Se encendió el fuego que iluminará los Juegos Sudamericanos Santa Fe 2026

A un mes del inicio de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, y en un acto cargado de simbolismo y tradición en territorio boliviano, quedó encendido el Fuego Suramericano que acompañará el camino hacia la cita multideportiva continental. La ceremonia reunió a autoridades de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) y del Comité Organizador local, encabezadas por Mario Moccia, presidente del Comité Olímpico Argentino (COA) y de ODESUR, uno de los principales impulsores de la candidatura que permitió que la mayor cita multideportiva de Sudamérica vuelva a realizarse en la Argentina.

Por parte de Santa Fe 2026 estuvieron presentes la exnadadora artística olímpica Sofía Sánchez, responsable del área de Protocolo, y Aldo Duboe, a cargo del área Deportiva de los Juegos, quienes asumieron la responsabilidad de trasladar el Fuego Suramericano hacia territorio argentino.

La antorcha de los Juegos Sudamericanos, de Tiwanaku a Santa Fe

También participaron los integrantes de la Comisión de Seguimiento de ODESUR: Marco Arze (Bolivia), tesorero; Mario Cilenti, director ejecutivo; Raquel Sapienza, canciller; y Habib Domínguez, del área de Comunicaciones, quienes acompañaron las actividades protocolares y el encendido de la llama que iniciará su recorrido rumbo a la Argentina.

La historia de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 sumó así un nuevo capítulo con el tradicional encendido del Fuego Suramericano, una ceremonia que une pasado, presente y futuro del deporte continental y que marca el inicio de la cuenta regresiva definitiva para el gran evento que organizará la Argentina.

En el escenario elegido para preservar una de las tradiciones más representativas del movimiento deportivo suramericano y tras dar origen a la llama que acompañará a los atletas de los 15 países de la región cuando comiencen las competencias en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela, Mario Moccia destacó el significado institucional del momento y el trabajo realizado para llegar a esta instancia: “El encendido del Fuego Suramericano representa mucho más que una tradición. Es el símbolo de la unión de nuestros países, representa la hermandad de Sudamérica, a través del deporte y el comienzo de un camino que nos conducirá a una gran celebración continental en Santa Fe 2026”.

Los Juegos Sudamericanos, a un mes de su realización en nuestro país, ya tuvo una puesta en escena en territorio boliviano

El presidente del COA y de ODESUR también comentó que la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) eligió el templo sagrado de Tiwanaku en Bolivia para el encendido del fuego sudamericano, emulando la tradición de Olimpia con el fuego olímpico. Esta decisión se tomó en honor al sol, a la tierra y a la rica historia del lugar, consolidando un ritual que comenzó en 1978 con los primeros Juegos Suramericanos celebrados en La Paz. “Desde entonces, quedó establecido por aprobación oficial que cada cuatro años este emblemático sitio arqueológico sea el escenario para iniciar el recorrido de la antorcha, uniendo la historia ancestral con el espíritu del deporte continental” manifestó.

Las autoridades de ODESUR coincidieron en señalar la relevancia de la ceremonia como uno de los actos más representativos del calendario suramericano y expresaron su confianza en el trabajo que viene desarrollando el Comité Organizador para recibir a miles de atletas, entrenadores y oficiales de todo el continente. “La hermandad, la unidad y la juventud de Suramérica se reflejan en el poderoso encendido del fuego: símbolo vivo de nuestra cultura olímpica” señaló Marco Arze, presidente del Comité Olímpico Boliviano y tesorero de ODESUR.

🔜 ¡Falta un mes para #SantaFe2026!



Del 12 al 26 de septiembre, Santa Fe, Rosario y Rafaela recibirán a más de 4.000 atletas de 15 países: https://t.co/ZAalqiyqNb pic.twitter.com/BXvhIZW9Yl — Comité Olímpico ARG (@PrensaCOA) August 12, 2026

La presencia en la ceremonia de Sofía Sánchez y Aldo Duboe reflejó el protagonismo que tiene el equipo organizador en esta etapa final de preparación rumbo a los Juegos. Sánchez valoró la oportunidad de formar parte de un momento histórico para el deporte argentino y suramericano: “Es un orgullo inmenso ser parte de esta ceremonia y tener la responsabilidad de acompañar el fuego que llegará a la Argentina para representar los valores de amistad, respeto y excelencia que inspiran a los Juegos”.

La ceremonia concluyó con el resguardo protocolar de la llama y el inicio de su traslado oficial. Desde Bolivia, el Fuego Suramericano emprendió su viaje hacia la Argentina. La primera escala será el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y, desde allí, continuará rumbo a Rosario, donde dará inicio al Tour de la Antorcha que cuyo recorrido desembocará en la inauguración de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la próxima gran celebración del deporte continental.