escuchar

La noche de LAM (América) se convirtió, una vez más, en el escenario de un tenso cruce entre una angelita y una entrevistada. Mientras María Fernanda Callejón hablaba sobre su vida amorosa tras su divorcio de Ricky Diotto y se refería a su supuesta nueva relación con “El Negro” Gamboa, Fernanda Iglesias le hizo un desafortunado comentario que la actriz respondió con un duro descargo.

La picante respuesta de María Fernanda Callejón cuando la cuestionaron por su relación con el Negro Gamboa: “Atrasan”

A finales de junio del 2022 y tras meses de rumores de crisis matrimonial, María Fernanda Callejón confirmó su separación de Ricky Diotto, con quien estuvo en pareja durante más de dos décadas. Aunque la noticia llegó en medio de teorías que indicaban que el músico le fue infiel, el paso del tiempo enfocó la atención del público en otras temáticas y no volvió a hablarse del tema.

Pero esto cambió a comienzos de noviembre, cuando trascendió que estaba nuevamente en pareja con el exjugador de Newell’s y la Selección, con quien protagonizó un apasionado y fugaz romance en la década de los 90. Ahora, treinta años después, volvieron a reencontrarse y, aunque ella aclaró que prefiere no ponerle títulos, demostró que no podría estar más feliz.

En la noche del miércoles y mientras daba una nota a LAM desde Villa Carlos Paz, Fernanda Callejón debió responder las incisivas preguntas de Ángel de Brito quien quiso saber más sobre su vínculo actual con Gamboa.

María Fernanda Callejón y Ricky Diotto se separaron tras once años juntos Instagram: @fercallejon

“Después de 30 años, nos reencontramos. Y creo que nada es casual. Me reencontré primero con la hermana de él, Alejandra. Nos empezamos a cruzar. El Negro ya me había escrito en Instagram: ‘Negrita, qué lindo verte en familia’. Y todo fue fluyendo. Nos encontramos en acontecimientos familiares. Él hace un año y medio que está separado”, dijo, sobre el inicio de esta nueva etapa.

“¿Proyectan algo más o van a ir viendo qué pasa?”, retrucó el conductor. Con total honestidad, respondió: “No, a mí no me gusta la formalidad. Con la palabra ‘novio’ me duele el oído. A esta altura, uno comparte la vida. A mis 56 años, en el medio de todo este tsunami que fue mi separación, como mujer no dejé de pensar cómo miércoles me iba a volver a insertar, cómo va a ser tu vida después, porque para mí no es que se terminó todo, yo soy una mina súper vital y me parece que la vida nos puede sorprender para bien”.

El tenso cruce entre María Fernanda Callejón y Fernanda Iglesias en pleno vivo de LAM captura de video

Y agregó: “Eso de que cuando una mujer se separa, tiene que tirarse a llorar durante años, para mi gusto, es una mirada muy machista. Uno tiene que reciclarse. Yo me preguntaba cómo iba a volver al ruedo, porque no me gustan las citas a ciegas y no me gusta que me presenten gente. Lo veía muy lejano. Y de golpe, la vida me puso esto adelante y es hermoso”.

Fue en ese punto en el que Iglesias quiso aportar a la conversación y destacó: “Para estar tan insegura, volviste bastante rápido. ¡Bastante rápido volviste!”. Molesta, la entrevistada disparó: ¡Fernanda Iglesias, retrógrada total Las cuentas que las saquen los demás. Yo cuentas no saco, amor, porque tengo más de 50″.

Aunque la periodista intentó explicar que se trataba de un chiste, la conductora de Corte y confección no se lo dejó pasar. Antes de ponerle un final al móvil, remarcó: “Parece rápido, pero ya va a hacer siete meses -en referencia a su separación-. Para algunas personas, será rápido. Pero para como se dieron los acontecimientos. Ustedes ya saben que yo vengo haciendo el duelo desde hace mucho. El comentario fue retrógrado. Si alguien quiere sacar cuentas desde su casa, que saque”.

LA NACION