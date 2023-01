Se tatuó una caricatura del periodista Titi Fernández y el resultado final dejó sin palabras a sus seguidores

escuchar

A la hora de tatuarse la libertad es absoluta. Algunos optan por hacerse nombres, fechas o personas importantes en sus vidas, mientras que otros eligen dibujos, símbolos abstractos o referencias que pocos conocen. Este viernes por la noche, el reconocido periodista deportivo, Tití Fernández, compartió el tatuaje que se hizo un fanático en su conmemoración y se volvió viral en las redes sociales.

El Mundial de Qatar, ganado por la selección argentina liderada por Lionel Messi, vino con miles de tatuajes en conmemoración a los actores que fueron partícipes. A través de las redes sociales se vieron algunos del capitán de la selección, de la Copa del Mundo, de Julián Álvarez y de, incluso, el presidente de AFA, Claudio “Chiqui” Tapia”.

Tití Fernández habló del tatuaje que se hizo un fanático

Uno de los que fue a cubrir el Mundial fue el histórico periodista Tití Fernández, quien hizo campo de juego para la Televisión Pública. El mismo sorprendió a sus más de 800 mil seguidores en Twitter con un video en el que un tatuador, con su clásico guante negro, limpia el brazo de una persona y muestra el resultado final.

El tatoo es una versión en caricatura de Tití Fernández, vestido de traje azul y con el micrófono de la Televisión Pública en la mano, señal en la que cubrió el Mundial de Qatar. En el mismo, se ven características históricas de su look muy bien logradas como su bigote, sus ojos y su pelo.

En el pie de la publicación, el comunicador le dedicó unas palabras al que llevará su imagen por siempre.

“Gracias, Charly Jurado, por este reconocimiento, no puedo creer que hayas hecho esto en tu cuerpo, que te va a acompañar toda la vida”, introdujo y luego agregó: “Me emocionaste hermano cuando lo vi, eternamente agradecido, no creo merecerlo”.

El resultado final del tatuaje dedicado a Tití Fernández

En la caja de los comentarios sus seguidores le dejaron buenos mensajes: “Ay, Tití. Te mereces todo en la vida, no digas pavadas”, “Te lo mereces Tití sos un fenómeno, un gran tipo. Eso lo pasabas a la pantalla, no te conozco personalmente. Te quiero mucho, saliste campeón mundial”, “Mereces eso y mucho más, son el mejor. Los jugadores te quieren, el público te quiere, jamás no olvidaremos de vos”.

En Instagram, el comunicador subió el mismo video y escribió: “Muchas gracias Charly Jurado. Me sacaste una lágrima de felicidad”.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram explicó cómo lo vivió, aunque no contó los motivos del tatuaje. “Se llama Charly Jurado no lo conozco, me mandó un mensaje hace un ratito y me dejó conmovido. Estoy asombrado, feliz, alegre”, introdujo en un video frente a la cámara.

El tatuaje dedicado a Tití Fernández Instagram: @titifernandez2606

“No entiendo que este joven haya hecho de su piel algo que va a tener durante toda la vida. Miren que yo no hago goles, no atajo penales, no pateo tiros libres y no doy vueltas olímpicas. No se puede creer lo que hizo, lo quiero compartir con la gente”, concluyó.

El video con la imagen del tatuaje llegó a más de 50 mil likes en la red social y el mismo periodista etiquetó a futbolistas de la selección argentina, aunque el fanático decidió tatuarse a Tití Fernández.

LA NACION