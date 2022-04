Se tatuó las caras de Leo Messi y Agüero y el Kun tuvo un impensado gesto con él: “Me largué a llorar”

Sergio Agüero supo reinventarse tras el doloroso hecho que lo marginó del fútbol profesional cuando vestía la camiseta del FC Barcelona. De personalidad carismática y con un gran feeling con su público, el Kun incursionó en el mundo de las plataformas digitales. Una de elllas, Twich, fue el nicho donde supo explorar sus virtudes a la hora de tomar un micrófono y ser espontáneo para declarar e incluso de relacionarse con otros streamers conocidos, como Ibai Llanos.

Además de la mencionada plataforma, el exjugador y goleador histórico del Manchester City de Inglaterra empezó a explorar el mundo del Twitter, donde cuenta con 15 millones de seguidores y logró el mismo resultado: generar un feedback con sus fanáticos, con el puntapié inicial de un posteo que conlleva un interrogante. En este caso, el atacante abrió el juego con un posteo sugerente: “Hola gente, ¿cómo andan?, ¿algo interesante?”, seguido del emoji de la cara pensativa.

El Kun Agüero invitó a sus seguidores a conversar a través de Twitter (Twitch SLAKUN10)

Entre la gran demanda de interacciones, Agüero comenzó a seleccionar las más divertidas y una de ellas resaltó sobre el resto. El usuario llamado @branwilliams_ le dedicó una respuesta con una imagen de un tatuaje con su cara y la de su amigo, Lionel Messi, besando la Copa América que se conquistó en 2021 tras ganarle la final a Brasil, seguido de emojis de cara con corazones y los cuernitos, un festejo típico del ahora empresario. Contento por el reconocimiento de uno de sus fans, reaccionó a la imagen: “Noooooo. Terrible pa”.

La reacción del Kun Agüero al ver el tatuaje de un fanático

Contactado por LA NACION, Bran Williams expresó el momento que vivió al ver que su ídolo reaccionó ante la imagen que se realizó en su pierna: “Estaba en Twitter y vi que el Kun posteó para interactuar con la gente. Justo le respondió a una chica que le había mandado una foto de su tatuaje y pensé ‘este es el momento’. La mandé y cuando me llegó la respuesta no lo podía creer. Estaba en mi casa y me largué a llorar, fue una felicidad tremenda que el Kun sepa que yo tengo ese tatuaje. Me cambio el día, la noche, fue increíble”.

Oriundo de Trelew, Chubut, Bran, que estudia Administración de Empresas, aún conmocionado por la notificación, revisó una y mil veces su celular para poder caer en que la respuesta de Agüero era real. “Volví a mirar el twit cada cinco minutos, me fijé el tilde de verificado en la cuenta del Kun, su foto de perfil, no lo podía creer. Es un montonazo que él esté al tanto de mi tatuaje, es una felicidad increíble”, reveló con un gran dejo de satisfacción, a la espera de que en algún día pueda conocerlo y que le firme la imagen.

El primer tatuaje de Bran en homenaje al Kun Agüero

Por último, brindó detalles de cómo encaró la idea de hacerse las caras del Kun y Messi: “Desde chico soy fanático de ellos, más de Agüero porque soy hincha de Independiente. Tenía en claro que me los quería tatuar, pero quería esperar a que finalicen sus carreras para ver qué tatuaje hacerme, ya veía que me hacía uno, ganaban algo y me arrepentía”. Entonces, llegó lo que para Bran fue el momento ideal para llevar a cabo su idea. “Apenas ganaron la Copa América dije ‘es ahora’, después de todas las finales que no se dieron sentía que era el momento. El 22 de julio me tatué al Kun y el 12 de agosto lo terminé con Messi”, manifestó el fanático de los jugadores, que ahora puede festejar haber tomado la decisión correcta.