Meme Bouquet, el marido de Mery del Cerro, sorprendió con un drástico cambio de look: “Las promesas se cumplen”

Poco menos de un mes atrás, millones de argentinos alrededor del mundo vieron un sueño en común hecho realidad: después de más de tres décadas de espera, la selección nacional levantó en alto la Copa del Mundo. A lo largo de las semanas siguientes, las redes sociales se llenaron de fotos y videos de decenas de hinchas que, tras el triunfo, se dispusieron a cumplir las promesas que hicieron antes de ganar. Uno de ellos fue Meme Bouquet, el marido de Mery del Cerro, quien se mostró con un drástico cambio de look y generó una revolución en las redes sociales.

La selección nacional levantó en alto la Copa del Mundo Aníbal Greco - La Nación

Partido tras partido, los jugadores de la bautizada “Scaloneta” salieron a la cancha dispuestos a dar todo de sí para poder avanzar un paso más dentro de la competencia. A fuerza de sudor, lágrimas, enojos, gritos y mucho desgaste físico, lograron tener en sus manos la tercer Copa del Mundo de la Argentina.

Pero el esfuerzo no recayó solamente en los 26 futbolistas, sino que millones de hinchas hicieron todo en su poder para asegurarles la victoria: desde cantar a viva voz las canciones de aliento hasta respetar a rajatabla cada una de las cábalas que se establecieron terminado el partido contra México, el primer triunfo de la Argentina en el marco del Mundial de Qatar.

El cambio de look de Meme Bouquet por su promesa mundialista instagram @memebouquet

A este grupo de medidas que los fans aplicaron para intentar aportar al trabajo de los futbolistas, también se sumaron las mil y un promesas que se hicieron en caso de que sucediera lo que todos esperaban. “Si gana la Argentina voy a...”, dijeron muchos. Y el espacio fue completado por diversos desafíos: me hago un tatuaje, me someto a un drástico cambio de look, me saco la barba, me rapo la cabeza, entre otros.

Finalmente, el deseo se hizo realidad y, por ende, debieron cumplirse las promesas. Durante las semanas siguientes al histórico 18 de diciembre, las redes fueron lentamente invadidas por fotos y videos de usuarios que se animaron a respetar su palabra.

Desde la playa, Meme Bouquet lució su nuevo look instagram @memebouquet

Uno de ellos fue Meme Bouquet, quien en las últimas horas sorprendió a sus más de 600 mil seguidores al presumir su nuevo estilo. Desde sus vacaciones en Mar del Plata, el DJ posó en una divertida postal playera junto a sus dos hijas -Mila y Cala, frutos de su relación con Mery del Cerro- y, en vez de su tradicional pelo negro, lució la cabeza teñida de celeste y, en la nuca, una bandera dibujada con tintura blanca y amarilla.

“¡Las promesas se cumplen!”, escribió, junto a un emoji de un corazón rojo y uno de una llama de fuego. Y remató: “Argentina Campeón Mundial Qatar 2022″. La publicación superó los 58 mil Me Gusta y recibió decenas de comentarios en los que fans y colegas celebraron su osada decisión estética.

Así se sumó a otras celebridades como Marcelo Tinelli quien, después de ir a cada uno de los juegos en Qatar junto a sus amigos y al menor de sus hijos, apareció con el pelo teñido completamente de rubio platinado y la promesa de hacerse un tatuaje en el pecho con la cara de Lionel Messi y Diego Maradona.

