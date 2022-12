Lionel Scaloni, homenajeado en Pujato, su ciudad natal: “Este es el triunfo de todos, de un país”

escuchar

Lionel Scaloni, el técnico de la selección argentina, regresó hoy a su ciudad natal, Pujato, en Santa Fe, donde fue recibido esta tarde por vecinos y autoridades. Durante el emotivo homenaje, el DT expresó su felicidad y agradeció el cariño de la gente. “Hemos creado un recuerdo imborrable para toda la vida”, destacó.

“Quería recalcar que este es el triunfo de todos, ni de un club ni de otro, sino de un país. Esta selección juega por y para la gente. Es emocionante y gratificante”, sostuvo el DT al pronunciar unas palabras durante el acto en su homenaje. Y en relación al cálido recibimiento señaló: “Esto es emocionante porque no solo hay gente de Pujato, sino de toda la región”.

Scaloni fue recibido este miércoles por vecinos y autoridades de la comuna santafesina, quienes le brindaron un reconocimiento por su labor al frente de la selección, flamante campeón del mundo en Qatar 2022, y le entregaron una placa en su honor. También se anunció que en Pujato habrá una calle con su nombre.

En ese sentido, el DT agradeció el cariño de los argentinos y en especial a los vecinos de su pueblo. “Nos hubiera encantado ayer pasar con el colectivo por toda la Argentina, porque creo que se lo merecen, pero lamentablemente no ha sido posible. Espero que todos hayan estado contentos porque lo que se vivió ayer -durante la caravana- es algo que vamos a llevar siempre en nuestro corazones”, admitió, emocionado, el técnico de la selección. En un acto público recibió una plaqueta que le entregó el intendente Daniel Quacquarini y se abrazó con “Chichita”, su maestra de la escuela primaria.

Por razones de salud, sus padres no pudieron concurrir. “Todo lo que soy se lo debo a ellos, más allá de mi esposa, mis hijos y mi hermana que siempre están ahora”, apuntó. ”Pero mi padre era mi hincha número uno y fue mi primer entrenador. Lamentablemente no pudo ir a Qatar, pero yo estuve hoy con él y estaba muy feliz”, agregó de inmediato con visible emoción. El entrenador campeón del mundo reveló que su padre “confiaba en que se iba a dar el título, Por eso, cada vez que me veía levantaba un brazo en señal de festejo. Y lo hacía mucho antes del Mundial. Él siempre fue muy positivo y me decía que había que darle para delante, pese a las adversidades”.

"Era mi momento de bajar a tierra. Pero vino Leandro Paredes llorando, lo ví y yo estaba conteniendo algo que ya era momento de soltarlo".@lioscaloni en Pujato, sobre su desahogo al consagrarse campeón del mundo. 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/bXY6TpVxv2 — DEPORTV (@canaldeportv) December 21, 2022

Finalizado el acto, el DT brindó una breve conferencia de prensa en la que volvió a reflexionar sobre su reacción en la final ante Francia por la Copa del Mundo. “Cuando quedo ahí parado, lo primero que me vino a la cabeza es que no tendríamos que haber sufrido tanto. Fue increíble, llegamos hasta el último penal”, resaltó Scaloni. Y en relación a ello completó: “Esta vez el fútbol fue justo. A veces no está de tu lado la justicia. Esta vez tuvimos la suerte de que sí”.

Sobre su función al frente de la selección, el DT, de 44 años, remarcó: “Vamos aprendiendo de nuestro errores y de nuestros aciertos en esta carrera de entrenador, pero la clave de ella es no conformarse nunca”. Y también expresó: “La clave es mostrarle a la gente que el equipo juega para ellos, y por eso da gusto entrenar a estos futbolistas. Cuando me preguntaron la otra vez si el argentino era arrogante y no sabía perder, yo dije que había que desterrar eso. Nosotros antes éramos hinchas de la selección, y ahora lo seguimos siendo, aunque estemos de este lado”, advirtió.

En otro tramo de intimidad, se refirió a una charla que tuvo con su hijo mayor, de 11 años. “Cuando lo vi llorar en la platea después de ganarle por penales a Países Bajos lo hice bajar a la cancha. Se puso así porque no entendía que estábamos ganando 2 a 0 y de pronto nos empataron y fuimos a penales. Nunca lo había visto llorar así”, confesó.

Por otro lado, al ser consultado sobre el capitán argentino, Scaloni volvió a destacar el desempeño de Lionel Messi. Y contudente concluyó: “Soy el hincha número uno de él, igual que todos ustedes, pero me puedo abstraer de eso a la hora de dirigir al equipo. Aparte es el más receptivo, está interesado. Él dijo que va a seguir, así que la 10 la tiene guardada para cuando volvamos a jugar”.

LA NACION