Cristiano Ronaldo invitó al niño que agredió a ver al Manchester United, pero recibió una tajante respuesta

Luego del exabrupto que tuvo Cristiano Ronaldo con un niño fanático del Everton, la mamá del pequeño, Sarah Kelly, protagonizó un nuevo cruce mediático con la estrella del Manchester United, que se lamentó por lo sucedido y los invitó al Estadio Old Trafford en un modo de ofrecer disculpas por lo sucedido.

Jake Harding, de 14 años, concurrió por primera vez al estadio del Everton para ver el encuentro contra los Diablos Rojos que terminó 1-0 en favor del local. Una vez que el partido terminó, el pequeño hincha se ubicó en el Park End, una parte de la cancha adyacente a los pasillos que conducen a los vestuarios de los jugadores. Con su celular quiso filmar el momento de proximidad con Ronaldo, su ídolo, pero encontró una reacción inesperada del portugués, que golpeó su mano, le provocó una lastimadura ella y, además, le rompió la pantalla de su teléfono.

Cristiano Ronaldo reaccionó contra un hincha

El Bicho, como lo apodan en el ambiente futbolero, posteó en su cuenta de Instagram unas sentidas palabras para con el chico, que sufre de autismo y dispraxia: “Nunca es fácil lidiar con las emociones en momentos difíciles como el que estamos viviendo. Sin embargo, siempre tenemos que ser respetuosos, pacientes y dar el ejemplo a todos los jóvenes que aman el juego bonito. Me gustaría disculparme por mi exabrupto y, si es posible, invitar a este seguidor a ver un partido en Old Trafford como muestra de juego limpio y deportividad”.

Luego del desafortunado suceso, Kelly habló con el medio Sky News y explicó que no aceptaron la respuesta del jugador: ¿Por qué mi hijo debería viajar al Old Trafford? ¿Por qué querría un Blue -apodo por el que se conoce a los hinchas del Everton- ir a ver a un Red Devil? No tengo nada que decirle”.

Cristiano Ronaldo invitó al niño a ver un partido pero la familia del menor no quiso (Photo by Ash Donelon/Manchester United via Getty Images) Ash Donelon - Manchester United

A contramano de las intenciones del experimentado futbolista, la mujer fue más allá de lo publicado: “Si fuera genuino, creo que debería haberse dado vuelta en el momento del incidente, tomar el teléfono de Jake y decir ‘lo siento’. Eso fue lo más gracioso para mi. Cómo puedes hablar de deportividad y hacerle eso a un niño de 14 años. Eso no es deportividad en absoluto”.

En otra entrevista concedida a Liverpool Echo, Kelly puntualizó en la figura del hombre de la selección de Portugal y lo definió en duras palabras: “Solo porque es Cristiano Ronaldo, ¿por qué lo haríamos? Es como si le debiéramos un favor, pero lo siento, no es así. Rechazamos amablemente la oferta de ir al United porque Jake no quiere ir allí y no quiere ver a Ronaldo. Lo ha dejado bastante claro”.

El moretón en la mano del fanático tras la agresión de Cristiano Ronaldo Foto: liverpoolecho.co.uk

Este hecho, poco habitual en los espectáculos deportivos, sumado al pedido de disculpas de Ronaldo, motivó a la Policía de Merseyside a abrir una investigación y recabar las pruebas necesarias, como por ejemplo la recopilación de las versiones que puedan otorgar los testigos que estuvieron en ese momento, para labrar una multa o tareas comunitarias para el jugador.