizo tres tries y hubo 29 tackles errados por el conjunto argentino, algo como para tener cuidado. Contra un equipo de mayor jerarquía puede costarnos muy caro. El 72% de efectividad en tackles (Japón tuvo 83%) es bajo para este nivel, y para un equipo que aspira a seguir avanzando en esta competición. Los grandes seleccionados están por arriba del 90% de eficacia en tackles en la mayoría de los partidos, o al menos a esa cifra suelen acercarse. Sin dudas, es una señal de alarma para los Pumas, que deberán trabajar este aspecto antes del partido con Gales. Quizás este rubro pasó inadvertido porque se logró una victoria importantísima, pero no tengo dudas que no se puede repetir esa actuación defensiva cuando enfrente esté un equipo de mayor jerarquía.

A los Pumas se les notó una mejoría en el crucial choque con Japón, pero ya no pueden, ahora frente a rivales superiores al conjunto asiático, cometer errores como la escasa eficiencia de 71% en tackles que registraron este domingo en Nantes. Pauline Ballet - World Rugby - World Rugby

Perder este “octavo de final” frente a Japón implicaba no salir de la zona de la Copa del Mundo, que es, quizás, el límite que uno tiene en la cabeza. Salir de la zona, clasificarse, es el primer objetivo por cumplir de cualquier equipo que posee aspiraciones. Vamos a ser francos: no pasar una zona como la que les tocó a los Pumas habría sido un fracaso. Más aun teniendo en cuenta el plantel, la experiencia, la competencia internacional que tienen los argentinos año tras año y la gran cantidad y la calidad de jugadores en buen nivel que hay. Habiéndose sacado de encima esa presión, podrán seguramente, trabajar con mayor tranquilidad. Esperemos observar lo mejor del equipo en las próximas instancias. Y que habiendo jugado mejor en el plano ofensivo y habiendo marcado cinco tries, hayan conseguido la confianza necesaria para terminar de soltarse.

Ojalá este triunfo sirva como puntapié inicial para que los Pumas se suelten más en los próximos compromisos. Ya estando clasificados y habiendo logrado su primer objetivo, creo que tienen el potencial y el equipo como para seguir creciendo en el juego. Sin dudas, pueden superar a Gales. Eso sí: deberán tener una actuación más homogénea en todos los aspectos del juego.

Michael Cheika debe mejorar el rugby de los Pumas, que tienen un potencial mucho mayor que lo mostrado hasta ahora en la Copa del Mundo. Juan Gasparini / Gaspafotos

Estos errores en defensa no pueden darse contra un adversario como Gales. Seguramente, éste planteará un juego estratégico mucho más organizado y mejor ejecutado, similar quizás, al que desarrolló Inglaterra contra los argentinos. También habrá que tener cuidado con su defensa, ya que en el Mundial suele efectuar mucha más presión. Una defensa muy ordenada, que sube cortando espacios y tiempos para ahogar al rival. También, algo similar a la que nos propuso Inglaterra en el primer partido, en el que lograba cortarnos los circuitos exteriores.

El Dragón tiene hoy a la cabeza a quien para mí es uno de los mejores entrenadores del mundo: Warren Gatland. Por haberlo seguido y haberme enfrentado con algunos equipos que preparó, no me caben dudas de que analizó con mucho detalle al equipo argentino y tendrá preparados lanzamientos específicos para complicar a Los Pumas, explotando sus debilidades. Un claro ejemplo de este nivel de detalle es el primer try que marcaron los galeses contra Australia, con una ejecución perfecta desde un lanzamiento de line. A los dos minutos de partido, Gales estaba arriba habiendo marcado un try de una fase por el centro de la cancha, con una jugada evidentemente analizada y practicada en entrenamientos muchísimas veces.

Gales dejó groggy a Australia en el grupo C y está en levantada, en un proceso de reconstrucción que encabeza Warren Gatland, uno de los entrenadores muy prestigiosos del rugby mundial. Christophe Ena - AP

Gales se encuentra en una reconstrucción; antes del Mundial venía mal. De hecho, nadie apostaba por él para Francia 2023. Pero poco antes del Mundial Gatland volvió a tomar las riendas del conjunto. Es un tipo muy respetado, con quien Gales ganó todo lo que jugó en los últimos años. Entrenó al seleccionado desde el 2007 hasta el 2019 y ganó cuatro veces el Seis Naciones, obtuvo en tres ocasiones el Grand Slam y se clasificó para semifinales de mundiales varias veces... También ha estado a la cabeza de los prestigiosos British & Irish Lions en tres giras. Le hizo muy bien a Gales y es notable el progreso que tuvo el equipo en tan poco tiempo. De no ser tenido en cuenta como posible clasificado, pasó a ganar su zona con victorias en los cuatro encuentros y dejando a nada menos que Australia fuera del Mundial. Es cierto que la mayoría de las grandes figuras galesas se ha retirado, pero Gatland tuvo una gran influencia en este equipo de jóvenes y es el autor de este nuevo despertar del Dragón.

Perder este “octavo de final” frente a Japón implicaba no salir de la zona de la Copa del Mundo, que es, quizás, el límite que uno tiene en la cabeza. Salir de la zona, clasificarse, es el primer objetivo por cumplir de cualquier equipo que posee aspiraciones. Vamos a ser francos: no pasar una zona como la que les tocó a los Pumas habría sido un fracaso. Más aun teniendo en cuenta el plantel, la experiencia, la competencia internacional que tienen los argentinos año tras año y la gran cantidad y la calidad de jugadores en buen nivel que hay. Habiéndose sacado de encima esa presión, podrán seguramente, trabajar con mayor tranquilidad. Esperemos observar lo mejor del equipo en las próximas instancias. Y que habiendo jugado mejor en el plano ofensivo y habiendo marcado cinco tries, hayan conseguido la confianza necesaria para terminar de soltarse.

Emiliano Boffelli anotó el cuarto try argentino contra Japón a partir de una buena acción colectiva nacida de un line-out; algo positivo para los Pumas: desde los cuartos de final los equipos están en igualdad numérica y ahora el Mundial recomienza. Paul Harding - Getty Images Europe

A partir de ahora ya nadie podrá hablar de un mal Mundial para los Pumas, al menos en términos de resultado. En el contenido, podríamos debatirlo... Es cierto que tuvimos algo suerte, porque los otros cuartos de final, quizás exceptuando Fiji-Inglaterra, podrían ser la final del Mundial, tranquilamente: Nueva Zelanda vs. Irlanda y Francia vs. Sudáfrica. Sin dudas, nos tocó uno de los cruces más preferibles del torneo. Ahora dependerá de los Pumas aprovechar este “guiño” del destino...