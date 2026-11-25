Mucho antes de convertirse en una de las figuras más importantes de la historia del fútbol, Lionel Messi repartía sus días entre los entrenamientos en las inferiores de Newell’s Old Boys y sus obligaciones escolares. En las últimas horas, una imagen de su boletín de séptimo grado circuló en las redes sociales y despertó curiosidad entre los usuarios por conocer cómo era el capitán de la selección argentina durante su infancia.

El documento, que compartió la cuenta de X @Scalonados, corresponde a la época en la que el futbolista tenía entre 12 y 13 años y asistía a la Escuela N.º 66 General Las Heras, en Rosario, Santa Fe. Allí quedaron registradas las calificaciones que obtuvo en las diferentes materias, entre las cuales una se destacó por encima del resto.

Se conoció una imagen del boletín de Lionel Messi en la primaria y sus calificaciones causaron furor en las redes sociales (Foto: X @Scalonados)

Como era de esperarse, Messi consiguió un 10 en Educación Física, mientras que en Plástica y Música obtuvo un ocho. Por su parte, en Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Lengua Extranjera y Tecnología registró calificaciones de seis.

Las reacciones de los usuarios

Como era de esperarse, la imagen del boletín escolar de Lionel Messi no pasó inadvertida en las redes sociales y dio lugar a todo tipo de reacciones. Entre quienes se hicieron eco de la publicación estuvo el periodista deportivo Pablo Giralt, que dejó emojis de risa y un corazón.

Las reacciones en las redes no tardaron en aparecer (Captura: X @Scalonados)

Por su parte, otros usuarios aprovecharon la ocasión para hacer comentarios con humor sobre las calificaciones del futbolista e incluso compararlas con las que obtuvieron durante sus años de estudiantes. “Todo un artista” y “Tenemos cosas de Leo”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la publicación.

Cómo era Lionel Messi durante sus años de estudiante

En distintas oportunidades, las docentes que acompañaron al futbolista durante su infancia compartieron algunos recuerdos de aquella época. Entre ellas, Andrea Sosa, quien fue su profesora de Matemática en quinto y sexto grado, recordó que el rosarino tenía una personalidad reservada y que su comportamiento cambiaba por completo cuando llegaba el momento del recreo.

“Era un chico muy tranquilo, que participaba poco en clase porque era muy tímido. Sin embargo, cuando salía al patio a jugar a fútbol se transformaba completamente, ahí era el Leo que ha conocido el mundo”, contó en una entrevista publicada por el medio brasileño Globo.