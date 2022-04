El valioso consejo del Kun Agüero a Pep Guardiola: “Ahora que no juego...”

Sergio Agüero debutó en Independiente pero se convirtió en ídolo del Manchester City. El delantero argentino jugó para los ciudadanos entre 2011 y 2021 y durante diez años cosechó títulos, hazañas y grandes victorias. En ese período -más precisamente desde 2016- fue dirigido por un tal Pep Guardiola que venía de ganar todo con el Barcelona de Lionel Messi y triunfar en Alemania con el Bayern Múnich. Sin dudas, los dos referentes del fútbol europeo tuvieron una gran relación que se demostró no solo en la cancha sino fuera de ella. Hoy, el Kun no juega más. Un problema cardíaco, justo cuando había firmado contrato con el Barcelona, lo dejó afuera del campo de juego para siempre.

Desde su casa, mira los partidos y sigue las campañas de los equipos en los que jugó. Además, fanático del deporte, mira otros encuentros como los de Copa Libertadores, Champions League, Copa Europa e incluso algún que otro partido de Sudamericana. Él, con tantos años de fútbol encima, incluso se anima a opinar y dar su visión del juego.

El Kun Agüero se convirtió en uno de los ídolos del Manchester City por sus logros dentro de la cancha Twitter/@ManCityES

Así es como ahora, tras ver el encuentro entre Manchester City y Atlético de Madrid por Champions, se animó a darle un consejo a Pep Guardiola. Desde lejos y vía streaming. Miró a un jugador, advirtió que es su favorito y le dejó un pedido -y advertencia- especial al DT.

“Después entró mi jugador favorito, jugó Phil Foden y como siempre cambia el partido. Pero bueno, yo no se cómo es el tema pero... Pep, poneme un poquito más a Phil Foden. Ahora que no juego más, ponelo un ratito más, no pasa nada y el wacho la rompe”, dijo el delantero vía Twitch. “Yo te dije, vos me preguntaste un día. Me dijiste: ‘¿Quién te gusta?’. Y yo te dije, te dije Phil Foden y me dijiste: ‘Bien’. Y yo te dije: ‘Él, él, él’. Si vos me lo preguntaste, yo te lo dije”, remató.

El consejo que el Kun Agüero le dio a Pep Guardiola

Quién es Phil Foden

Phil Foden nació en Stockport, Reino Unido y con 21 años se convirtió en un gran presente y futuro del fútbol inglés. El joven debutó en el Manchester City de la mano de Guardiola en 2017 y de a poco ganó terreno y presencia en su club y en el fútbol local.

Con un total de 159 partidos disputados en toda su carrera profesional, lleva convertidos 42 goles y 31 asistencias logrando convertirse en uno de los futbolistas más prometedores del momento. A su vez, con su tan corta edad , ya tiene diez títulos, todos con el club de Manchester y todos locales dentro de los cuales se destacan tres Premier League y una FA Cup.

Phil Foden en el entrenamiento del Manchester City (Foto de Tom Flathers/Manchester City FC a través de Getty Images) Tom Flathers - Manchester City FC

En el último encuentro por Champions League donde los ciudadanos le ganaron 1-0 al Atlético de Madrid del Cholo Simeone, el británico entró a los 68 minutos y cambió el tenor del encuentro con jugadas arriesgadas, avances peligrosos y alguna que otra situación de gol que, lamentablemente, no se concretó.